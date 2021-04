Ako želite izbjeći neugodan miris ručnika, ukloniti mrlje ili ostvariti snježnu bjelinu i svježinu rublja, izbjegavajte ovih 12 najčešćih grašaka, piše Real Simple. Potom dobro očistite perilicu nakon pranja i držite je u dobroj formi kako bi sljedeći put vaše rublje zasjalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Na što paziti kod kupnje perilice za rublje

1. Prečvrsto trljate mrlje

To može pogoršati mrlju i čak istrošiti tkaninu. Umjesto toga, budite nježni i tretirajte mrlju što prije. Imajte na umu da što manje vremena protekne od njezina nastanka do čišćenja, to ćete više uspjeha imati. I uvijek koristite bijelu krpu kako se boje ne bi mogle prenijeti, a mrlju nježno mažite umjesto da je žustro trljate kako biste zadržali prljavštinu na površini i ne dopustili joj da se upije dublje u vlakna.

2. Koristite previše deterdženta

Višak pjene može zadržati prljavštinu s odjeće i zadržati je na područjima s kojih se neće isprati, poput ispod ovratnika. To vodi do nakupljanja bakterija. Radije iskoristite samo polovinu količine deterdženta koju obično stavljate, a zatim je postupno povećavajte ako odjeća ne izlazi onako čista kao što biste željeli. Iznimka je ako imate tvrdu vodu. U tom slučaju možda će vam trebati više deterdženta nego što koristite. Provjerite preporuku za tvrdu vodu na pakiranju u uputama deterdženta.

3. Nepravilno punite mašinu

Kada koristite ladicu za tekući deterdžent, najprije punite tekući deterdžent, zatim omekšivač i na kraju odjeću, zar ne? Ne. Ovaj protokol iz prošlosti trebao je spriječiti ostatke mrlja na tkanini i u perilici. No moderni deterdženti ne sadrže fosfate i nisu štetni za odjeću kao što su bile stare formule.

Sve dok ne koristite izbjeljivač, nemojte dodavati odjeću nakon tekućeg deterdženta. Umjesto toga najprije stavite odjeću, zatim deterdžent i potom omekšivač.

4. Perete rublje namijenjeno za kemijsko čišćenje

Ovo nije nužno greška. Većina predmeta na kojima stoji oznaka "kemijsko čišćenje" mogu se ručno prati i sušiti na zraku. To uključuje prirodna vlakna, poput platna i svile.

Ako planirate takvo rublje prati u perilici, najprije provjerite postojanost boja. Navlažite pamučnu krpu blagim deterdžentom i natapkajte je na skriveni šav kako biste vidjeli hoće li se javiti reakcija. Ako je nema, namočite odjeću u mlaku vodu s deterdžentom, isperite i odmah smotajte u ručnik da izvuče vlagu. Ipak, imajte na umu da za kožu, antilop, svilu i stvari sa ukrasima ipak valja otići do kemijske čistionice.

5. Ne zatvarate zatvarače do kraja

Metalni zubi zatvarača mogu uhvatiti nježnu tkaninu odjeće koja se pere u istom bubnju. Rješenje je jednostavno. Pripazite da povučete patentne zatvarače do kraja prije nego što odjeću stavite na pranje. Za posebno osjetljivu odjeću osigurajte dodatnu zaštitu tako što ćete je prati u vrećicama za pranje.

6. Perete zakopčane košulje

To se čini dobrom idejom, ali može rezultirati stiskanjem rupica na gumbima i iskakanjem gumba te neravnim spojem dvije strane. Odvojite vrijeme i otkopčajte odjeću prije stavljanja u perilicu.

7. Pretjerujete sa izbjeljivačem

Prije nego što posegnete za izbjeljivačem dvaput razmislite. Zapravo nije potreban da biste se riješili mrlja poput krvi, znoja i suza. Puno je prirodnije rješenje ako ubacite Bacite zamrljane čarape, majice i donje rublje u veliku posudu vode s nekoliko kriški limuna i pustite prokuhate ih nekoliko minuta.

8. Niste podesili visinu perilice

Ako vam perilica nije ravna, vibracije mogu oštetiti pod i prerano istrošiti ključne dijelove, poput amortizera i ležajeva perilice. Ujedno, to će stvarati buku. Stoga prije nego što prvi put uključite perilicu, provjerite jeste li podesili njezinu visinu i poravnali je. Ako vam to ne polazi za rukom, pod perilicu podmetnite deblji komad šperploče koji će pomoći apsorbirati vibracije.

9. Ostavljate sušilicu da se odmara između ciklusa

Neki vole pričekati sat vremena nakon što jedan ciklus završi prije nego što pokrenu drugi. No zapravo je pokretanje sušenja odmah nakon prethodnog ciklusa pametno i ekonomično. Omogućuje vam iskorištavanje zadržane topline iz prethodnog ciklusa, smanjujući potrošnju energije.

10. Ignorirate upute na sušilici

Ne treba vam, jednaka snaga sušenja za sve vrste rublja, pa provjerite kakav je materijal koji sušite i u skladu s tim podesite temperaturu,. Dodatno, ne pretrpavajte sušilicu jer će se pojaviti nabori koje ćete poslije teško ukloniti. Dodatno, pretrpavanje će stvoriti pritisak na amortizere i ležajeve aparata i omogućiti njegovo brže kvarenje.

Usto, pomaže ako spremite odjeću odmah nakon sušenja dok je još topla jer tako izbjegavate gužvanje. Na brzinu protresite svaki odjevni predmet, posložite ga i spremite u ormar ili, ako nemate vremena, u košaru za rublje.

11. Ubacujete rasparene čarape

Evo kako uštedjeti na čarapama - stavite ih u vrećicu za pranje. Manja je vjerojatnost da će se priljubiti uz drugu odjeću i misteriozno zauvijek nestati. Ipak, izbjegavajte prekomjerno punjenje vrećice kako biste bili sigurni da je svaka čarapa pravilno oprana i osušena.

12. Ne čistite sušilicu

Iako nakon svakog korištenja ispraznite filtar za vlakna, nakupljanje mucica može s vremenom začepiti cijevi i postati opasnost od požara. Sigurni znak da je vaša sušilica začepljena jest taj da sušenje odjeće traje više od originalnih programa. Pokušajte jedanput na godinu odvojiti crijevo sa stražnje strane sušilice i provucite dugu četku da očistite vlakna i mucice. Također jedanput na godinu očistite filter za mucice koristeći četkicu za zube i malo deterdženta. Isperite, a zatim osušite na zraku.