Trudite se, a vaga i dalje stoji? Znanost za to ima 5 objašnjenja

3. Ne spavate dovoljno kvalitetno: Nedovoljno sna može usporiti vaše napore u gubitku masti. Trebali biste težiti sedam do osam sati sna svake noći. San uravnotežuje naše hormone koji reguliraju masnoće i smanjuje žudnju za hranom. Jedna studija dugoročno je pratila medicinske sestre i pronašla povezanost između smanjenog sna i debljanja kod žena. Osjećate li da vam san pati? Evo nekih od mojih najboljih savjeta za dobar noćni san: Obavezno idite u krevet otprilike u isto vrijeme svake večeri i budite se u isto vrijeme. Izbjegavajte kofein i alkohol prije spavanja. Isključite sve ekrane sat vremena prije spavanja jer plavo svjetlo potiskuje proizvodnju melatonina i stimulira vaš um. Opustite se knjigom ili jogom prije spavanja. Održavajte temperaturu u sobi oko 18 stupnjeva Celzijusa i blokirajte višak svjetlosti. | Foto: PROFIMEDIA