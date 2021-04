Uz sastojke koje već imate kod kuće možete dobiti blistavu bjelinu platnenih tenisica i to tako da izgledaju kao ste ih tek kupili, a ne oronulo i iznošeno kako to obično bude nakon nekoliko nošenja.

Bijele tenisice uvijek vrijedi kupiti. Djeluju tako svježe i čisto. No već nakon prvog nošenja na njima se skuplja prljavština, piše Rd.

Ako su samo malo prljave, to nije strašno. No kroz koji tjedan izgledat će tragično, i to toliko da ćete ih poželjeti baciti i kupiti nove. Korisnica Twittera @sarahtraceyy pokazala je transformaciju koju je ostvarila čisteći svoje omiljene platnene tenisice.

- Ja sam čudotvorac, napisala je. I zaista jest, jer za ovakvo čišćenje nije trebala skupe kemikalije. Ako ćete i vi iskušati ovu metodu, evo što trebate učiniti: