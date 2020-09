Tri razloga zašto sanjate bivšu ljubav i kako si možete pomoći

Osim ako niste upravo prekinuli vezu, malo je vjerojatno da sanjate prošlu ljubav zato što vam nedostaje. Isto tako, ti snovi ne znače da još imate neke skrivene romantične osjećaje prema bivšem partneru ili partnerici

<p>Ako ste bivšu ljubav sanjali samo jednom, vjerojatno nemate razloga za brigu, ali ako vam se takvi snovi često vraćaju i vrlo su stvarni, možda vam vaša podsvijest želi nešto reći.</p><p><a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/reasons-youre-dreaming-of-your-ex" target="_blank">MindBodyGreen</a> donosi tri neočekivana razloga zbog kojih sanjate bivšu ljubav i što takvi snovi znače.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (plan za dobar san):</p><h2>1. Preboljeli ste osobu, ali rane su ostale</h2><p>Čak i ako ste nastavili sa životom nakon prošle veze, neke rane možda još bole. Primjerice, ako je prekid bio jako težak ili je netko izgovorio neke posebno bolne stvari. </p><p><strong>Što učiniti?</strong></p><p>Istražite kakve se emocije pojavljuju u takvim snovima. Obratite pažnju na to što se događa i koje emocije osjećate u snu. To možete napraviti tako da ujutro pokušate na papiru prepričati san i identificirati emocije koje su bile u njemu. Potražite uzorke koji vam mogu otkriti s kakvim ranama se još borite, a onda možete započeti i proces oporavka. </p><h2>2. Sjećate se poznatog osjećaja</h2><p>Ponekad je san o bivšem više odraz trenutnih osjećaja u našem životu, a manje prošlih odnosa. Možda sada osjećate nešto u svom životu što vas podsjeća na nešto što ste osjećali tada.</p><p><strong>Što učiniti?</strong></p><p>Razmislite o danima prije nego što ste sanjali o bivšoj ljubavi i pokušajte prepoznati koje emocije ste osjećali tih dana. Na primjer, ako ste se osjećali duboko neshvaćenima kad ste vi i vaš bivši prekinuli, osjećate li se tako i sada? Ima li netko u vašem životu tko vas podsjeća na to kad ste se s bivšim osjećali neshvaćeno? Povezivanje ovih točaka može vam omogućiti da se pozabavite osjećajima koji vas more.</p><h2>3. Pripazite na svoje granice</h2><p>Jedan od neočekivanih razloga zbog kojih sanjamo bivše može biti erozija zdravih granica. Ako smo se borili s granicama dok smo bili s bivšim, možda se opet pojavljuje isti obrazac. Na primjer, jeste li u prošloj vezi premalo brinuli o sebi i morali tražiti dopuštenje za stvari koje su vam bile potrebne ili niste mogli reći 'ne'? Vaši snovi mogu biti podsjetnik da trebate pripaziti da održite zdrave granice u svojim sadašnjim odnosima.</p><p><strong>Što učiniti?</strong></p><p>Razmotrite različite vrste granica koje ste postavili trenutno u životu. Razmislite o svojim granicama u vezama ili na poslu. Gdje mislite da vaše granice ne podržavaju vašu dobrobit? Slijedite bilo kakav osjećaj nezadovoljstva jer vas to usmjerava prema području u kojem vjerojatno trebate redefinirati odnose i postaviti nove granice.</p>