Trikovi s vlažnim maramicama koji će vam pomoći u kućanstvu

Vlažne maramice odlično će skinuti masne boje sa zida, ali to neće učiniti one vrste 'prirodnijih' baby maramica. Za to su ipak potrebne one koje imaju više kemikalija

1. Za smirivanje naelektrizirane kose Ako se morate negdje pojaviti i izgledati savršeno, ili jednostavno mrzite naelektriziranu kosu, vlažne maramice će pomoći. Samo lagano s njima prijeđite preko kose i ona će se smiriti i spustiti. Pazite da ne pretjerate da ne bi dobili mastan izgled kose. 2. Za brisanje voštanih bojica Vlažne maramice odlično će skinuti masne boje sa zida, ali to neće učiniti one vrste 'prirodnijih' baby maramica. Za to su ipak potrebne kemikalije. Foto: Dreamstime 3. Uklanja mrlje od dezodoransa Lagano maramicom trljajte mrlju dok je ne očistite. Za teža zaprljanja, najprije očistite vlažnom maramicom pa ubacite u perilicu rublja. 4. Za čišćenje umjetnog cvijeća Ono je pravi skupljač prašine, a ove maramice vam mogu olakšati njihovo čišćenje nabrzinu. Foto: Dreamstime 5. Za mrlje od boje Ukoliko farbate zidove i boja vam kapne tu i tamo na parket, ove maramice će ih odlično očistiti. 6. Za skupljanje dlaka s ljubimaca Jednostavno maramicom prijeđite preko ljubimca i pokupite dlake. Foto: DREAMSTIME 7. Za uklanjanje boje za kosu s lica Nakon farbanja kose, nerijetko nam boja ostane na čelu ili na ušima. Vlažne maramice skinut će je za čas.