Trudnica doživjela orgazam na pregledu i sad 'umire' od srama

Žena u visokoj trudnoći nije mogla vjerovati da je na pregledu kod ginekologinje doživjela orgazam, uz sve ono što klasičan orgazam nosi: drhtanje tijela i nogu. Na Redditu je anonimno podijelila svoju priču, uvjerena da je jedina kojoj se to dogodilo. Kaže kako je tijekom trudnoće posebno osjetljiva 'tamo dolje' te da tijekom seksa može doživjeti orgazam i tri do četiri puta, zbog čega se njezin suprug osjeća kao 'rock zvijezda'.

Oduvijek je, piše, imala zdrav libido, no granice su se pomakle kad je ušla u treće tromjesečje trudnoće, što je završilo krajnjom neugodom na rutinskom ginekološkom pregledu. Nakon što je imala neke komplikacije, liječnica je željela napraviti brzi pregled zdjelice i provjeriti je li s bebom sve u redu.

Da stvar bude gora po nju, ginekologinja je zgodna - visoka, vitka, ima lijep osmijeh i duge noge i kao stvorena je za one koji preispituju svoju seksualnost, kaže autorica posta.

- Iako se uglavnom osjećam kao kao heteroseksualka, ta žena bi me definitivno mogla natjerati da preispitam svoj izbor, pogotovo sad kad mi hormoni luduju - kaže te dodaje kako ta činjenica njeno iskustvo čini još neugodnijim. Dodaje kako je tijekom pregleda pokušala suzbiti ugodu i orgazam, no kad je liječnica pojačala pritisak, to je postalo nemoguće.

- Ležim na stolu, a moja ginekologinja prilazi rukom i pomalo uvlači dva prsta u mene. Počinjem osjećati ugodu i trudim se suzbiti je, ali kako pregled traje, osjećam da će se to dogoditi i umirem od užasa. Nekoliko trenutaka kasnije se i dogodilo - uzbuđeno uzdišem, drhtim cijelim tijelom, noge mi se grče... prisjetila se žena situacije koje ju je dovela do toga da ne može ginekologinji pogledati u oči.

Autorica posta kaže kako je njena liječnica sve doživjela vrlo mirno i objasnila joj da je veća osjetljivost u tim predjelima u vrijeme trudnoće normalna, te da se tako nešto stalno događa, no ona nije uvjerena. Naime, nakon tog trenutka u sobi se ipak osjećala neugodna napetost. Kako ima još samo mjesec dana do poroda, nije u situaciji da ju može mijenjati.

Njezin post privukao je više od 2200 komentara, korisnici Reddita uvjeravaju je da je to iskustvo češće nego što je mislila, te da je čekaju puno gore i neugodnije stvari.

- Ne uzrujavaj se zbog ovog. Uskoro ćeš roditi, tako da ti ovo više neće biti najneugodnije iskustvo u životu - stoji u jednome od komentara. Druga žena dodala je kako tijekom porođaja doslovno nije mogla kontrolirati tjelesne funkcije, pa joj je 'pobjeglo'.

- Trudila sam se zadržati to, ali to je nemoguće dok istiskujete dijete koje je kao manja lubenica, kaže ona.

- Dobro si. To se zapravo događa češće nego što bi mogla pomisliti, kaže druga žena, dok jedan od komentatora kaže da na temelju broja sličnih priča koje je pročitao upravo na Redditu može zaključiti da je to zapravo česta pojava.

Jedan komentator pitao je prijatelja liječnika koliko se to često događa i kaže da nije uobičajeno, ali na odjelu s nekoliko liječnika izbrojali su u prosjeku desetak orgazama budućih majki tijekom pregleda.

- Nije baš lako doživjeti orgazam, pa ako se to dogodi ženi, vjerojatno je jako opuštena i ugodno se osjeća sa svojom liječnicom, kaže jedan od komentara.

Inače, ginekolozi kažu da je normalno da se seksualni nagon tijekom trudnoće mijenja, zbog više razine estrogena i progesterona, te porasta dotoka krvi u genitalije, što može dovesti i do pojačane seksualne želje. Naravno sve žene neće na isti način reagirati na hormonalne promjene, no uobičajeno je da se ženski spolni nagon smanjuje tijekom prvog tromjesečja, doživljava vrhunac u drugom pa onda ponovo pada u trećem tromjesečju. No, kao što se vidi, postoje i iznimke.

