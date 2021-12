Bez obzira na to jeste li izvukli plastičnu jelku koja, kad se maštovito ukrasi, izgleda gotovo realistično, ili čekate da se na ulicama pojave trgovci s pravim živim jelkama, najgora stvar koja vam se može dogoditi jest da ju - podižete s poda s razbijenim kuglicama, ili vraćate kuglice i mašne na mjesto po nekoliko puta na dan. Imate li klince mlađe od 5 godina, to je gotovo pa zajamčeni razvoj situacije, jer kad im nakon kićenja bora veselo kažete: 'Sad to ne smijemo dirati', oni to shvaćaju kao poziv upravo za suprotno, donosi portal Lifehacker.

Da kasnije ne biste gutali vlastiti bijes, na vrijeme osvijestite: Morate se unaprijed pobrinuti za to da dijete jednim povlačenjem girlande koja mu visi pored nosa ne može srušiti cijelo drvce, a pogotovo za to da se ne dogodi da sjajne šarene kuglice ne počne stavljati u usta i povrijedi se na taj način.

Evo nekoliko savjeta za to da zaštitite svoje božićno drvce od najdražeg malog gnjavatora:

Učinite drvce nedostupnim mališanu

Ako drvce maknete iz sredine sobe, ili kuta u kojem se najbolje vidi, to će umanjiti veselje koje nam njegovo postavljanje donosi, ali i - spasiti vas od toga da ga mališan dohvati ručicama i sruši, ili razbije dio nakita. Ako baš ne želite postavljati neprivlačnu ogradu oko drvca, nabavite manje, koje možete postaviti na stol, ili višu policu, tako da je izvan djetetovog dohvata.

No, svakako ga osigurajte od prevrtanja, jer mališan bi mogao pokušati. Jedna od mogućnosti je da drvce privežete za policu blijedom špagom, ili da ga omotate ljepljivom vrpcom.

Izaberite ukrase koji se ne daju razbiti

Najskuplje ukrase svakako stavite na gornji dio jelke, ili ih nemojte postavljati nekoliko godina, dok djeca malo ne porastu. Na donju trećinu drvca postavite one jeftinije, teže lomljive ukrase. Na koncu, možda gornju polovicu stabla možete ukrasiti šarenim ukrasima, a donju ostaviti bez, iako to baš ne izgleda privlačno.

Još jedna mogućnost je da nabavite svjetlucavu traku za mašnice, pa od nje napravite mašne kojima ćete ukrasiti cijeli bor. Tako će vaše drvce izgledati savršeno i nema straha od mogućnosti da dijete nešto razbije. No, bez šljokica! I pripazite da mašne baš nije lako skinuti, jer uvijek postoji opasnost da će ih dijete gurati u usta.

Neka dotaknu sve što žele (dok ste u blizini)

Umjesto da se izbezumite svaki put kad vaše zlato ispruži ručicu umrljanu čokoladom prema drvcu, razmislite o 'slobodnim aktivnostima' u igri s drvcem, tako da pregledate i opipate sve ukrase zajedno, objasnite djetetu što je to i dozvolite mu da ih dodirne, nježno - da ih ne povrijedite. Tako će dijete imati osjećaj zadovoljstva jer je sve pregledalo i neće imati potrebu dirati ukrase zato što mu stalno govorite 'ne!', kako bi se dočepalo nečeg što je zabranjeno.

Izradite vlastiti 'alarmni sustav'

Svaki roditelj zna da što više djetetu govorite da nešto ne bi smjelo raditi, ono si ubrzo više ne može pomoći i jednostavno to mora probati. Iako ovaj savjet uopće nije praktičan možda ni posve djelotvoran, možda može pomoći: Postavite malo zvonce na ukrase oko donje polovice božićnog drvca, tako da vas zvonce upozori svaki put kad dijete počne dodirivati kuglice. Bit će to vaš mali alarmni sustav za nevolju na vidiku.

Dajte im nešto drugo za igru

Postoji nekoliko načina da božićno drvce učinite manje zanimljivim djetetu: Na primjer, nabavite malo drvce za njihovu spavaću sobu (ili ga postavite na stol u blizini pravog drvca), s malim nesalomljivim ukrasima koji se mogu skidati i stavljati do mile volje. Napravite veliku predstavu kako je to samo za njih i kako se nećete miješati u njihov dizajn i pustite dijete da uživa.

Druga je mogućnost da preselite djetetove omiljene igračke iz dječje sobe negdje u blizinu božićnog drvca, kako bi igračke djetetu odvratile pozornost. Vlak koji vozi oko stabla ima sličnu svrhu, samo pazite da ne bude preblizu.

Naravno, uvijek možete preskočiti ukrašavanje božićne jelke na koju godinu, ili ju postaviti u zadnji čas, pa raskititi odmah nakon blagdana - ako ništa drugo, veselit će vas to što će biti manje iglica po stanu.