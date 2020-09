Tri navike koje vode do uspjeha

Navike su univerzalne. Uspjeh i način kako ih se postiže također je u velikoj mjeri univerzalan. Međutim, ove tri navike su svim uspješnim ljudima zajedničke

<p>Ono što netko uči u jednoj industriji često je slično onome što netko uči u potpuno suprotnoj industriji - kad se to svede na najjednostavnije elemente.</p><p>Bez obzira u kojoj se industriji nalazite, navike koje vode do uspjeha uvijek će biti iste. Međutim, postoje tri primarne koje su uvijek potrebne.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Pronađite zajednicu</h2><p>Nitko ne uspijeva sam. Svaka priča o uspjehu uključuje da ta osoba jednog dana pronađe svoje 'pleme', svoju zajednicu u kojoj su njegovane vještine i talenti. Ova zajednica na kraju igra ogromnu ulogu u razvoju osobe i zato je potrebno stvoriti naviku kretanja u krugu ljudi koji dijele vaše interese. </p><p>Da biste u bilo čemu uspjeli, neophodno je da pronađete svoju zajednicu. Nikada nećete doseći razinu uspjeha koju priželjkujete ako živite u jednoj zajednici, ali zamišljate da ste dio druge.</p><h2>2. Shvatite pravila igre</h2><p>Svaka industrija ima svoje parametre. Ono što je prihvatljivo u jednoj industriji, u drugoj može biti strano i neprihvatljivo.</p><p>Da biste uspjeli presudno je da prvo shvatite kako ta industrija djeluje i da neprestano učite. Što je prikladno, a što nije? Što se smatra rizikom, a što 'brzom pobjedom'?</p><p>Razumijevanje pravila igre znači da ih jednog dana možete prekršiti. Jednom kada naučite kako svi ostali funkcioniraju, možete početi stvarati svoj vlastiti stil. Taj vas osobni stil u konačnici izdvaja. Ali prije nego što stignete tamo, morate naučiti osnove.</p><h2>3.Prihvatite posao kao svakodnevnu naviku</h2><p>Ljudi koji su pravi majstori svog 'zanata' ne vide svoj 'zanat' kao nešto što ne pripada njima. To nije nešto što ponekad rade. To je nešto što rade stalno, jer je to dio onoga što jesu.</p><p>Biti stvarno dobar u svom poslu znači integrirati svoj zanat u svoj svakodnevni život na što više načina. To nije stavka na vašem popisu. To je svakodnevna navika jednostavna poput četkanja zuba ujutro.</p><p>Ako pogledate bilo kojeg izvrsnog inovatora, sportaša, glazbenika, umjetnika, poduzetnika, izvršnog direktora, bilo koga uistinu uspješnog, ovo su tri stvari koje su im zajedničke. Pronašli su svoju zajednicu. Razumjeli su pravila igre, a onda su ih prekršili i ono što rade su duboko integrirali u svoj život, prenosi <a href="https://www.theladders.com/career-advice/of-all-habits-these-3-made-me-the-most-successful">The Ladders</a>.</p>