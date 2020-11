Biv\u0161i model Peta Todd skinula se i uslikala ve\u010der prije\u00a0nego \u0161to je 2015. godine rodila sina Freya. Ta je 33-godi\u0161nja majka \u010detvero djece, udana za olimpijskog biciklista Marka Cavendisha, rekla da je rodila \u010detvero djece te je i dalje fascinirana time za \u0161to je \u017eensko tijelo sposobno.

- Nikad\u00a0se nisam osje\u0107ala privla\u010dno dok sam bila trudna, ali uvijek su me tra\u017eili da poka\u017eem svoj trbu\u0161\u010di\u0107. U svakom slu\u010daju, drago mi je da sam se slikala - rekla je Peta koja vjeruje da trbu\u0161\u010di\u0107e treba slaviti.

Ona je svoje prvo dijete dobila s\u00a0s pjeva\u010dem Zaynom Malikom (27) pro\u0161log mjeseca. Model (25) je mjesecima skrivala trbuh\u00a0prije nego \u0161to je u travnju podijelila sretnu vijest.

- Mislim da su mnogi ljudi zbunjeni za\u0161to ne dijelim vi\u0161e slika, ali\u00a0trudna sam u doba\u00a0pandemije i moja trudno\u0107a nije najva\u017enija stvar koja se sad doga\u0111a - rekla je\u00a0Gigi.

Njeno trudni\u010dko snimanje ispred cvjetnog luka 2017. godine postalo je najomiljenija fotografija na Instagramu te godine, s 11 milijuna 'srca'.

Tada su\u00a039-godi\u0161nja\u00a0pjeva\u010dica i suprug reper Jay Z (50) \u010dekali\u00a0blizance Rumija i Sir Cartera.

Kasnije je na svojoj web stranici objavila dodatne fotografije na kojima je pozirala gola pod vodom i zajedno sa starijom k\u0107erkom Blue Ivy.

Ta je 39-godi\u0161nji teniska zvijezda pozirala\u00a0prije nego \u0161to je dobila\u00a0k\u0107er Alexis Olympia Jr, koja sada ima\u00a0tri godine, sa suprugom tehni\u010dkim\u00a0mogulom\u00a0Alexisom Ohanianom (37). Serena, koja je osvojila Australian Open samo nekoliko dana nakon \u0161to je otkrila\u00a0da je trudna, slu\u010dajno je podijelila sliku koja otkriva njezin trbuh\u00a0Snapchatu.

Nekoliko mjeseci kasnije, ponosno ju\u00a0je pokazala na naslovnici magazina Stellar.

Model Rosie predala je kameru suprugu glumcu Jasonu Stathamu (53) kako bi snimio\u00a0sliku najavljuju\u0107i da o\u010dekuju svoju prvu bebu.

Sin Jack, koji sad ima tri godine, ro\u0111en je u lipnju 2017. godine, a Rosie (33) ispri\u010dala je kako je u\u017eivala u\u00a0svakoj\u00a0minuti\u00a0trudno\u0107e.

Ameri\u010dka umjetnica i njezin suprug reper Offset, objavili su fotografiju\u00a0kako bi najavili ro\u0111enje k\u0107eri Kulture, sada stare dvije godine.

No Cardi ka\u017ee da joj trudno\u0107a nije bila lagana, prvenstveno zbog u\u017easnih mu\u010dnina i osje\u0107aja umora te pospanosti dok se trudila zavr\u0161iti tada\u0161nji album i spotove.

Pjeva\u010dica Katy(36) i\u00a0zaru\u010dnik Orlando Bloom (43) u kolovozu su do\u010dekali k\u0107er Daisy Dove. Svoju trudno\u0107u otkrila je u spotu za pjesmu Never Worn White, na\u0161aliv\u0161i se: 'Tako mi je drago \u0161to\u00a0vi\u0161e ne moram uvla\u010diti trbuh'.

Katy je tako\u0111er podijelila sliku svog trbu\u0161\u010di\u0107a\u00a0i rekla je: 'Ali sve je nate\u010deno! Ruke su mi nate\u010dene, stopala mi po\u010dinju oticati'.

Pjeva\u010dica Alanis (46) odva\u017eila se ponoviti Nirvaninu poznatu naslovnicu albuma Nevermind i\u0161\u010dekaju\u0107i svoje drugo dijete.

Sa suprugom reperom Mariom 'Souleye'\u00a0Treadway (40) dobila\u00a0je k\u0107eri Onyx 2016., Ever 2010. i sina Winter pro\u0161le godine.

- Jedna sam od onih \u017eena koje zapravo u\u017eivaju u trudno\u0107i. Gradim ljudsko bi\u0107e, \u0161to mi jo\u0161 djeluje nevjerojatno - rekla je.

Trudničke trbuščiće treba slaviti, a one su ih s ponosom pokazale

Od Gigi Hadid do Emily Ratajkowski, brojne su zvijezde ovjekovječile svoje 'blaženo stanje' fotografijama koje su postale svojevrstan trend te ih se naziva 'bumpfie' kao način proslave lijepih trudničkih trbuščića

<p>Prvo su to bili selfiji i belfiji, a sada su na red došli 'bumpfiji', sverastući trend s kojim žene slave svoje okrugle trbuščiće i nadolazeće majčinstvo, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13069617/the-best-celebrity-bumpfies/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tri sestre rodile u isto vrijeme</strong></p><p>Manekenka Emily Ratajkowski (29) najavila je trudnoću početkom ovog tjedna otkrivajući trbuh u snimkama za časopis Vogue i na svom Instagram računu, ali daleko je od jedine zvijezde koja je na ovaj način obilježila svoje drugo stanje.</p><p>Bivši model Peta Todd skinula se i uslikala večer prije nego što je 2015. godine rodila sina Freya. Ta je 33-godišnja majka četvero djece, udana za olimpijskog biciklista Marka Cavendisha, rekla da je rodila četvero djece te je i dalje fascinirana time za što je žensko tijelo sposobno.</p><p>- Nikad se nisam osjećala privlačno dok sam bila trudna, ali uvijek su me tražili da pokažem svoj trbuščić. U svakom slučaju, drago mi je da sam se slikala - rekla je Peta koja vjeruje da trbuščiće treba slaviti.</p><h2>Gigi Hadid</h2><p>Ona je svoje prvo dijete dobila s s pjevačem Zaynom Malikom (27) prošlog mjeseca. Model (25) je mjesecima skrivala trbuh prije nego što je u travnju podijelila sretnu vijest.</p><p>- Mislim da su mnogi ljudi zbunjeni zašto ne dijelim više slika, ali trudna sam u doba pandemije i moja trudnoća nije najvažnija stvar koja se sad događa - rekla je Gigi.</p><h2>Beyonce</h2><p>Njeno trudničko snimanje ispred cvjetnog luka 2017. godine postalo je najomiljenija fotografija na Instagramu te godine, s 11 milijuna 'srca'.</p><p>Tada su 39-godišnja pjevačica i suprug reper Jay Z (50) čekali blizance Rumija i Sir Cartera.</p><p>Kasnije je na svojoj web stranici objavila dodatne fotografije na kojima je pozirala gola pod vodom i zajedno sa starijom kćerkom Blue Ivy.</p><h2>Serena Williams</h2><p>Ta je 39-godišnji teniska zvijezda pozirala prije nego što je dobila kćer Alexis Olympia Jr, koja sada ima tri godine, sa suprugom tehničkim mogulom Alexisom Ohanianom (37). Serena, koja je osvojila Australian Open samo nekoliko dana nakon što je otkrila da je trudna, slučajno je podijelila sliku koja otkriva njezin trbuh Snapchatu.</p><p>Nekoliko mjeseci kasnije, ponosno ju je pokazala na naslovnici magazina Stellar.</p><h2>Rosie Huntington-Whiteley</h2><p>Model Rosie predala je kameru suprugu glumcu Jasonu Stathamu (53) kako bi snimio sliku najavljujući da očekuju svoju prvu bebu.</p><p>Sin Jack, koji sad ima tri godine, rođen je u lipnju 2017. godine, a Rosie (33) ispričala je kako je uživala u svakoj minuti trudnoće.</p><h2>Cardi B</h2><p>Američka umjetnica i njezin suprug reper Offset, objavili su fotografiju kako bi najavili rođenje kćeri Kulture, sada stare dvije godine.</p><p>No Cardi kaže da joj trudnoća nije bila lagana, prvenstveno zbog užasnih mučnina i osjećaja umora te pospanosti dok se trudila završiti tadašnji album i spotove.</p><h2>Katy Perry</h2><p>Pjevačica Katy(36) i zaručnik Orlando Bloom (43) u kolovozu su dočekali kćer Daisy Dove. Svoju trudnoću otkrila je u spotu za pjesmu Never Worn White, našalivši se: 'Tako mi je drago što više ne moram uvlačiti trbuh'.</p><p>Katy je također podijelila sliku svog trbuščića i rekla je: 'Ali sve je natečeno! Ruke su mi natečene, stopala mi počinju oticati'.</p><h2>Alanis Morissette</h2><p>Pjevačica Alanis (46) odvažila se ponoviti Nirvaninu poznatu naslovnicu albuma Nevermind iščekajući svoje drugo dijete.</p><p>Sa suprugom reperom Mariom 'Souleye' Treadway (40) dobila je kćeri Onyx 2016., Ever 2010. i sina Winter prošle godine.</p><p>- Jedna sam od onih žena koje zapravo uživaju u trudnoći. Gradim ljudsko biće, što mi još djeluje nevjerojatno - rekla je.</p>