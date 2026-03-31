Dnevni horoskop za utorak 31. ožujka: Ovan organizira roštilj, Ribe su u ljubavnom zanosu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Trebat ćete društvo iz kojeg ćete crpiti snagu. Kod drugih ćete najviše cijeniti pronicljivost i svestrano razmišljanje, jer vam jedino s takvima neće biti dosadno. Privrženiji obitelji radije će provoditi vrijeme s ukućanima i baviti se kućanskim poslovima, a ako vremenske prilike dopuste, organizirati roštilj i pozvati rodbinu na ručak.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti ispunjen ugodnom komunikacijom u društvu bliskih prijatelja. Opuštat će vas njihova prisutnost pa ćete zaboraviti na probleme. Slobodnima se smiješi nova ljubavna priča, ili ćete s partnerom dogovoriti uskršnje putovanje u inozemstvo. Mogli biste dobiti osobiti izraz pažnje. U prometu i za upravljačem budite oprezni!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uskladite očekivanja sa stvarnim stanjem u svom privatnom životu. Mjesečev utjecaj upućuje na uspone i padove te potrebu da se nešto promijeni. Izgladite nesporazum s članom obitelji jer se razmirice s bilo kim od njih loše odražavaju na vaše raspoloženje. Preporučuje vam se tjelesna pokretljivost, posebno ako ste prošle dane proveli statično.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planeti usmjeravaju vašu pozornost na prijatelje i njihove probleme, ali i društvena zbivanja. Komunikacija s ljudima donosi vam nove i korisne spoznaje. Više vremena provodit ćete u društvu osoba koje žive drukčije od vas i tako upoznati i njihov način razmišljanja. Odnos s partnerom može biti poljuljan zbog nedovoljno povjerenja.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete vješti u komunikaciji, uvjerljivi na riječima i zabavni svojim prijateljima. Nemojte se odvajati od ljudi i osamljivati, čak i ako osjetite potrebu za time. Potrebni su vam druženje i zabava, odnosno sve što vam može skrenuti misli s problema. Proširite krug prijatelja, a večer posvetite zabavi, prijatelju, partneru.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući vašem optimizmu, unijet ćete više zadovoljstva u svakodnevicu i ljubavne odnose. Bit ćete manje kritični pa će neke osobe lakše pridobiti vašu naklonost, a sve situacije će se razvijati u vašu korist. Iako vam ništa neće biti teško, najbolje će vam od ruke ići zabava i dobar provod u društvu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaokupljenost obavezama i djecom neće vam ostavljati vremena za ljubav, pa biste se mogli udaljiti od partnera. Podijelite poslove s njime, objasnite mu kako se osjećate. Osjećate li se malaksalo, osnažite svoj organizam. Uzimajte vitamine, zdravo se hranite i izbjegavajte kontakt s pojedincima koji vas iritiraju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete zadovoljni načinom na koji se razvija ljubavna situacija. No nemojte koketirati sa suprotnim spolom, samo da biste vidjeli hoće li partner biti ljubomoran. Time ćete pojačati njegov osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja. Neki će danas putovati, posjetiti rodbinu ili će primiti goste pa će zabava potrajati do kasnih sati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sve će vas živcirati i nigdje nećete moći pronaći smirenje. Ponašat ćete se suprotno svojim osjećajima i željama, pa ćete unijeti nemir u ljubavnu vezu. Dom će biti mjesto burnih događaja. Nesuglasice među roditeljima ili rođacima odrazit će se na vaše raspoloženje. Izdržite, jer večer donosi opuštanje i neka dobra rješenja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nova poznanstva sklapat ćete preko poznanika ili rodbine. Osjetit ćete potrebu za kvalitetnijim provođenjem slobodnog vremena, pa ćete dan provesti u biranom društvu. Muči li vas poslovna dvojba, podijelite je s partnerom. Iznenadit će vas njegov odlučan stav da vam izađe ususret ili nešto objasni.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetit ćete zasićenost poslom, a ni s dobrim raspoloženjem nećete se moći pohvaliti. Mogli biste ostati uvrijeđeni nečijom reakcijom ili izjavom, što vas može potaknuti na djelovanje i izvući iz pasivnosti. Ljubavne veze naći će se na kušnji. Ne igrajte se partnerovim osjećajima na način da ga činite ljubomornim.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Oduševit ćete prijatelja ili partnera mudrim savjetom. Visok stupanj razumijevanja omogućit će vam lako donošenje odluka. Iskoristite svoju pozitivnu energiju i napravite reda u životnim područjima gdje vlada napetost. Ako ste zaljubljeni, prepustite se zanosu i uživajte u trenutku. Ne opterećujte se onime što će biti sutra.