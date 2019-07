Trpio je erekciju tri mjeseca, u bolnicu se ipak javio prekasno

Liječnici iz Australije nisu otkrili ime pacijenta, ali su objavili kako im se u bolnicu javio muškarac (81) koji je tri mjeseca imao bolnu erekciju, a liječničku pomoć potražio je tek nakon što 15 sati nije mogao urinirati. Ustanovili su da ima vrlo agresivan rak bubrega koji se proširio po okolnom tkivo te zahvatio abdomen i genitalije.

Foto: 24sata

- Prijapizam je stručni naziv za erekciju koja traje duže od šest do osam sati bez spolnog nadražaja. Prijapizam je hitno urološko stanje i treba se odmah hitno javiti urologu u ambulantu čim se primijeti. Pacijenti se hospitaliziraju i uvijek se radi obrada. Treba ustanoviti postoji li kod bolesnika poremećaj zgrušavanja krvi ili karcinomska stanja. Prijapizam se često javlja zbog karcinoma, osobito kad je u pitanju karcinom prostate. Naime. prijapizam u tom slučaju uzrokuje metastaza u penisu. Nakon što smo kod bolesnika napravili onkološku i hematološku obradu, kreće liječenje koje je najčešće kirurško - pojašnjava dr.med. Igor Grubišić, specijalist urologije iz KB Sestre Milosrdnice.

Pojašnjava kako je riječ o iznimno bolnom stanju zbog kojeg pacijenti dolaze u suzama i uz vrištanje, no Australac je bolove uspio otrpjeti jer postoje dva tipa prijapizma.

- High flow je arterijska opstrukcija gdje se tkivo penisa iznimno brzo puni krvlju, dok je drugi tip low flow i odnosi se na vensku opstrukciju koja ne donosi tako veliku erekciju i manje je bolno stanje - nastavio je dr. Grubišić. Australski liječnici smatraju kako kod muškarca možda i nije bila riječ o pravoj erekciji nego o tumorskom tkivu koje se stvrdnulo. U tom slučaju erekciju se može liječiti tek nakon liječenja karcinoma i uklanjanja svih tumorskih stanica. No za ovog je muškarca bilo prekasno i liječnici ga više nisu mogli spasiti.

Foto: Dreamstime

Prijapizam inače uzrokuju i lijekovi poput antidepresiva, droge te pojedine krvne promjene. Maligni prijapizam koji se javlja kod karcinoma uglavnom ima loše ishode.

- Muškarac nam se javio tek nakon što je tri mjeseca imao erekciju, a kazao je i da je u tom razdoblju trpio bolove u području zdjelice. Opisao je i kako je primijetio krv u urinu, što je najčešći simptom raka bubrega. Tijekom pregleda liječnici su odmah uočili kako je riječ o malignom prijapizmu. Naime, vrh penisa bio je iznimno napet i kožica se nije mogla povući. Istovremeno mu je koža na skrotumu i na trbuhu također bila vrlo napeta - kazao je dr. Ryan Pereira iz bolnice Princess Alexandra u Woolloongabbu u Queenslandu. Pretrage su pokazale da je imao na vanjskom zidu bubrega tvorbu veličine tri centimetra.

Foto: Thinkstock

Biopsijom su potvrdili da je riječ o rijetkom obliku agresivnog karcinoma bubrega kojeg najčešće uzrokuje duhanski dim. Muškarac je, navode iz bolnice, počeo pušiti u dobi od četiri godine i popušio bi više od 100 kutija cigareta na godinu. Do dijagnoze rak se proširio na limfne čvorove uzrokujući brojne otekline i bilo je jasno da neće dugo poživjeti. Uspjeli su mu kroz trbušnu stijenku staviti kateter i tako osloboditi urin iz mjehura, no bilo je jasno s obzirom na njegovo opće stanje da ga neće moći kirurški liječiti dalje. Razmatrali su prebacivanje pacijenta na palijativnu skrb, no muškarac je u međuvremenu preminuo.