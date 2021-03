Nema ništa od čišćenja doma bez obične krpe, ili starog ručnika, koje kasnije možete iskuhati, partviša na koji ćete ju namotati i toga da - pljunete u šake - kažu nam stručnjaci za čišćenje iz nekoliko servisa koje smo zamolili za komentar vezano uz brojne oglase na internetu u kojima se nude čudotvorne rotirajuće četke, aparati za pranje prozora s jednom rukom, bez da se naginjete, kao i krpe koje se same žmikaju i peru, da ne zaprljamo ruke.

- Mi uglavnom koristimo profesionalne aparate, koji značajno olakšavaju stvari, međutim samo ako se koriste na način na koji je to predviđeno uputama proizvođača, te samo s tekućinama koje on preporučuje, te u skladu s uputama. Ako odstupite od toga zbog želje da se uštedi, čišćenje obično nema efekta, odnosno lako se dogodi da vam se tekućina razlije, ostavi tragove i slično. Vjerujem da je tako i s nizom uređaja koji se mogu pronaći na internetu, uz reklamu koja kaže da su super-efikasni - odgovara Mario Perić, vlasnik servisa za čišćenje Anti-Das iz Splita na tvrdnju da se oko nekih od tih uređaja mogu pronaći vrlo različiti komentari na Facebook profilima preko kojih se naručuju.

Tako, na primjer, za jednu od rotirajućih četki s produžnom drškom kojom možete dosegnuti i plafon ima vrlo pozitivnih komentara, ali i onih koji pišu kako se četka dobro vrti samo pod određenim kutem i uz određeni pritisak, a inače skoro i ne funkcionira.

Rotirajući mopovi nekima su se pokazali odličnima u kutu, dok kod drugih baš tu ostavljaju najviše problema, jer svu prljavštinu 'stjeraju u kut', pa se treba saginjati da se ona pokupi, a relativno jeftini uređaji za prozore u obliku 'pištolja' koji ih šprica, pa onda usisava vodu, nekima peru odlično, dok drugi kažu da ostavlja musave tragove ako se poslije tog pištolja prozor ne prebriše kuhinjskim papirom ili čistom suhom krpom...

- Vjerujem da jedan od problema može biti u tome da se uređaji ponekad ne koriste prema uputama i sa tekućinama koje su za to predviđene, iako ponekad može biti upitna i kvaliteta uređaja. Na primjer, čini mi se da kod rotirajućih četki trebate upotrijebiti puno snage da biste njome očistili visoke površine, a ako su na duljem držalu, kod nekvalitetnih uređaja ono lako može puknuti. Ponekad je možda problem i u tome da se preskaču koraci, a efekt čišćenja tada nije onakav kakav bi trebao biti - kaže sugovornik. Dodaje kako je kod profesionalnog čišćenja, uvijek važna dobra priprema i - završni dodir.

- Na primjer, ako koristite krpu koju prethodno niste dobro oprali i prokuhali, već ste ju očistili samo uz pomoć mehanizma za cijeđenje u kanti, može se dogoditi da na njoj zaostanu dlake, čestice prašine i druga prljavština koju ćete drugi puta samo razmazati po podu, pa od takvog čišćenja nema ništa. Osim toga, kod profesionalnog čišćenja pločica u većini tekućina postoji dodatak koji ostaje na njima kao svojevrsni masni premaz. On daje sjaj, ali i štiti ih od prljanja. Ako čišćenje niste završili tako, veća je vjerojatnost da ćete za koji sat, kad to mjesto obasja sunce, vidjeti prašinu - kaže Perić.

U profesionalnom čišćenju relativno dobro nam se pokazao magnet za čišćenje prozora, koji se može pronaći i na internetu, i koji je koristan za čišćenje većih staklenih stijena i prozora do kojih ne možete dosegnuti. Kod ljudi kod kojih čistimo vidjeli smo razne vrste mopova, od onih rotirajućih do nekih koji se sami cijede, no većina se nije pokazala previše efikasnima, osim za površno brisanje i čišćenje stana kad za efikasnije čišćenje nemate vremena. Slično je i s raznim verzijama usisavača koji peru podove, koji su dizajnirani čak i tako da ih možete programirati putem mobitela, tako da ih pokrenete dok ste na poslu, kažu nam u DDS servisu za čišćenje iz Zagreba.

Naime, osim što se takvi uređaji ne mogu zavući pod dio namještaja, nakon što prođu kroz prostoriju nerijetko ostavljaju tragove i mrvice oko 'staze' kojom su prošli, te samo zamrljaju prljavštinu, tako da ju zaguraju u kut. Tako u tom servisu kažu kako su često znali doći u stanove nakon što su ti uređaji radili nekoliko mjeseci, pa je trebalo pošteno izribati kuteve u kojima je zaostalo puno prašine, koja se uslijed vlage nakupi u nekoliko slojeva.

- Od takvih uređaja s interneta, osobno imam iskustvo jedino s rotirajućom četkom i mogu reći da se u mom slučaju pokazala efikasnom, jer malo olakša ribanje, pogotovo visokih površina. No, svejedno bih rekla da nema čišćenja bez da sami pljunete u šake - kaže u šali Zorica Kolar, vlasnica servisa za čišćenje Ekonomik.

I ona kaže kako kod većine uređaja koji se na internetu rasprodaju po relativno jeftinim cijenama u odnosu na profesionalne inačice često nema efekta, odnosno vrlo brzo se pokaže da se mogu koristiti vrlo ograničeno.

U još jednom servisu kažu nam kako su studentima koje koriste kao pomoć u slučaju kad ima puno posla svojedobno baš putem interneta nabavili parne čistače, među ostalim za brisanje podova, izvlačenje mrlja s kauča i fotelja te za osvježavanje madraca i tepiha. No pokazalo se da većina njih nema dobar sustav regulacije pare, pa kad ju želite smanjiti, iz uređaja curi voda.

- Tako ih ne možete koristiti za brisanje parketa i laminata, jer ostavljaju previše vlage, pa niti za madrace i ležajeve. Kada ih koristimo, važno je da se brzo i dobro osuše, kako bi ih ljudi već taj dan mogli koristiti, jer često nemaju alternativu, a s nekima od tih uređaja toliko smo ih smočili da to nije bilo moguće - kaže sugovornik koji je htio ostati anoniman. Ukratko, 200-injak kuna po uređaju i 20-ak kuna za dostavu na kraju im se nikako nije isplatilo.

- Od svega toga kod kuće se na kraju uvijek najviše isplati čista krpa koju ste namočili u vodu, uz dodatak jabučnog octa, ili neki od kućnih pripravaka koji se inače koriste. U čišćenju doma i sam sam se često uvjerio u to - kaže Mario Perić. S obzirom da obrt čišćenja vodi zajedno sa suprugom, bilo je simpatično čuti koliko se često kod kuće miješa u 'ženske posle', kako bismo znali koliko su savjeti, zapravo, temeljeni na iskustvu.

- Mogu reći da se ne guram previše, jer supruga drži sve konce u rukama, no ako nje nema, ili vidim da je opterećena, onda ću uskočiti. Onako, kad triba i ako baš triba - kaže šarmantno.