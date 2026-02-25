Tri desetljeća na cestama: Kako je Mirjana izgradila karijeru u branši gdje su žene rijetkost

U svijetu cestovnog prijevoza, gdje godinama dominiraju muškarci, žene su i dalje u manjini - kako iza volana, tako i na čelu prijevozničkih tvrtki. Upravo zato činjenica da Mirjana Slivnjak punih dvadeset i osam godina uspješno vodi vlastitu firmu ima posebnu težinu. Obrt je naslijedila u dobi od samo 25 godina, u trenutku kad je odjednom morala preuzeti poslovanje svog supruga. Mala obiteljska tvrtka koju je nastavila graditi opstala je kroz ekonomske krize, pandemiju, poskupljenja i kronični nedostatak vozača, što Mirjaninu priču čini inspirativnom i posebnom u domaćoj logističkoj industriji.

Cestovni prijevoz smatra se jednim od najzahtjevnijih dijelova gospodarstva, a mali prijevoznici posebno su izloženi birokraciji, visokim troškovima i stalnim tržišnim oscilacijama. Mirjanin staž i stabilnost poslovanja zato predstavljaju izniman uspjeh, a iza tog uspjeha stoje nebrojeni sati rada, učenje u hodu i borba s predrasudama koje i danas prate žene u ovom poslu.

U početku nije bilo prostora za strah

Kad je 1997. godine preuzela obrt, Mirjana je morala u vrlo kratkom roku naučiti sve: kako sklopiti posao, pronaći i odrediti turu, raspodijeliti utovare vozačima, rješavati administraciju i snalaziti se u birokraciji.

Mirjana je aktivna u Udruženju prijevoznika Zagreb.

- Kad usporedim vrijeme kad sam se počela baviti ovim poslom i sadašnje vrijeme, razlika je ogromna. Zahvaljujući tehnologiji danas je lakše, brže se odrađuju poslovi, u svakom trenutku možeš vidjeti gdje je vozilo i lakše planirati - kaže.

Iako tehnologija pomaže, početak nije bio lagan. Branša je bila izrazito muška, a kao mlada žena u tom svijetu nerijetko se suočavala s nepovjerenjem.

- Na početku karijere nailazila sam na komentare i sumnjičavost. Ali u hodu očvrsneš i nastaviš dalje. Danas me veseli što je u prijevozništvu sve više žena, i u uredima i za volanom, čak i na najvećim šleperima. Mislim da smo dokazale da mi to možemo.

Posao koji se živi, ne samo radi

Mirjana danas ima tri vozila i jednako toliko zaposlenih. Prevoze raznu vrstu robe: drvo, paletnu robu, pa čak i opasne terete poput boja, razrjeđivača i kemikalija. Voze po cijeloj Hrvatskoj, ali i u inozemstvo, najčešće u Italiju i Sloveniju.

Posao je nepredvidiv i zahtijeva stalnu prisutnost.

- Često je velika gužva, puno upita, kombiniranja utovara… Nikad ne mogu reći do kad će mi radni dan trajati. Nekad je to do 16 ili 17 sati, a nekad puno duže. Uredski dio posla radim sama, kaže. Unatoč tome, voli dinamiku i tempo kojim živi.

- Najteži su dani kad nema posla - dodaje kroz smijeh.

Izazovi koji ne staju ni nakon 30 godina

I nakon skoro tri desetljeća rada u prijevozništvu, izazova ne nedostaje. Rokovi su stalna briga: kašnjenja zbog gužvi u prometu ili radnog vremena vozača rijetko nailaze na razumijevanje naručitelja. A kad vozač napokon dođe na utovar, a roba nije spremna lanac problema se samo produžuje.

Tu su i sustavni izazovi branše: poskupljenja cestarina, telekomunikacija, guma, dijelova, a posebno goriva, čije su cijene posljednjih godina snažno rasle, dok cijene prijevoza nisu pratile taj trend. Nedostatak vozača dodatno otežava poslovanje.

- Potrebno nam je više sluha od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, kao i od drugih državnih institucija u obliku smanjenja ili sufinanciranja određenih troškova, poput goriva, doprinosa, cestarina i registracije vozila, kako bismo bili konkurentniji na tržištu. To bi znatno olakšalo poslovanje i omogućilo nam povećanje plaća - kaže Mirjana.

S obzirom na to da sve više zemalja EU uvodi naplatu cestarina prema CO₂ emisijama, voljeli bismo modernizirati vozni park.

- Rado bih zamijenila postojeće kamione novijim i ekološki prihvatljivijim modelima. O električnim i plinskim kamionima još ne razmišljam, ali u budućnosti, tko zna - kaže.

Poruka svima koji žele ući u posao

I nakon tri desetljeća, i dalje ima ambiciju razvijati tvrtku i modernizirati poslovanje. Kaže da uspjeh ne dolazi preko noći, ali dolazi upornima.

- Svaki početak je težak. Nailaziš na prepreke i nepoznanice, ali ako si uporan, uspjet ćeš. Ne treba se obeshrabriti, poručuje svima koji žele pokrenuti svoj posao.

Za Mirjanu, najveći uspjeh nije samo to što je firma opstala toliko godina nego to što je opstala u branši u kojoj mnogi odustanu puno brže.

- Kad voliš posao koji radiš, sve je lakše - poručuje.