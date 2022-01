Donosimo ih svake godine i gotovo u isto vrijeme ubrzo nakon toga od njih odustajemo. Naravno, riječ je o novogodišnjim odlukama. Iako su često isforsirane, nisu loše. Mogu biti dobra motivacija za poboljšanje kvalitete života za put prema uspjehu.

POGLEDAJTE VIDEO: Frizerka besplatno šiša beskućnike

Studije dokazuju da oko veljače zaboravljamo na odluke koje smo donijeli uoči početka godine. Takvo ponašanje može uzrokovati frustracije, a sve može završiti neslavno i iduće godine. Najčešći problem je to što ih većina ljudi donosi naglo, bez dubljeg razmišljanja. Kako bi što bolje ostvarili nove odluke, donosimo nekoliko savjeta.

1. Dobro razmislite

Sjednite i promislite o novogodišnjim odlukama. Pitajte se što vam je važno, kako to možete ostvariti i kada? Ljudi ih većinom donose usputno pod utjecajem okoline. Napišite listu želja na papir. Budite konkretni, primjerice 'Želim prestati pušiti', 'Želim ići redovito na trening' i slično. Uzmite drugi list papira. Za svaku želju morate se pitati dvije stvari - je li to ono što želite i je li to bez zadrške trebate ostvariti. Ako imate potvrdan odgovor na oba pitanja, želja ostaje na listi.

2. Napravite plan

Potreban vam je strateški plan za ostvarivanje želja. Primjerice, ako želite mijenjati posao morate se dati u akciju istraživanja. Što se nudi, za što mi trebaju dodatne kompetencije i trebam li upisati neki tečaj? Razradite plan i krenite manjim koracima.

3. Budite realni

Cilj novogodišnjih odluka ne znači nužno da ih trebate ostvariti u narednoj godini, već da ćete aktivno raditi na odlukama. Ako se radi o većem pothvatu, možda ni nije realno da ćete želju ostvariti za godinu dana. No, radit ćete na njoj i do tada ćete možda biti na više od pola puta.

- Ako osjećate da ne postižete što biste trebali, pritisak oko potrebe za postizanjem uspjeha mogao bi biti štetan - ističe psihoterapeutkinja i savjetnica Melissa Coats.

Stoga je bolje donijeti odluke koje se tiču zdravlja, a ne one koje se odnose na novac i materijalne stvari.

- Ako niste sigurni gdje započeti, razmislite o protekloj godini. Promislite o svemu što je bilo dobro, a s čim ste imali problema. A zatim odatle izaberite jedno ili dva područja. Imajte na umu da je to posao koji traje i nećete ga brzo ostvariti - kaže Houghton.

Prema stručnjacima, ovo su najbolje odluke koje bi vam mogle donijeti blagostanje.

1. Naučite reći 'Ne'

Ne trebate pristati na sve, bilo da se radi o događaju, uslugama ili poslu.

- Reći "ne" važan je način na koji štitimo svoje granice i brinemo o sebi - kaže psihologinja Rachel Tomlinson iz Pertha te predlaže da počnete obraćati više pažnje na to kako se osjećate zbog određenih zahtjeva ili očekivanja.

2. Omogućite si više sna

Kvalitetan san osnova je dobrog mentalnog i tjelesnog zdravlja. Studije pokazuju da smo razdražljiviji, tjeskobniji i depresivniji kad ne spavamo dobro, a usto se borimo kako bismo funkcionirali intelektualno.

3. Uvedite rutinu jutarnjeg zapisivanja misli

Ako se probudite preplavljeni mislima o dnevnim obavezama, najgora stvar koju možete napraviti je odmah 'skočiti' na njih. Pisanjem svojih misli dobivate mogućnost doticaja s vlastitim osjećajima i potrebom da budete prisutni u trenutku.

- Ako ujutro razgovarate sami sa sobom, to će vam pomoći u sprječavanju negativnih misli i pomoći vam da se osjećate manje tjeskobno - istaknula je Coats.

4. Promijenite način govora

Jezik ima neizmjernu moć. Ono što sami sebi kažemo stvara emociju, a ta emocija rezultira ponašanjem. Ključ za promjenu perspektive i istodobno razvijanje zdravijih navika je promjena vašeg unutarnjeg dijaloga.

- Ono što sami sebi kažemo stvara emociju, a ta emocija rezultira ponašanjem - rekla je Autumn Collier, licencirana klinička socijalna radnica i psihoterapeutkinja iz Collier Counselinga u Atlanti. Ključ za promjenu perspektive i istodobno razvijanje zdravijih navika je promjena vašeg unutarnjeg dijaloga.

Collier preporučuje da zamijenite izraz "trebao bih" riječima "želio bih". Primjerice, umjesto da kažete "Trebao bih češće zvati mamu", prebacite pomisao na "Volio bih zvati mamu dva puta na tjedan".

5. Brinite više o sebi

Izdvojiti vrijeme za brigu o sebi nije luksuz nego nužnost. Najmanje sat vremena na tjedan radite nešto što vas njeguje. To može biti duga šetnja, neki tečaj ili kava s prijateljem.

6. Postavite dnevni cilj

Svakodnevni ciljevi pomažu u snalaženju tijekom dana. Ciljeve uokvirite u svakodnevne zadatke kako ih ne biste zaboravili.

7. Naučite nešto novo

Korisno je za naše raspoloženje, samopoštovanje i pogled na život ako se usredotočimo na učenje i rast tijekom cijelog života. Što vas je uvijek zanimalo, ali za to nikad niste imali vremena? To je ono na što biste se trebali usredotočiti.