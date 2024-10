Trikovi za mladolik i lijep vrat

Kirurški zahvati stoje tisuće eura da bi se postigla glatka linija čeljusti, no malo ljudi to sebi može priuštiti. No ne morate im se nužno podvrgavati jer postoje i drugi trikovi koji će u kućnoj radinosti prikriti opuštenu kožu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Terapija puževima | Video: KanalRi

Jedan od njih je nanošenje pilinga od soli, koji pomaže u boljem zdravlju kože, alti može izazvati iritaciju i suhoću. Piling tijela solju mogao bi potaknuti cirkulaciju i obnovu stanica kože, a ujedno će koža biti zategnutija.

Kamen gua sha još je jedno dobro rješenje, čak i stručnjaci, kozmetičari i dermatolozi, tvrde da će ovi alati od žada ili ružičastoga kvarca potaknuti limfnu drenažu i cirkulaciju.

Ova metoda daje dobre rezultate, ali ne preko noći. Ako za to nemate vremena, uvijek možete vrat dobro izmasirati dok nanosite kremu na lice ili ga konturirati šminkom te tako riješiti opušten vrat i dvostruku bradu.