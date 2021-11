Jaje je svježe ako je žumanjak u sredini

Kad razbijete jaje, pogledajte žumanjak. Ako je žumanjak kupolast i smješten u sredini bjelanjka, jaje je svježe. Ako je jaje staro, bjelanjak je vodenast pa žumanjak otpliva na rub. Ako je jaje staro i pokvareno, žumanjak nije kupolast i okruglast nego je plosnat i širi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Još jedan način da utvrdite kvalitetu je da stavite sirovo jaje u vodu. Ako ostane na dnu, dobro je za konzumiranje. Ako ispliva na površinu vode, morate ga baciti.

Svježinu avokada možete provjeriti po 'repu'.

Postoji jednostavan način da provjerite koliko je avokado svjež. Pogledajte njegov 'rep'. Pokušajte ga skinuti - ako je to lako učiniti, to znači da je avokado svjež. Ako ga je teško skinuti, to znači da ovo voće još nije zrelo.

Dobra bundeva zvuči 'šuplje'

Kako biste saznali koliko je dobra bundeva, pokucajte na nju. Ako zvuči kao da je unutra praznina, vrijedi ju kupiti. S vanjske strane plod bi trebao izgledati čvrsto.

Jogurt sa slojem vode na površini ne treba se bacati

Kada se na vrhu jogurta pojavi sloj tekućine to ne znači da jogurt morate baciti. Ovo je sirutka koja ima hranjive tvari. Sigurno je za jelo, tako da možete jednostavno promiješati jogurt da dobijete glatkiju konzistenciju.

Riba bi trebala biti čvrsta

Uvijek provjerite teksturu svježe ribe. Pritisnite prstom na tijelo. Meso bi se trebalo vratiti u prijašnji oblik, a ljuska bi trebala biti čvrsta. Također, oči bi trebale biti bez bijelog sloja.

Oko piletine ne smije biti tekućine

Ako smrznutu piletinu izvadite iz zamrzivača, a oko proizvoda ima puno leda kao da piletina leži u zaleđenoj lokvi, ovo meso nije sigurno jesti. Također, pazite da izbjegavate piletinu s previše crvenom kožom.

Ispod prvog sloja ljuske luka ne smije biti mrlja

Uzmite luk i provjerite kako izgleda ispod prvog sloja ljuske. Ako vidite mrlje koje izgledaju kao da je kora izblijedjela, to znači da na luku ima plijesni.

Bolje je odabrati zasićene žute limune

Bogata žuta boja i glatkoća kore znakovi su po kojima možete prepoznati da je plod zreo. Blijedožuta boja i zelenkasta nijansa znače da je bolje da ne kupujete taj limun, piše Bright Side.