Trikovi kako da povrće, voće, gljive, kruh i mlijeko traju dulje

<p>Ne želite bacati hranu koja vam se prebrzo kvari? Saznajte kako pravilno pohraniti najosjetljivije namirnice za dug i zdrav rok trajanja.</p><h2>1. Svježe bilje</h2><p>Začini poput peršina i bosiljka brzo se osuše. Kako biste produžili njihovu svježinu, odrežite ih od dna stabljike, stavite ih u čašu vode i preko vrhova namotajte plastičnu vrećicu ili plastični omotač. S izuzetkom bosiljka (on bi trebao biti vani), ovo svježe bilje možete držati u hladnjaku i ono će ostati svježe 2 do 3 tjedna!</p><h2>2. Bobičasto voće</h2><p>Jagode također brzo trunu. Da bi bile duže svježe, pobrinite se da se potpuno osuše i spremite ih, neoprane, u čvršće ladice hladnjaka u spremnik obložen papirnatim ručnicima. To će zadržati vlagu i zadržati ih ukusnim 5 do 7 dana. </p><h2>3. Kruh</h2><p>Upravo si ispekao domaći kruha? Imate dvije dobre mogućnosti za održavanje svježeg kruha, ovisno o vrsti: Spremite hrskavi kruh nezapakiran na sobnoj temperaturi, a kad ga režete, stavite ga u zatvorenu papirnu vrećicu. Za kruh od meke kore, držite ga u hermetički zatvorenoj plastičnoj vrećici i čuvajte na sobnoj temperaturi. Kruh je jedan proizvod koji ne uspijeva u hladnjaku!</p><h2>4. Banane</h2><p>Banane mogu postati smeđe i vrlo brzo poprimiti mrlje, a to je dobra vijest ako planirate napraviti puding od banane ili bananin kruh! Ako to nije na vašem popisu obaveza, izvucite ih i zamotajte stabljike u plastičnu ambalažu. To pomaže u smanjenju količine plina etilena, što usporava proces zrenja.</p><h2>5. Gljive</h2><p>Nitko ne voli sluzave gljive, pa osim ako nisu pretpakirane (u tom slučaju ih ostavite na miru), obavezno ih pohranite, neoprane, u papirnatu vrećicu. Papir omogućava cirkulaciju zraka, a također će apsorbirati svu vlagu koja nastane. To će u konačnici usporiti njihov raspad i održati ih svježim do tjedan dana. </p><h2>6. Celer</h2><p>Da bi stabljike bile svježe, odvojite ih, operite i osušite, a zatim čvrsto umotajte u aluminijsku foliju. Ako ih pohranite na ovaj način, zadržavat će se zrak, a vlage neće biti.</p><h2>7. Rajčice</h2><p>Savršeno zrele rajčice treba držati na komodi daleko od izravnog sunčevog svjetla, ne dotičući se jedna od drugu, stabljika bi trebala biti okrenuta prema dolje. Rajčice koje su super zrele treba čuvati u hladnjaku (ali pustite ih da dosegnu sobnu temperaturu prije nego što ih pojedete za najbolji okus).</p><h2>8. Mlijeko</h2><p>Iako je rok trajanja mlijeka prilično dugačak, ipak možete učiniti nešto zbog čega će mlijeko duže biti svježije. Jednostavno dodajte prstohvat soli u vrč ili karton, to će vam omogućiti da u mlijeku uživate i do dva tjedna nakon njegovog isteka!</p><h2>9. Krumpir</h2><p>Ako ih pravilno skladištite na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu, daleko od luka (koji oslobađa plinove koji ubrzavaju kvarenje krumpira), oni će trajati duže. Obavezno ih stavite u kartonsku kutiju, papirnu vrećicu, mrežastu vrećicu ili košaru kako bi mogli disati. </p><h2>10. Zeleno povrće poput špinata</h2><p>Zelenilo je poznato po tome da brzo uvene. Da biste produljili njihovu svježinu, spremite listove u vrećicu sa patentnim zatvaračima. Vlaga je ono zbog čega lišće gubi hrskavu teksturu, stoga mijenjajte vrećice, piše <a href="https://www.rd.com/list/how-to-store-these-11-super-perishable-foods/" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>