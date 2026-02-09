Između umjetnosti i obrta: Zavirite u svijet autorskog nakita Gabrijele Kozarić Budiše

Kažu da nas djetinjstvo oblikuje, pa se često u odrasloj dobi vraćamo hobijima i stvarima koje su nas ispunjavale i kojima smo se radovali kao djeca. To potvrđuje i priča umjetnice i priznate dizajnerice suvremenog nakita, Gabrijele Kozarić Budiša, koja je, kako sama kaže, pilicu držala u rukama prije nego što je naučila pisati.

Rođena 1969. godine u Zagrebu, već je u najranijoj dobi pokazivala sklonost crtanju, a njezini radovi redovito su krasili oglasne ploče u vrtiću i školama.

Zanimljivo je da je prekretnica u njezinoj karijeri bila upravo kolekcija Djetinjstvo, koju je prepoznala prestižna međunarodna platforma Klimt02.

Foto: Foto studio E

- Osjećala sam ponos i veliku zahvalnost, ali i potvrdu da je moj autorski jezik čitljiv i relevantan i izvan lokalnog okvira - kaže Gabrijela.

Takvo prepoznavanje na međunarodnoj sceni otvorilo joj je mnoga vrata, ali istovremeno donijelo i dodatnu odgovornost.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Iz amaterizma u profesionalizam

Dugo je Gabrijela vodila dva paralelna svijeta - radila je u financijama u austrijskom hotelskom lancu, dok je u slobodno vrijeme izrađivala nakit i učila. No, prije nekoliko godina postala je članica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), a kako bi svoj autorski rad podigla na profesionalnu razinu, otvorila je obrt za izradu nakita.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- U umjetnosti i obrtu dugoročno opstaje onaj tko ima strpljenje, kontinuitet i unutarnji kompas, tko ne trči za tuđim očekivanjima, nego gradi vlastiti jezik - smatra Gabrijela.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Na tom je putu imala podršku ljudi od kojih je mnogo učila.

- Mentori su mi bili ključni, posebno u formativnim fazama: davali su mi standard, disciplinu i osjećaj za formu. No, u konačnici, ono što nosi moj rad jest autorska odgovornost - odluka da slušam sebe i da svaki komad nosi moj potpis, i estetski i etički - ističe.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Gabrijela priznaje da je najveći izazov u njezinom poslu upravo proces stvaranja, koji je studiozan i spor. Rad nastaje kroz skice, prototipe i razvoj, bez serijske proizvodnje, a inspiracija ne dolazi „po narudžbi“. Za nju je ključno slušati svoj unutarnji glas, a ne odgovarati na velike količine, niti na tempo koji nameće masovno tržište.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

S druge strane, obrt zahtijeva operativnu disciplinu - od administracije do prilagodbi poput fiskalizacije, i tu je podrška sustava ključna. Obrtnička komora Zagreb kroz stalne informacije, edukacije i webinare u praksi doista olakšava snalaženje, a uz dobrog knjigovođu sve postaje izvedivo i mirnije.

Slušati sebe, ostati svoj

Iako je vrijednost ručnog rada neprikosnovena, ovakav način stvaranja često se više cijeni izvan naših granica. Zato je od iznimne važnosti kontinuirano graditi publiku koja prepoznaje razliku između serijskog proizvoda i autorskog predmeta, koji nastaje polako, s namjerom i pažnjom, smatra Gabrijela.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Više od 25 godina stvaranja stoji iza nje, a veći dio tog vremena posvetila je radu sa srebrom. Gabrijela koristi klasične tehnike oblikovanja plemenitih kovina, s posebnim naglaskom na stare, gotovo zaboravljene metode, poput tehnike iskucavanja, koja zahtijeva ne samo vrijeme i strpljenje, nego i fizičku snagu.

Njezine kolekcije nastaju iznutra - forma se razvija tijekom samog procesa rada, crtanja, ili kroz neku asocijaciju koja joj se „upiše“ u misli, a zatim je ona slijedi.

Na relaciji Zagreb - Moskva

Gabrijela posljednjih desetak godina živi i radi između Zagreba i Moskve, a zanimalo nas je kako je druga kultura utjecala na njezin rad.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Moskva je izuzetno inspirativan grad jer se tamo umjetnost zaista živi. Umjetnost je prisutna na svakom koraku – kroz muzeje, galerije, koncerte i izložbe, često dostupne svima i u velikoj količini. Ne postoji umjetnička disciplina koja nije zastupljena, a kulturna ponuda je stalna i intenzivna, objašnjava.

Zanimljivo je da su skulpture koje će biti izložene u jednom od najpoznatijih muzeja u Europi - Museo Nacional de Artes Decorativas u Madridu, u okviru izložbe Architecture of Thought, nastale upravo iz maketa izrađenih u Moskvi.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Na tim radovima jasno se osjeća utjecaj ruskog konstruktivizma. To iskustvo boravka i rada u takvom kulturnom okruženju ostavlja veliki trag, veliko iskustvo i snažan doživljaj - kaže Gabrijela.

Osim izrade nakita, ova se umjetnica bavi i fotografijom, koja je za nju potpuno drugačiji kreativni izraz.

- Fotografija me veseli jer je proces brz, a rezultat dolazi odmah. To je potpuna suprotnost radu s nakitom, koji zahtijeva sate samotnog rada u ateljeu - objašnjava.

- Budući da sam po prirodi vrlo aktivna osoba, ta dinamika mi odgovara. Povezivanje ta dva svijeta rezultiralo je njezinim autorskim art bookom Body Wears Memory - sedam kolekcija nakita, zajedno s fotografijama, objedinjene u jednoj cjelini - kaže.

Foto: Foto studio E

A što nakon Madrida?

- Posebno me raduje činjenica da će među izlagačima u Madridu petero njih biti odabrano za daljnje predstavljanje na Bijenalu u Veneciji, te se, naravno, nadam da ću biti među njima - s puno optimizma kaže.

Dugoročno, nastavlja graditi međunarodni kontekst svog rada, uvijek bez kompromisa u kvaliteti i autentičnosti. U zanatskom smislu, važno joj je zadržati spor, studiozan način rada, razvijati nove kolekcije i produbljivati odnos s publikom koja razumije autorski nakit. No, također neće izostati ni eksperimentiranje s novim tehnikama, pristupima i materijalima.

A svim mladima i onima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog umjetničkog posla, Gabrijela poručuje: 'Budite strpljivi, uporni i autentični. Sve ostalo - tehnika, tržište, vidljivost - dolazi i prolazi, ali vlastita autentičnost ostaje temelj svakog ozbiljnog umjetničkog rada'.