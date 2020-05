Trikovi za shopping: Isprobajte odjeću prije nego je na sniženju

Zbog ‘efekta lijeve znamenke’, cijene poput 7,99 među najdjelotvornijim su taktikama trgovaca kojima mame kupce. Ljudi su podsvjesno skloni zaokruživanju unatrag pa će tu cijenu tumačiti kao sedam kuna. Prilikom kupnje stoga ne vjerujte očima nego kalkulatoru. Čak i gužve idu na ruku trgovcima - zbog straha od “propuštanja”, što je više ljudi u trgovini to će kupac osjećati veći pritisak da kupi košulju koja mu niti ne treba.

Najveće su gužve vikendima i kasno popodne, kad se ljudi vraćaju s posla. Ako imate mogućnosti, obavite kupovinu tijekom tjedna, u jutarnjim odnosno večernjim satima. No najvažnija obrana od trgovaca je da se upoznate sa svojim pravima - i ne plašite ih se ostvariti. Zanimljivo je kako, prema jednoj britanskoj studiji, prosječno kućanstvo izgubi oko 25 tisuća kuna na godinu jer im je neugodno vratiti oštećenu robu.

Što se tiče popusta, on mora biti jasan i vidljiv, dodatni uvjeti (poput “popust na gotovinu”) moraju biti istaknuti, a ako je postotak sniženja cijena objavljen u rasponu (od 33% – do 50%), tada se najveći postotak sniženja mora odnositi na najmanje jednu petinu svih proizvoda na sniženju ili rasprodaji.

Rješenja za uštedu

Prije nego kupite proizvod postavite si dva pitanja - "je li mi to zaista potrebno i mogu li to financijski podnijeti?". Ako je odgovor na bilo koje pitanje “ne”, ne kupujte. Samo u Velikoj Britaniji na siječanjskim rasprodajama žene potroše više od milijardu funti na odjeću koju neće nikada odjenuti i proizvode koje nikad neće koristiti.

Kako vam se to ne bi dogodilo, prije kupovine oboružajte se popisom i određenim budžetom jer ako kupujete stihijski, kući ćete se vratiti s gomilom stvari koje će skupljati prašinu.

Nemojte kretati s peglanjem kartica u potrazi za novom odjećom prije nego pospremite ormar. Naime, vrlo je vjerojatno da se u nekom kutku ormara nalazi odjeća na koju ste odavno zaboravili, a kupili biste ju tijekom haranja trgovinama. Pri odabiru odjeće nemojte se zanositi niskim cijenama i izgledom odjeće nego dobro proučite pristaje li željeni predmet ostaloj odjeći u vašem ormaru. Nema smisla kupiti nešto što nećete moći kombinirati ni s čim. Rasprodaje iskoristite za kupovinu klasičnih komada jer oni su vječni i uklapaju se u svaki odjevni stil.

Popis potrebnih stvari osigurava uštedu

Nemojte u kupovinu ići bez popisa jer ćete završiti tako da ćete besciljno lutati po trgovinama i nećete znati što stvarno želite - kupit ćete sve što vam se svidi i zapravo nećete uštedjeti.

Prije kupovine odredite budžet kojim raspolažete

Odredite iznos koji smijete potrošiti i - držite ga se. Ako ćete kupovati sve što vam se svidi bez da imate točno određenu granicu, plan uštede vjerojatno vam neće poći za rukom.

Budite spremni na sniženja - ne čekajte zadnji dan

Trgovine počnite obilaziti tijekom prvih dana sniženja jer se upravo u prvih nekoliko dana rasprodaju najbolji i najatraktivniji proizvodi, a preostanu samo najmanje i najveće veličine.

Najbolja obrana od popusta koji to ustvari nije

Provjerite cijene u najmanje tri trgovine, savjetuju stručnjaci. Tako ćete biti sigurni da ste pronašli najpovoljniju cijenu proizvoda.

Možete vratiti i proizvod s rasprodaje

Pravo na reklamaciju imate i za proizvod kupljen na rasprodaji. Nemate pravo reklamirati samo onaj nedostatak na koji ste bili upozoreni i zbog kojega je proizvod bio snižen.

Neka isprobavanje započne puno prije sniženja

Odjeću koja vam se sviđa isprobajte prije nego počne sniženje, kako biste uštedjeli vrijeme - unaprijed ćete se riješiti čekanja pred kabinama za vrijeme ogromne gužve.

Internetska kupovina način je uštede

Kupnja putem interneta može biti jeftinija, no pripazite kome dajete broj kartice. Pripazite da kupujete samo preko ovlaštenih i licenciranih web stranica za trgovinu.

Neke stvari posudite umjesto da ih kupite

Ako vam nešto treba, no ne mislite to upotrebljavati prečesto, promislite možete li to posuditi od prijatelja ili susjeda ili zamijeniti nešto što ne rabite za to umjesto da kupujete.

Gotovina u džepu nije najbolje rješenje

Nemojte sa sobom nositi previše gotovine jer ćete imati osjećaj kako je riječ o dodatnom novcu koji je potrebno što prije potrošiti i vjerojatno se nećete moći zaustaviti prilikom kupnje.

Stara cijena proizvoda mora biti vidljiva

Trgovci često preko stare cijene nalijepe novi iznos. No trebala bi se vidjeti ne samo stara cijena nego i postotak za koji je pala - tako kupac može zaključiti kolika je stvarna ušteda.

