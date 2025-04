Tri velika priznanja - 24sata opet potvrđuju svoju izvrsnost

S ponosom objavljujemo da smo u prvom kvartalu 2025. godine osvojili čak tri prestižna certifikata koja potvrđuju našu snagu, kvalitetu i posvećenost vama - našim čitateljima i partnerima. Best Buy Award, Customers' Friend certifikat i priznanje Superbrands Croatia za nas nisu samo nagrade nego snažna potvrda da radimo pravu stvar.

Best Buy Award: Čitatelji su nas izabrali kao najbolju vrijednost za novac

Ove godine ponovno smo osvojili Best Buy Award - priznanje koje dolazi izravno od naših čitatelja. U neovisnom istraživanju ICERTIAS-a građani Hrvatske su nas, bez ponuđenih odgovora, sami naveli kao dnevne novine koje nude najbolji omjer cijene i kvalitete. I to nam je posebno važno - jer dolazi izravno iz stvarnog iskustva onih kojima pišemo svaki dan.

Ova nagrada pokazuje da prepoznajete naš trud da vam svakodnevno donosimo točne, relevantne i dostupne informacije - brzo, jasno i bez kompromisa. Nudimo kvalitetno novinarstvo koje je istodobno pristupačno, razumljivo i korisno, što su čitatelji i prepoznali ovim priznanjem.

Customers’ Friend: Jer nam je stalo do vas

Još jedno veliko priznanje koje smo osvojili s ponosom je međunarodno priznati certifikat Customers’ Friend - Because It’s You We Care About. Ova oznaka izvrsnosti ne odnosi se samo na sadržaj koji vam svakodnevno pružamo nego na cijeli naš odnos prema vama - čitateljima, suradnicima i zaposlenicima.

Customers’ Friend certifikat dodjeljuje se isključivo brendovima koji pokazuju visoke standarde u reputaciji, povjerenju, korisničkom iskustvu i komunikaciji - i drago nam je što smo i tu ponovno dokazali svoju snagu. Kroz godine smo gradili odnos utemeljen na otvorenosti, dosljednosti i bliskosti s publikom - a ova nagrada nam je poticaj da u tome budemo još bolji.

Superbrands Croatia: Potvrda prestiža i povjerenja

Osim navedenih priznanja, posebno smo ponosni što smo i ove godine nositelji prestižnog certifikata Superbrands Croatia 2025. Ova oznaka dodjeljuje se samo najjačim brendovima u zemlji koji se ističu po kvaliteti, inovativnosti, pouzdanosti i tržišnoj snazi.

Status Superbrands za nas znači više od ugleda - on potvrđuje da smo brend kojem vjerujete, koji je prepoznatljiv i cijenjen, kako na hrvatskom tako i na regionalnom tržištu. Uz to, ovo priznanje dodatno jača našu poziciju među oglašivačima, partnerima i korisnicima, pružajući nam i veću vidljivost u svijetu.

Tri certifikata, jedan cilj - biti najbolji za vas

Ova tri priznanja potvrđuju ono što svakodnevno nastojimo živjeti - biti vjerodostojan, kvalitetan i pouzdan medij koji stvara vrijednost za svoju publiku. Hvala vam što ste dio naše priče i što nas iz godine u godinu motivirate da budemo bolji.