Trikovi kako kupovati ekološku kozmetiku i što to uopće znači

Kod ekološke kozmetike koriste se sastojci iz biološki kontroliranog uzgoja. Neka kozmetika koju upotrebljavamo je također ekološka i iz biološkog uzgoja, a to se ne naglašava. Takve su primjerice, kreme sa zobi na kojima brojne svjetske kompanije temelje svoje linije, ali to ne naglašavaju posebno. Mislim da je to danas stvar marketinškog stila – pojašnjava dermatologinja dr. Vesna Lamer iz Dermatologije Dubrava.

Navodi kako je važno kod svakog kozmetičkog proizvoda obaviti prethodna klinička ispitivanja na ljudima. - Većina većih kompanija uključuje od 500 do 1000 ljudi u studije o svojim pripravcima. Studije rade tako da se korisnici obvežu koristiti točno određeni proizvod, a zatim ih se u intervalima poziva i pregledava te prati djelovanje tih proizvoda u dermatološkom smislu – nastavila je dr. Lamer ističući kako manje tvrtke za to najčešće nemaju novca, pa to kupca ostavlja s brojim pitanjima o sigurnosti proizvoda.

- Kad krema izađe na tržište, veliki proizvođači nas dermatologije još i naknadno traže povratne informacije o svojim proizvodima pa nerijetko ispunjavamo formulare i ispisujemo stranice o reakcijama koje smo primijetili – istaknula je dr. Lamer. Kaže kako je njezin stav zbog toga da je bolje kupiti proizvod iza kojeg stoji klinička studija i istraživanje, bez obzira je li riječ o konvencionalnoj, prirodnoj ili ekološkoj kozmetici.

- Ekološka kozmetika je odlična jer se pazi pri uzgoju biljke, gleda se tlo, čime je biljak tretirana, kako se ona nakon žetve skladišti i prerađuje i slično. No ako imate alergija, onda vam to ne znači ništa. Možete imati najekološkiju kamilicu na svijetu, no ako ste alergični na nju, vaša će koža reagirati na tu kamilicu u kakvoj god kremi, balzamu ili serumu se ona nalazila – nastavlja dr. Lamer te ističe kako su upravo alergijske reakcije najčešći problem kod korištenja ekoloških i prirodnih kozmetičkih pripravaka.

Poseban je problem kod proizvoda koji sadrže propolis koji ima antivirusno, antibakterijsko i antigljivično djelovanje, no kod ljudi sklonih alergijama može rezultirati preosjetljivošću kože.

– Javljaju nam se ljudi s kontaktnim alergijama koji su kupili neki pripravak, a nakon što su ga nanijeli na kožu unutar 24 sata se pojavilo crvenilo, svrbež i pečenje. Kažu da je nemoguće da je od kreme jer je krema prirodna. Onda im odgovorim i da je pupavka prirodna, pa to ne znači da je treba jesti – nasmijala se.

Ističe kako posebno valja biti oprezan kad su u pitanju djeca te svakako provjeriti deklaraciju.

– Sad se na pakiranjima sve više pojavljuje izjava proizvođača da je krema jestiva i to je odlično, osobito za male bebe starosti od tri do šest mjeseci. Njima ćete tom kremom namazati ruke, a želite biti sigurni da im ona neće naškoditi. Djeca vole stavljati ruke i u usta, pa je neminovno da će polizati i pojesti dio kreme koju ste im namazali. Ako je krema jestiva, znači da nemate brige i da vašoj bebi neće naškoditi – pojasnila je ona.

Ističe kako kod svake kupnje, pa i kod kupnje ekoloških i prirodnih pripravaka, svakako treba pročitati deklaraciju kako biste se uvjerili da je zaista riječ o proizvodu kakav želite kupiti. Podijelila je i nekoliko savjeta koji će kupcima pomoći pri odluci kakav proizvod kupiti. Dr. Lamer ističe kako ekološki i prirodni pripravci imaju kraći rok trajanja od konvencionalne kozmetike pa na to valja obratiti pažnju. Budući da ekološka kozmetika ne sadrži konzervanse, uputnije je uzimati manje količine koje ćete potrošiti do roka trajanja.

– Rok trajanja je važan zato što se sastojci u proizvodu nakon određenog vremena više ne ponašaju jednako, mijenja im se struktura molekula i učinak više nije isti. Nekim se proizvodima čak na suncu mijenja boja, no sve to proizvođač mora posebno naglasiti. Zato je to prvi korak kod kupnje – provjeriti rok. Zatim za svaki proizvod koji niste ranije koristili i ne znate kako ćete reagirati na njega treba prije nanošenja napraviti ali test na podlaktici. Dakle, dio podlaktice dva do tri dana lagano mažete pripravkom i gledate ima li reakcija. Ako se pojavi svrbež, pečenje ili neka druga promjena na koži, svakako.

Prekinite s nanošenjem i nikako ga ne stavljajte na lice jer će koža sigurno reagirati – nastavila je dr. Lamer. Kaže kako je ljudima ponekad žao baciti skupe proizvode u velikim pakiranjima, pa savjetuje stoga da prije kupnje zatražite tester kako biste provjerili odgovara li vam proizvod.

– To vrijedi za sve, od seruma, balzama i kreme do losiona ili kapljica. Uvijek testirajte na podlaktici. Također, zbog prirodnih sastojaka uputno je ekološku kozmetiku držati na hladnom kako bi se što bolje sačuvala kvaliteta sastojaka, a kod kupnje birajte manja pakiranja kako biste u roku potrošili proizvod – savjetovala je za kraj.

Što znači da je kozmetika ekološka

Ekološka proizvodnja podrazumijeva poljoprivredu koja se ne temelji na umjetnim gnojivima, pesticidima i drugim oblicima zaštite biljaka povezanih s kemijskim preparatima. Kada se govori o ekološkom načinu proizvodnje mnogi govore o povratku na staro, odnosno na uzgojne metode naših djedova, no to nije ispravno.

Naime, totalno je suprotno jer je ekološka poljoprivreda dio suvremene poljoprivredne proizvodnje, trgovine i agronomske znanosti, te se upravo temelji na njenim najnovijim spoznajama i dostignućima – tvrde prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dr. sc. Lidija Barušić i Antonija Galić, univ.spec.oecoing. dipl.ing. iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Ekološkom proizvodnjom mogu se baviti samo oni proizvođači koji su se registrirali za određenu vrstu proizvodnje, a njihov je rad pod stalnim nadzorom stručnih službi. Njihove proizvode deklariraju kao ekološke.

- Potvrdu ili Certifikat da proizvod može nositi oznaku „EKO“ ili „Bio“ izdaju kontrolna tijela ovlaštena od Ministarstva poljoprivrede. Potvrda se izdaje jednom godišnje. Dobivanje oznake „EKO“ ili „Bio“ jamči da proizvođač za predmetni proizvod poštuje sva ekološka načela uzgoja, proizvodnje, prerade i pakiranja proizvoda - ističu naše sugovornice pojašnjavajući da se pojam ekološke kozmetike odnosi upravo na biljke koje se koriste u proizvodnji takvih proizvoda.

- Postupak nadzora i dodjele certifikata isti je kao i za hranu. U deklaraciji kozmetičkog proizvoda sve tvari iz eko ili organskog uzgoja mogu biti posebno istaknute u navođenju sastava kozmetičkog proizvoda. Danas postoje različite organizacije za certifikaciju Eco kozmetičkih proizvoda koje su postavile određene interne standarde koje proizvođač kozmetičkih proizvoda mora zadovoljavati da bi njegov proizvod mogao nositi oznaku njihove organizacije.

Za većinu tih standarda je bitno da ne dozvoljavaju uporabu sintetičkih boja i mirisa, konzervansa kao što su parabeni i fenoksietanol (što ne znači da ne sadrže druge konzervanse kao što je benzilni alkohol, dehidrooctena kiselina, kalijev sorbat), silikone, parafin i druge naftne derivate, kao i genetski modificirane sastojke – pojasnili su iz Zavoda dr. Andrija Štampar navodeći kako se obično kod ekološke kozmetike posebna pažnja pridaje i ambalaži koja bi trebala biti od obnovljivih i biorazgradivih materijala.

- Bitno je naglasiti da svaki kozmetički proizvod, bez obzira da li je prirodni ili konvencionalni, treba zadovoljiti zahtjeve zakonske regulative za kozmetičke proizvode i imati Izvještaj o sigurnosti (Safety Assessment). Procjena sigurnosti treba se temeljiti na normalnim uvjetima korištenja proizvoda uzimajući u obzir sastav, koncentraciju pojedine tvari sa toksikološkom procjenom, učestalost primjene proizvoda, kontaktnu površinu, izlaganje suncu itd.) – zaključile su naše sugovornice.

