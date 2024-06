Trikovi kako iskoristiti brašno u kući, a da nije priprema kruha: Odlično je čak i za pranje kose

Osim za pripremu kruha i kolača, brašno će vam poslužiti za zgušnjavanje kremastih umaka i variva. No ovu je trajnu namirnicu korisno uvijek imati pri ruci, ne samo za kuhanje nego i zato što vam može olakšati čišćenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Trikovi za korištenje brašna | Video: 24sata/pixsell

Prolije li vam se vruća mast, poput ulja, najbolje ju je očistiti odmah, a ne čekati da se skori i postane ljepljiva. Iako je i s brašnom lako napraviti nered u kuhinji, u ovom slučaju upravo je ono spas. Naime, pospete li brašno po masnoći, ono će je upiti i moći ćete je lakše pokupiti. No nikad to ne činite rukama nego krpicom jer je moguće da je masnoća još vruća. Ova metoda djeluje samo dok se masnoća još nije osušila.

A upravo zato što upija masnoću, brašno je odlično i za “suho pranje” kose te za čišćenje igraćih karata. A pomiješajte li brašno s vodom i ostavite da proključa, kad se ohladi, dobit ćete domaće ljepilo. Ono neće biti jako čvrsto i trajno, ali poslužit će za dječje umjetničke radove. Uz to, nije štetno za zdravlje poput brojnih kupovnih. Zbog široke praktične primjene u kućanstvu brašno se isplati kupiti u većoj količini kad je na akciji.

Služi kao suhi šampon

Malo brašna možete iskoristiti da biste očistili kosu “na suho”, odnosno upili višak masnoće. Prije toga je važno prosijati brašno jer će vam ga tako biti lakše ravnomjerno nanijeti. Nanesite prosijano brašno na korijen kose pomoću mekane četke za šminkanje. Pustite da brašno odstoji 30 minuta, zatim ga istresite ili iščešljajte iz kose. Najbolje je napraviti ovaj korak u kadi ili tušu tako da ne napravite nered u kupaonici. Brašno će upiti višak ulja s kose i ona će nakon ovog tretmana izgledati mnogo svježije.

Pomoć protiv prištića

Da biste se brže riješili prištića, pomiješajte malo brašna i meda. Prekrijte flasterom i ostavite da djeluje preko noći. Ujutro isperite i prištić bi trebao biti znatno manji zahvaljujući umirujućem djelovanju meda i brašnu, koje će ga isušiti budući da izvlači masnoću.

Za sazrijevanje avokada

Ako imate avokado koji još nije posve zreo, možete upotrijebiti brašno kako biste ubrzali proces zrenja. Stavite avokado u papirnatu vrećicu i pokrijte ga brašnom te ostavite oko 24 sata. Avokado bi nakon toga trebao biti spreman za jelo.

Čisti masnoće

Pospite brašno po prolivenom ulju ili nekoj drugoj masnoći i bit će vam ga lakše pokupiti. Pazite da to ne činite rukama ako je ulje još vruće.

Odbija mrave

Poznato je da sol odbija mrave, no sličan učinak ima još jedan bijeli prah, a to je upravo brašno. Zato - uočite li mrave negdje u kući, pospite to područje brašnom. Mravi ne vole praškastu strukturu ni okus brašna, pa će izbjegavati to područje.

Ants eating | Foto: unknown

Odlično za oblikovanje

Brašno nije samo praktično - može biti i zabavno! Upotrijebite brašno i malo baby ulja kako biste dobili “tijesto” za oblikovanje poput plastelina, koji djeca vole. Pomiješajte 8 šalica brašna sa šalicom baby ulja. Osjetit će se da je smjesa od brašna, no možete je oblikovati u koji god oblik želite.

Napravite domaće ljepilo

Pomiješajte brašno i vodu u jednakom omjeru i miješajte dok ne postane glatko. Smjesa bi trebala biti kao za palačinke. Izlijte je u lonac i zagrijavajte na srednjoj temperaturi. Konstantno miješajte dok ne proključa pa maknite s vatre i pustite da se ohladi. Čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi i nanosite kistom.

Očistite bakar

Pomiješajte brašno i sol u jednakom omjeru s dovoljno octa da se formira pasta. Nanesite pastu na površinu od mjedi ili bakra i pustite da odstoji dok se ne osuši. Isperite predmet toplom vodom i bit će čist i sjajan.

Osvježite igraće karte

Stari špil karata možete osvježiti brašnom. Stavite karte u vrećicu s puno brašna, zatvorite i dobro protresite kako bi prekrilo sve karte. Brašno će upiti nečistoće poput vlage i masnoća i bit će ih lakše ukloniti čistom, suhom krpicom.

Daje sjaj posuđu

Nakon čišćenja svojih uređaja od nehrđajućeg čelika, možete upotrijebiti malo brašna kako biste ih ispolirali. Samo pospite malo brašna na čistu suhu tkaninu i izglancajte aparate kako bi zablistali.