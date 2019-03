Trovanje ugljičnim monoksidom - naučite kako si spasiti život!

Zbog najvjerojatnije nepravilnog rukovanja bojlerom ili njegova nedovoljnog održavanja, djevojčicu (14) su u nedjelju pronašli mrtvu u kupaonici u stanu u Županji.

Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno.

Nazivaju ga "tihim ubojicom" jer je potpuno bez mirisa i boje te, za razliku od drugih plinova, ne nadražuje sluznicu i kožu, pa mu osoba može biti izložena dulje vrijeme, a da to uopće ne primijeti. Njegovim udisanjem zapravo dolazi do oštećenja crvenih krvnih stanica koje više ne obavljaju svoju funkciju prijenosa kisika stanica. U prevelikoj dozi dovodi do slabosti i paraliziranosti čitavog tijela tako da otrovana osoba, kada shvati da nešto nije u redu, nije više sposobna maknuti se iz zatrovane atmosfere.

Do udisanja ugljičnog monoksida najčešće dolazi za vrijeme boravka u zatvorenim prostorijama gdje postoji izloženost dimu i plinovima, piše portal Hitnapomoc.net.

Opasnost trovanja ugljičnim monoksidom raste u kućanstvima koja imaju peći na drva ili se griju na plin. Posebno su opasni neispravni bojleri i plinske peći te začepljeni dimnjaci, pa stručnjaci upozoravaju da prije svake sezone grijanja treba očistiti dimnjake i provjeriti ispravnost peći i bojlera.

I za vrijeme požara, dimovi kojima možemo biti izloženi, pogubno utječu na nas, bilo da je požar bio na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Ugljičnog monoksida ima i u gradskom plinu. Najčešće nastaje kod izgaranja i nepotpunog sagorijevanja goriva u automobilima, drvenog ugljena, prirodnih plinova, kod benzinskih motora sa unutarnjim sagorijevanjem, u industriji i domaćinstvu. Ljudi često stradavaju u zatvorenim garažama u kojima drže upaljen motor, u kupaonicama s plinskim grijačem vode (plinskim bojlerom) i zbog istjecanja plina u stanu. Trovanja se događaju i kad ispušni plinovi motora prodiru u kabinu vozila zbog neispravnosti ispušnih cijevi ili kroz ventilacijski sustav dok vozilo stoji u koloni, piše na portalu hitnazg.hr.

Kuhanje i PVC prozori i vrata

Česta su otrovanja i prilikom kuhanja, kad plin dugo gori u maloj kuhinji, a u novije vrijeme dodatnu opasnost predstavljaju PVC prozori i vrata, koji čvrsto zaustavljaju protok zraka i onemogućavaju prirodno provjetravanje prostorije.

Zbunjenost i smetenost

Dulja izloženost niskim koncentracijama dovodi do glavobolje, zbunjenosti i smetenosti pacijenta, javlja se agresivnost, može doći do mučnine s povraćanjem te inkontinencije.

Prvi simptomi trovanja:

>>> osjećaj težine u glavi i šum u ušima

>>> osjećaj opće malaksalosti

>>> lupanje srca

>>> vrtoglavica

>>> mučnina i(li) povraćanje

Simptomi težeg trovanja:

>>> osjećaj pospanosti ili uzbuđenosti

>>> iznemoglost, odnosno iscrpljenost tijela

>>> stanje apatije bez zdravog rasuđivanja, zbunjenost (tako da niste svjesni potrebe da izađete na svježi zrak)

PRVA POMOĆ KOD TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM:

>>> Pozovite hitnu medicinsku pomoć (94, 112)

>>> Unesrećenog maknite od izvora, izvedite ga na svježi zrak ako se nalazi u zatvorenoj prostoriji.

>>> Potičite ju/ga da normalno diše, pratite vitalne znakove.

>>> Napredni postupci: Unesrećenim ljudima treba dati 100 posto kisika visokog protoka na masku s rezervoarom kako bi se ubrzao oporavak.

PRILIKOM SPAŠAVANJA UNESREĆENOG:

>>> Dok ulazite u zatrovanu prostoriju, zadržite dah da ne biste i sami stradali. Otvorite prozor i iznesite otrovanog što prije van.

>>> Ako je otrovani bez svijesti, provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja.

>>> Onesviještenu osobu koja diše okrenite u bočni položaj.

Provjetravajte i provjeravajte bojler

Prostor u kojemu su plinski bojler ili peć redovito treba provjetravati i nekoliko puta tijekom dana, a plinske peći, bojlere i dimnjake redovito čistiti i servisirati, upozoravaju stručnjaci. U oba slučaja obavezno to učinite uoči početka nove sezone grijanja i ne štedite na tom redovitom održavanju.

Ako sumnjate u otrovanje plinom, odmah pogasite aparate, otvorite prozore i izađite na svjež zrak dok se prostorija dobro ne prozrači. Odmah se javite liječniku i prijavite sumnju u trovanje ugljičnim monoksidom.

Nabavite detektor

I detektor i alarm čuvaju glavu: Neka budu u svakoj ‘rizičnoj’ prostoriji. To je jedna od najsigurnijih mjera prevencije otrovanja ugljičnim monoksidom. Zvučni alarm aktivirat će se već i kod vrlo malih količina ugljičnog monoksida u zraku.

Ne zamijenite ih za - gripu

Neke od tih simptoma relativno je lako zamijeniti sa simptomima gripe, trovanja hranom ili sa simptomima virusne infekcije, pa nikako ne smijete zanemariti mogućnost otrovanja. U to svakako treba posumnjati ako se simptomi javljaju prvenstveno dok ste kod kuće, odnosno povlače se kad izađete na svjež zrak, te ako i vaši ukućani imaju iste simptome dok su u kući.

