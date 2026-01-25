Trudite se, a vaga i dalje stoji? Znanost za to ima 5 objašnjenja

Unatoč svim vašim naporima da se zdravo hranite i ostanete aktivni, postizanje platoa mršavljenja može biti nevjerojatno frustrirajuće. Ali mršavljenje je više od brojanja kalorija. Znanost pokazuje da stres, san, hormoni i svakodnevne navike mogu zaustaviti napredak čak i kada vaša prehrana izgleda savršeno
Ako se vaga ne pomiče, postoje stvarni, znanstveni razlozi zašto, a većina njih se može popraviti. Ovo je pet zamki koje otežavaju vaš put prema željenoj brojki, savjetuje Yuri Elkaim holistički nutricionist i autor bestselera NY Timesa, The All-Day Energy Diet i The All-Day Fat-Burning Diet.
| Foto: PROFIMEDIA
Ako se vaga ne pomiče, postoje stvarni, znanstveni razlozi zašto, a većina njih se može popraviti. Ovo je pet zamki koje otežavaju vaš put prema željenoj brojki, savjetuje Yuri Elkaim holistički nutricionist i autor bestselera NY Timesa, The All-Day Energy Diet i The All-Day Fat-Burning Diet.
|
Foto: PROFIMEDIA
Ako se vaga ne pomiče, postoje stvarni, znanstveni razlozi zašto, a većina njih se može popraviti. Ovo je pet zamki koje otežavaju vaš put prema željenoj brojki, savjetuje Yuri Elkaim holistički nutricionist i autor bestselera NY Timesa, The All-Day Energy Diet i The All-Day Fat-Burning Diet.
| Foto: PROFIMEDIA
1. Kronično ste pod stresom: Tijekom stresnih razdoblja, nadbubrežne žlijezde izlučuju hormon kortizol. Iako je on važan za održavanje krvnog tlaka i opskrbu energijom, on također povećava apetit i žudnju za hranom. Ova hormonska neravnoteža može sabotirati gubitak težine. Višak kortizola koji se luči tijekom stresa potiče tijelo na pohranjivanje visceralne masti, koja okružuje vitalne organe i povisuje razinu kolesterola i inzulina. Jedna studija utvrdila je vezu između visoke razine kortizola i dijabetesa tipa 2. Međutim, postoji mnogo vježbajte barem 20 minuta dnevno, izbjegavajte kofein, duboko dišite, odvojite vrijeme za hobije.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. Skrivena osjetljivost na hranu: Osjetljivost ili intolerancija na gluten mogu biti faktor koji doprinosi vašoj tjelesnoj težini. Osobe osjetljive na gluten imaju labave spojeve u crijevnoj sluznici, što uzrokuje da toksini i neprobavljene čestice hrane putuju krvotokom. Imunološki sustav napada te čestice, što potiče kronične zdravstvene probleme. Ako mislite da biste mogli biti osjetljivi na gluten ili druge upalne namirnice poput mliječnih proizvoda, isprobajte dijetu s potpunom eliminacijom i pratite reakciju svog tijela. Možda ćete se gotovo odmah osjećati fantastično. Borba protiv intolerancije na hranu ima dva aspekta:
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Ne spavate dovoljno kvalitetno: Nedovoljno sna može usporiti vaše napore u gubitku masti. Trebali biste težiti sedam do osam sati sna svake noći. San uravnotežuje naše hormone koji reguliraju masnoće i smanjuje žudnju za hranom. Jedna studija dugoročno je pratila medicinske sestre i pronašla povezanost između smanjenog sna i debljanja kod žena. Osjećate li da vam san pati? Evo nekih od mojih najboljih savjeta za dobar noćni san: Obavezno idite u krevet otprilike u isto vrijeme svake večeri i budite se u isto vrijeme. Izbjegavajte kofein i alkohol prije spavanja. Isključite sve ekrane sat vremena prije spavanja jer plavo svjetlo potiskuje proizvodnju melatonina i stimulira vaš um. Opustite se knjigom ili jogom prije spavanja. Održavajte temperaturu u sobi oko 18 stupnjeva Celzijusa i blokirajte višak svjetlosti.
| Foto: PROFIMEDIA
4. Grickalice se zbrajaju: Svi smo krenuli s najboljim namjerama za gubitak kilograma. Čak i ako jedete svoje glavne obroke, možda ste lijeni kada su u pitanju međuobroci. Općenito, jedenje podiže razinu inzulina, koji je odgovoran za pohranjivanje viška ugljikohidrata, uključujući šećere, kao masti. Ako grickanjem podižete unos kalorija iznad određene razine, nećete vidjeti gubitak kilograma. Uz pravilnu prehranu bogatu nemasnim proteinima, zdravim mastima i visokim udjelom vlakana, trebali biste jesti obroke svaka četiri do šest sati. Pomoći će vođenje dnevnika prehrane kao najlakši način za prevladavanje napada grickanja. Kada je riječ o grickanju, pazite da grickate pravilno.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Pretjerujete s kardio vježbama: Ako vježbate više od sat vremena, to može povisiti razinu kortizola i biti kontraproduktivno za ciljeve. 20 do 30 minuta intervalnog treninga sagorjet će masnoće i preći plato mršavljenja. Ostali brzi i jednostavni savjeti za održavanje optimalnog kardio treninga su uključivanje vježbe s utezima u svoj trening. Ciljajte na kratke kardio intervale.
| Foto: Canva