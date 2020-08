Trikovi kako uhvatiti nekoga u laži - čak i one 'pokerskog lica'

Uhvatiti nekoga u laži nije toliko ako obratite pažnju na nekoliko stvari. Ponašanje čovjeka koji laže i onoga tko govori istinu se razlikuje, kao i boja glasa, ono što izgovara itd.

<p>Puno lakše je razotkriti prosječnog lažljivca dok je kod onih "pokerskog lica" to malo teže, ali nije nemoguće.</p><h2>Želite li uhvatiti nekoga u laži, pažnju trebate obratiti na ove stvari:</h2><h2>Laž je moguće prepoznati i po još nekim stvarima</h2><p>Pomakne li netko naglo glavu nakon postavljenog pitanja, kao da se trznuo, lako je moguće da je nešto slagao. U trenutku izgovaranja laži disanje se mijenja i postaje duboko jer srce brže kuca i nedostaje im kisika. <strong>Neprirodno mirovanje - držanje kao kip, također, otkriva da netko laže jer to pokazuje kako nije opušten. </strong><br/> </p><p>Dodirivanje nosa ili usta još je jedan znak da netko moguće zaobilazi istinu kao i premještanje s noge na nogu, ali to može značiti i da se netko dosađuje (što opet može biti vrsta laganja jer se pretvara da ga nešto zanima, a nije tako). <strong>I zurenje nekome u oči bez treptanja može razotkriti okorjelog lažljivca dok amateri izbjegavaju pogledati onoga kome lažu u oči</strong>, otkriva<a href="http://www.health24.com/"> Health24</a>.</p>