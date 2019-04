Trudnoća i godine: Kako su je doživjele Maja, Josipa i Dijana

Naš Noel stigao nam je baš na Valentinovo prije više od tri tjedna. Suprug i ja nismo posebno planirali bebu, ali nismo ni posebno pazili. Kad smo vidjeli plusić, oduševili smo se, priča ponosna mama Maja Bućan (23), trgovkinja iz Samobora. Trudnoća joj je bila idealna, kaže ona, prisjećajući se kako je jedno osjećala veći umor, a na samom početku i lagane jutarnju mučnine, ali bez povraćanja.

Foto: Privatan album

- Žgaravicu sam osjetila tek u zadnjem tromjesečju, i to samo ako sam jela slatko pred spavanje.A slatko sam jela stalno, davila sam se u čokoladama koje sam kupovala na kamione - nasmijala se dodajući kako su joj smetali i mirisi pržene hrane i ulja, pa je često prilikom ulaska u shopping centre s restoranima znala osjetiti kako joj se diže želudac.

Kaže kako se nije posebno pazila, ali je pažljivo osluškivala svoje tijelo i radila po intuiciji.

Foto: Privatan album

Na trudnički tečaj Maja nije išla.



- U današnje vrijeme interneta čovjek sve što ga zanima dozna na internetu. Što se poroda tiče, ja sam zapravo došla na termin 13. veljače u bolnicu. Otkrili su da mi je počela curiti plodna voda, pa su me zadržali i 14. veljače mi inducirali porod. Sva sreća da postoji epiduralna i čovjeka koji ju je smislio treba nagraditi velikim spomenikom. Bez epiduralne ne znam kako bih sve izdržala. Rađala sam 18 sati, a na kraju su ustanovili da me ipak šalju na hitan carski rez - prisjeća se.



Uz epiduralnu analgeziju dobila je i spinalnu pa je tijekom carskog reza bila budna i pri svijesti.

Foto: Privatna arhiva

- Vidjela sam samo male nogice kad su ga izvadili iz mene, a onda sam začula plač. U tom trenutku su me preplavile emocije i rasplakala sam se od sreće. Noel je imao 3620 grama i bio je dug 51 centimetar - istaknula je dodajući da je osoblje u bolnici na Svetom Duhu u Zagrebu gdje je rodila bilo iznimno susretljivo i toplo prema njoj, pa joj unatoč svemu porod nije ostao u ružnom sjećanju. Dapače, u perspektivi je još koja trudnoća.

- Jako sam se brzo oporavila i već su me nakon tri dana s Noelom pustili doma. Sad sam kao avion. Sve radim, oporavila sam se bez problema i iskreno, osjećaj u tijelu je kao da nisam ni rodila. Sve se vratilo na svoje mjesto, tako da sada mogu uživati u majčinstvu, zaključila je ona.

- Najbolje vrijeme za trudnoću su upravo dvadesete godine jer su rizici za zdravlje majke i bebe najmanji. U toj dobi ne očekujemo nikakve teške komplikacije. Naravno, svaka je trudnoća nepredvidljiva i komplikacije su uvijek moguće, ali u dobi od 20. do 25. Godine života su najrjeđe. Organizam žene u tom je životnom periodu upravo sazrio da iznese zdravu, lijepu trudnoću - objasnila je dr. sc. Vesna Gall, voditeljica odjela Rađaonice u Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

I Josipa Dvoržak iz Zagreba planira roditi u bolnici na Svetom Duhu. Ima 34 godine, i ovo joj je treća trudnoća.

- Imam sina Brunu koji sad ima devet godina, a prije dvije godine sam rodila Tristana koji je umro u trbuhu u zadnjem tjednu trudnoće pred porod. Zato je u početku bilo malo straha i stresa oko svega, no kad sam čula da nosim djevojčicu, oduševila sam se i sad sam sigurna da će sve biti u redu - priča nam Josipa koja je djevojčici nadjenula ime Fiona.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Njezin partner Robert (39) s nestrpljenjem očekuje prinovu i ugađa Josipi kojoj je ova trudnoća ipak daleko teže pala nego ranije. - Lakše je kad imaš deset godina manje. Sad primjećujem da se brže umaram. Nije bilo mučnina, ali me zato cijelo vrijeme muči žgaravica. Tek sam u ovoj trudnoći prvi put osjetila bolove u preponama i toliko se uplašila da sam išla pitati doktora je li to normalno. Osjećam stalnu nadutost, strašno mi smrde cigarete, ali nemam nekih posebnih trudničkih žudnji, nabraja ona dodajući kako se ne boji poroda jer već zna što je sve čeka. Dapače, nada se kako će sve brzo biti gotovo, jer prvi porod je trajao svega četiri sata, drugi tri i pol, pa sad računa da će se vrijeme dodatno skratiti pa će brzo biti gotovo.

Foto: Privatan album

- Porodi su bili školski bez ikakvih komplikacija. Idem na trudnički tečaj ponovo, treći put, kako bih se podsjetila tehnika disanja. Kad krenu trudovi, potpuno zaboravim kako disati pa završim na podu hiperventilirajući. Uglavnom na porodu ne kukam niti vrištim jer se na tome gubi energija. Znam da ima žena koje to jako glasno proživljavaju u vrisku, ali ja nisam taj tip. Uvijek slušam upute babica i liječnika - objasnila je.

Kaže da nije pobornik epiduralne analgezije niti bi je ikad prihvatila jer se boji mogućih posljedica pa ne želi biti dio crne statistike koja se veže uz svaki medicinski zahvat.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Uopće mi ne pada na pamet uzeti epiduralnu. Ustanovila sam koji mi je prag boli, psihički sam se pripremila kao i svaki put, tako da jednostavno idem u bolnicu roditi i to je to. Termin mi je 1. travnja - zaključila je magistra ekonomije još jedanput dodajući kako prvu trudnoću nije ni osjetila, dok joj je ova ipak malo teža.

- Velika je razlika ima li trudnica 31 ili 39 godina. Stav majki prema trudnoći je drugačiji nego u dvadesetima, više su svjesne potencijalnih rizika. Viša dob trudnice donosi bolesti koje se kasnije mogu razviti u kronične, osobito dijabetes i tlak, s tim da mogu imati i poremećaje na ginekološkim organima. Žene u toj dobi često imaju endometriozu, pate od otežane plodnosti, razvijaju se miomi koji kompliciraju začeće i ishod trudnoće. Naravno, nije svaka trudnoća ista, pa su i komplikacije također relativne - pojasnila je dr. Gall.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dijanu Videc (44) iz Zagreba susreli smo samo dan prije poroda u KBC Sestre Milosrdnice.

- Da, sutra je taj dan kad nam stiže Kristian. Trudnoća je bila planirana jer smo suprug Josip (43) i ja zaključili kako nam je ovo zadnji vlak ako želimo imati još djece. Dapače, neko smo vrijeme pokušavali ali se ništa nije zbivalo i tad smo zaključili da vjerojatno od cijele priče neće biti ništa. A onda je stigao plusić na testu i obradovao nas - priča Dijana, inače ekonomistica po struci i majka još jednog sina, Matija (7).



Ova joj je trudnoća, kazala je, daleko lakša od prethodne. Naime, zbog komplikacija je gotovo cijelu trudnoću morala mirovati i to joj je teško palo, dok je u ovoj trudnoći pokretna.

- Ipak, osjete se godine pomalo i moram reći da mi je fizički malo zahtjevnije. Brže se zapušem, imam bolove u preponama, pojavio se trudnički šećer, a čak imam i grčeve u trudnoći. Sve je to novo i sa svakim novim trenutkom sam išla doktoru provjeriti što se zbiva, ali imam jako dobrog ginekologa koji bi me uvijek umirio i sve mi dobro objasnio tako da sam ipak bez stresa ušla u sve ovo - kazala je dodajući da ipak ne dijele svi njezinu radost zbog prinove.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Moje prijateljice i kolegice mi kažu da se u tim godinama ne bi odvažile na trudnoću i ima ljudi koji me čudno gledaju kad vide trbuh i shvate da sam trudna. No ja sam oko cijele priče prilično opuštena jer znam što me čeka, nadam se da će unatoč mojim poznim godinama sve biti u redu i da će porod što brže proći - kazala je smireno.



Za Kristiana su ona i suprug sve pripremili, a Matija jedva čeka malenog bracu. Prisjetila se kako je Matija uvijek dobro jeo, ali je imao problema sa spavanjem i gotovo su godinu i pol čekali da prespava cijelu noć u komadu.

- Znate kako kažu, da drugo dijete uvijek bude suprotnost prvome, pa se sad nadam da će biti spavalice. Isto tako, prvi porod mi je trajao 16 sati. Rađala sam prirodnim putem, ali sam uzela epiduralnu i to me spasilo. I sad ću imati epiduralnu, ali se nadam da će sve trajati puno kraće - kazala je.

Po povratku iz rodilišta u pomoć će joj priskočiti suprug i svekrva, no uz veliki osmijeh na kraju kaže kako nema dodatnih planova za potomstvom te da joj je ovo zasigurno posljednja trudnoća.



- Žene koje rađaju u četrdesetima često su liječene zbog neplodnosti ili su začele u postupku potpomognute oplodnje. Ima žena koje očekuju da im se sredi životna situacija, posao, partner, i tek onda trudnoća. Ima ih koje su imale neuspjele trudnoće ili su uspjele pa sad žele tu još jednu. Razlozi kasnijih trudnoća su različiti i opet ovise od trudnice do trudnice. U toj dobi poseban rizik je rizik od kromosomskih bolesti i zato je jako važan prenatalni probir. U toj su dobi žene češće pod većim stresom, i iako im je trudnoća načelno lijepa i sretne su zbog nje, uvijek im je u podsvijesti ta briga hoće li sve proći u redu te hoće li se ona i partner dobro snaći u ulozi roditelja. Uz rizik kromosomskih bolesti, još su snažniji rizici za razvoj dijabetesa i tlaka - zaključila je dr. Gall.



U međuvremenu je Dijana rodila te joj od srca čestitamo na prinovi.