Trudnicama nije lako: Evo što se događa u tijelu dok beba raste

Tu su i sulude želje za jedenjem nejestivih stvari ili promjene raspoloženja koje si ni trudnica ni ljudi oko nje ne mogu objasniti. Nekima ispadaju stavri iz ruku i vrlo su nespretne

<p>Tijekom prvih nekoliko tjedana trudnoće, razina estrogena i progesterona ubrzano raste. Obično se izlučuju u jajnicima, no tijekom trudnoće nastaju u posteljici. Do šestog tjedna trudnoće, razina estrogena tri puta je veća od najviše razine u tipičnom menstrualnom ciklusu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Poznato je kako estrogen i progesteron snažno djeluju na rad mozga. Estrogen je povezan s povećanjem dopamina i serotonina u dijelovima mozga zaduženima za regulaciju emocija, ponašanja i raspoloženja. Mnoge žene kazale su kako su bile manje razdražljive u drugom tromjesečju trudnoće - mozak se naučio bolje nositi s navalom hormona.</p><p>Osim hormonskih promjena, žene su tijekom trudnoće pod većim stresom, osjećaju bolove, umorne su, metabolizam im se mijenja itd. Upravo zato je vrlo važno kakvu podršku i koliko razumijevanja dobivaju od partnera, obitelji i prijatelja. To može poboljšati ili pogoršati tjelesno i duševno stanje trudnice, a povezano je i s komplikacijama tijekom poroda kao i s postporođajnom depresijom.</p><h2>Mijenja se želja za hranom - za jednom žude, druga im je odbojna</h2><p>Tijelo šalje signale ako mu nešto nedostaje ili postoji neravnoteža i tada ljudi žude za određenom hranom. Na primjer, žudnja za slanom hranom može ukazivati na dehidraciju ili neravnotežu elektrolita. S druge strane, moguće je osjetiti i odbojnost prema namirnicama koje nisu u tom trenutku dobre za tijelo. </p><p>Mnoge žene izbjegavaju jesti meso, ribu i određene biljke tijekom rane trudnoće, odnosno hranu skloniju stvaranju mikroorganizama ili onu gorkog okusa. Žudnju za određenom hranom osjeti oko 60 posto trudnica. Prema studiji Sveučilišta u Connecticutu u SAD-u, preferiranje određene hrane varira tijekom trudnoće.</p><p> </p><p>Dok su namirnice gorkog okusa vrlo odbojne tijekom prvog tromjesečja, žudnja za slanom i kiselom hranom povećava se kako žena ulazi u treće tromjesečje. Nije potpuno jasno zašto se preferiranje određene hrane mijenja tijekom trudnoće, ali želja za slanom hranom može ukazivati da je tijelu potrebno više natrija zbog većeg volumena krvi koja cirkulira tijelom.</p><p>Žudnja za jedenjem neprehrambenih tvari poput gline, papira ili zida može biti znak ozbiljnijeg nedostatka određenih nutrijenata, a najčešće je to željezo, i svakako se treba javiti liječniku. </p><h2>Razina hormona relaksina ubrzano raste što vodi nespretnosti</h2><p>Mnoge žene su se u najranijim danima trudnoće osjećale vrlo nespretno, a tako su se i ponašale - primjerice, ispadale su im stvari iz ruku, prolijevale su mlijeko po kuhinji, spoticale se o vlastite noge itd. Prema jednoj studiji čak 27 posto žena padne barem jednom tijekom trudnoće, a to je po učestalosti nalik na ljude starije od 65 godina.</p><p>Živci zaduženi za držanje, uključujući i one za ravnotežu i orijentaciju, brzo se mijenjaju tijekom trudnoće dok se nakon porođaja sve vraća u normalu. Osim toga, u ranoj trudnoći razina hormona relaksina ubrzano raste. Taj hormon opušta tijelo - zglobove, ligamente i mišiće, što je posebno korisno za rastezljivost u području zdjelice tijekom poroda, ali i doprinosi nespretnom ponašanju, prenosi <a href="http://www.dailymail.co.uk/health/article-3461240/What-REALLY-happens-brain-pregnant-clumsiness-bizarre-cravings-violent-mood-swings-expert-reveals-all.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p>