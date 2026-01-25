Obavijesti

ZAMKE MRŠAVLJENJA

Trudite se, a vaga i dalje stoji? Znanost za to ima 5 objašnjenja

Unatoč svim vašim naporima da se zdravo hranite i ostanete aktivni, postizanje platoa mršavljenja može biti nevjerojatno frustrirajuće. Ali mršavljenje je više od brojanja kalorija. Znanost pokazuje da stres, san, hormoni i svakodnevne navike mogu zaustaviti napredak čak i kada vaša prehrana izgleda savršeno
Ako se vaga ne pomiče, postoje stvarni, znanstveni razlozi zašto, a većina njih se može popraviti. Ovo je pet zamki koje otežavaju vaš put prema željenoj brojki, savjetuje Yuri Elkaim holistički nutricionist i autor bestselera NY Timesa, The All-Day Energy Diet i The All-Day Fat-Burning Diet. | Foto: PROFIMEDIA
