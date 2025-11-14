Trikovi za dom i vrt koji štede vrijeme i olakšavaju poslove

Mali trikovi u domu mogu znatno olakšati svakodnevne zadatke. Ovi kućni savjeti pomažu u organizaciji, uštedi vremena i održavanju reda. Od kuhinje do vrta, pronaći ćete ideje koje možete odmah primijeniti
U nastavku pogledajte trikove koji će vam znatno olakšati život u kućanstvu.
| Foto: Canva/The Family Handyman
JEDNOSTAVNIJE RUKOVANJE SELOTEJPOM Umorni ste od traženja kraja role selotejpa svaki put kad ga koristite? Umjesto da savijate kraj i potom svaki put odrezujete komad, pokušajte pričvrstiti spajalicu na kraj role odmah nakon što odvojite komad. To čini pronalaženje kraja mnogo lakšim i ne gubite trakicu. Ovaj trik funkcionira sa svim vrstama selotejpa, ali je posebno koristan za duct tape, masking i pakirni selotejp. Brzo, praktično i štedi vrijeme u svakodnevnoj uporabi.
| Foto: The Family Handyman
PRIVREMENA ZAŠTITA PRODUŽNOG KABELA Produžni kablovi na vlažnom tlu mogu mogu prestati raditi, što zna biti frustrirajuće. Umjesto stalnog pritiskanja tipke za resetiranje, napravite proreze u plastičnoj kutiji i stavite priključak unutra. Bušite nekoliko rupa promjera 6 mm na dnu kutije da voda koja uđe može otjecati. Ovo pruža jednostavnu zaštitu od vlage i povećava sigurnost pri korištenju produžnog kabela. Tako se izbjegava stalno prekidanje rada i smanjuje rizik od strujnog udara.
| Foto: The Family Handyman
ORGANIZATOR ALATA ZA ROŠTILJ Ako vam alati za roštilj zauzimaju dragocjen prostor na bočnim policama roštilja, postoji jednostavno rješenje: pričvrstite kuke ispod ograde terase ili palube. Svaki alat možete objesiti na svoju kuku, čime su alati na dohvat ruke, ali ne smetaju. Ovaj trik čuva prostor i pomaže u održavanju reda. Također smanjuje rizik da nešto slučajno padne ili se izgubi tijekom roštiljanja.
| Foto: The Family Handyman
ALAT ZA OBLIKOVANJE SILIKONA POMOĆU KOCKE LEDA Jedan od jednostavnih načina za oblikovanje silikonske mase je korištenje kocke leda. Povucite kocku duž silikonske linije, pritiskajući ravnomjerno. Film vode koji se stvori između leda i silikona omogućuje glatku i profesionalnu završnicu. Kocku leda možete oblikovati rukom da dobijete željeni oblik silikonskog sloja. Brzo, jednostavno i bez nereda.
| Foto: The Family Handyman
PRODUŽETAK ZA PRIKLJUČAK CRIJEVA Ako je slavina teško dostupna zbog grmlja ili prepreka, možete produžiti izvor vode pomoću PVC cijevi u postolju ograde. Priključite slavinu i kratki komad crijeva na novi izlaz. Postavite postolje u tlo s betonom i poprečno učvrstite šipkama kako bi bilo stabilno. Ovo omogućava jednostavan pristup vodi bez uklanjanja biljaka ili grmlja. Tako se uštedi vrijeme i smanjuje frustracija.
| Foto: The Family Handyman
MINI STAKLENICI ZA SJEME Ako volite uzgajati biljke iz sjemena, iskoristite prozirne plastične kutije od rajčica i druge hrane. Napravite mini staklenike: dodajte zemlju, posijte sjeme i poklopite. Kutije već imaju otvore za zrak i drenažu, pa su idealne za sadnice. Kad biljke narastu, ostavite poklopac otvoren dok ne dođe vrijeme za presađivanje. Kutije se mogu ponovno koristiti svake godine.
| Foto: The Family Handyman
PAMETNIJI NAČIN SKUPLJANJA LIŠĆA Ako imate mnogo lišća za odvoz, umjesto da kupujete i punite plastične vreće, koristite vreću Bagster. Skupite lišće u vreću, povucite je u prikolicu i odvezite na kompost. Vreća se može spremiti i koristiti sljedeće sezone. Ovaj način štedi vrijeme, trud i smanjuje broj jednokratnih vreća.
| Foto: The Family Handyman
JEDNOSTAVNIJE ČITLJIVE OZNAKE ALATA Oznake utisnute na alatima ponekad su teško čitljive. Nanesite bijeli lak za nokte i brzo obrišite površinu krpom. Lak ostaje u urezima, a brojevi postaju jasno vidljivi. Ako se lak brzo suši, možete koristiti razrjeđivač. Ovaj trik olakšava brzi pregled i preciznu upotrebu alata.
| Foto: The Family Handyman
UKLANJANJE DLAČICA S MREŽA NA PROZORIMA Ako živite u području s puno topola, čišćenje mreža od “dlačica” svake godine može biti naporno. Upotrijebite valjak za dlačice: nekoliko poteza i dlake nestaju. Funkcionira i za paučinu i druge nečistoće. Za visoke prozore, valjak možete zalijepiti na štap, izbjegavajući ljestve.
| Foto: The Family Handyman
SAKUPLJAČ METALNIH STRUGOTINA Da spriječite raspršivanje metalnih strugotina prilikom bušenja, stavite magnet blizu bušilice. Metalne čestice se lijepe za magnet, a ne padaju po podu ili tijelu. I dalje je važno nositi zaštitu za oči. Nakon završetka posla, magnet se lako očisti iznad smeća.
| Foto: The Family Handyman
ČISTAČ-BUŠILICA Za izradu bušilice sa četkom trebat će vam: bušilica, podloška, vijak, dugački strojni vijak i zamjenska glava četke. Probušite glavu četke vijkom, stavite podlošku i zategnite maticom. Glavu četke pričvrstite na bušilicu i pustite da uređaj radi. Ovaj trik olakšava čišćenje i čišćenje teško dostupnih površina.
| Foto: The Family Handyman
MAJSTORSKO PREMJEŠTANJE ODJEĆE Ne morate skidati odjeću s vješalica i slagati je u kutije. Skupite odjeću s vješalica, spojite vrhove žicom ili vezicom. Navucite vreću za smeće preko odjeće i zategnite ručke. Odjeća ostaje organizirana i čista tijekom premještanja, a raspakiranje je jednostavno.
| Foto: The Family Handyman
POMIČNI ŠTAP OD STARE ČETKE ZA BOJANJE Kad četka za bojanje više nije upotrebljiva, uklonite metalni dio i koristite dršku kao štap za pilu. Označite kut i izrežite ga trakom za pilu kako biste napravili ugaoni zarez. Ovo je praktičan i jeftin način da imate dodatni štap za sigurnije rukovanje pilom.
| Foto: The Family Handyman
BRZI ZVUČNIK ZA PAMETNI TELEFON Stavite pametni telefon u malu posudu od keramike ili plastike s zvučnikom okrenutim prema dolje. Zvuk se odbija od tvrde površine i pojačava prostor. Ovo je jednostavan način za slušanje glazbe ili gledanje videa bez slušalica. Idealan je za stol ili dnevni boravak.
| Foto: The Family Handyman
SIGURNO ODLAGANJE RAZBIJENOG STAKLA Razbijeno staklo može biti opasno. Stavite ga u nešto što se ne probija, poput prazne kutije od hrane, prije nego ga bacite u vreću za smeće. Ovo sprječava probijanje vreće i dodatne opasnosti. Na taj način čišćenje postaje mnogo sigurnije i praktičnije.
| Foto: The Family Handyman
SAVRŠENO POSTAVLJANJE SLIKA Prije nego što objesite slike, rasporedite ih na podu kako želite. Okrenite ih i napravite dijagram s mjerama od rubova zida. Prenesite te mjere na zid i objesite slike prema planu. Ovaj trik jamči savršenu grupu slika svaki put.
| Foto: The Family Handyman
UDOBNIJE RADNO MJESTO ISPOD SUDOPERA Rad ispod sudopera može biti neudoban za leđa. Legnite na dasku za glačanje i stavite jedan kraj unutar ormarića, a drugi poduprijte drvenim blokom. Iako ne olakšava posao, štedi leđa i ramena. Idealno za popravke cijevi ili ventila.
| Foto: The Family Handyman
BRZI ORGANIZATOR KUHINJSKIH ORMARIĆA Metalni organizator za dokumente savršen je za držanje limova za pečenje, dasaka i poklopaca. Možete ga kupiti jeftino u trgovini. Za stabilnost koristite gumeni podmetač ili pričvrstite čičak-traku. Brzo, jednostavno i organizirano rješenje za kuhinju.
| Foto: The Family Handyman
BESPLATNI LIJEVCI Plastične boce možete koristiti kao lijevke za velike ili male količine tekućina. Nakon upotrebe ih bacite ili reciklirajte. Odlični su za DIY projekte, poput bojenja ili preljeva boje. Jednostavno ih spremite i ponovno upotrijebite.
| Foto: The Family Handyman
JEDNOSTAVNO UKLANJANJE VREĆA ZA SMEĆE Prazna vreća često ostaje zaglavljena zbog vakuuma. Bušite rupe u donjem dijelu kante kako bi zrak ulazio pri izvlačenju vreće. Vreća klizi bez problema. Ovaj trik štedi frustraciju i trud.
| Foto: The Family Handyman
DRŽAČ ZA PIĆE OD SELOTEJPA Držite rolu selotejpa na podu automobila. Može poslužiti kao improvizirani držač čaša. Dovoljno je ljepljiv da ostane na mjestu, a kada zatreba, znate gdje ga pronaći.
| Foto: The Family Handyman