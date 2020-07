Trikovi mama spašavaju: Kako sve u danu stići, a ne poludjeti?

Većina je roditelja istaknula kako im najveću razliku čini onih 10 minuta u danu koje posvete sebi, pa zbog toga često i ranije ustaju kako bi smireno započeli dan, a mnogima je u tome važna i redovita probava te hrana

<p>Za mnoge roditelje borba s prenatrpanim rasporedom, zahtjevnim klincima i kućanskim te poslovnim obavezama je 'previše', stoga im svaki savjet i trik može dobro doći.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Nasreću, postoje neki trikovi i jednostavne životne navike za koje je potrebno tek nekoliko minuta, a doista mogu promijeniti puno toga. Pišući na <a href="https://www.mumsnet.com/Talk/am_i_being_unreasonable/3978071-AIBU-to-ask-you-if-a-daily-habit-has-transformed-your-life?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=2020-07-27&utm_term=%22AIBU+to+suggest+NOT+wearing+masks%2C+but+instead+wearing...%22&rei=110357&ei=33157">Mumsnet forumu</a>, britanski su roditelji otkrili svoje trikove za neke naizgled banalne stvari, no one su im olakšale život i pomogle srediti um.</p><p>Temu je započela jedna mama s riječima: 'Prijateljica mi je otkrila kako ima novu naviku čestog pijenja vode i svakodnevnog stavljanja maskare te da su joj te dvije stvari pomogle da se osjeća samopouzdanije, bolje, ima ljepšu koži i bolju koncentraciju. Zato želim pitati sve vas roditelje, imate li neki dnevnu naviku ili trik koji vam je doista promijenio život?'.</p><p>Prva komentatorica je napisala: 'Svakodnevno spremanje sobe 10 minuta na dan i proces učenja kako baciti stvari koje mi ne trebaju. To dvoje me spasilo'.</p><p>- Počeo sam dodavati sjemenke lana u svoj doručak svakog dana. To je učinilo čuda za moju probavu i pomoglo mi da lakše započnem dan - napisao je jedan muškarac.</p><p>S njim se složila i druga korisnica, koja je pak rekla da ona koristi probiotike koji su joj transformirali probavu, a to je stvar koju ljudi često zanemaruju i ima velik utjecaj na raspoloženje.</p><p>- Počela sam puniti svoj mobitel u kuhinji. Zvuči smiješno, ali više nema odgađanja buđenja i nervoznog početka dana. Dok dođem do kuhinje da ugasim alarm, već sam se razbudila - dodala je jedna komentatorica.</p><p>Drugi savjeti uključuju suzdržavanje od jela nakon 19 sati za bolji san i odmornije tijelo, kao i jogu, vježbanje te pijenje svježeg soka i uzimanje multivitamina svaki dan.</p><p>- Svaki dan nakon doručka, 15 minuta se pomazim s mačkom dok pijem kavu. To mi donosi dobro raspoloženje i daje energiju za dan - jedan je od komentara.</p><p>I drugi su istaknuli važnost jutarnje rutine nešto ranijim buđenjem.</p><p>- Ustajanje 10 minuta ranije i pijenje čaja dok se lagano razbuđujem su mentalna priprema za posao umjesto lude žurbe i brzinskog tuširanja - kaže jedna žena. </p>