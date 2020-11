Tvrda voda utječe na vašu kosu

Po načinu kako vam kosa stoji nakon pranja možete ustanoviti je li voda tvrda ili meka, a to ima dugoročan učinak na vašu frizuru, a u konačnici i na zdravlje vlasi

<p>Jeste li ikada otišli u novi grad, oprali kosu i pomislili da sad djeluje drugačije? Možda je to dobra stvar: mekša je, živahnija, hidratizirana i puna života. Ili su vam odjedanput pramenovi ravni, suhi i krhki? To što osjećate razlika je između tvrde i meke vode, a s vremenom to može utjecati na zdravlje kose, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/hard-water-and-hair">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Po ovim znakovima možete otkriti dehidraciju</p><p>Ovo se pitanje pojavilo s obzirom na trenutačne i jedinstvene okolnosti u kojima se nalazimo. Čak i ako ograničavamo putovanja, mnogi su se preselili u druge gradove kako bi bili bliži obitelji, bliže prirodi, kako bismo promijenili životni ritam ili smo bili prisiljeni na preseljenje. A s novim okružjem došle su i promjene u strukturi kose.</p><p>Trenutačno to nije najhitnija stvar zbog koje biste trebali biti zabrinuti, ali ako ustanovite da vaša kosa drugačije reagira, to nije samo u vašoj glavi. Evo što treba znati i što učiniti po tom pitanju.</p><h2>Kako tvrda i meka voda utječu na kosu?</h2><p>Tvrda voda jednostavno znači da sadrži veću koncentraciju minerala poput kalcija i magnezija. Mekana voda, s druge strane, sadrži nisku koncentraciju minerala. S vremenom tvrda voda može prouzročiti stvaranje grumenova na pramenovima i vlasištu jer se minerali lijepe za kosu i stvaraju svojevrsni film. On može ometati prodor vlage i hranjivih sastojaka u vlasi što rezultira suhim, lomljivim vlasima sklonim pucanju. Ako prelazite s tvrde vode na meku, vaša će se kosa vjerojatno osjećati mekšom i hidratiziranijom čim isperete te nakupine.</p><p>Istraživanja pokazuju da tvrda voda utječe na zdravlje i izgled kose. Studija iz 2016. pokazala je da su žene koje su kosu prale u tvrdoj vodi tijekom 30 dana smanjile debljinu vlasi i njihovu elastičnost u usporedbi s onima koje su kosu prale u mekoj vodi.</p><p>Također, tvrda voda može uzrokovati probleme s vlasištem, što je zabrinjavajuće jer ne možete imati zdravu kosu bez zdravog vlasišta.</p><p>- Tvrda voda čini kožu sušom i osjetljivijom koja je zato sklona crvenilu - rekla je dermatologinja <strong>Loretta Ciraldo</strong>. Suho i osjetljivo vlasište zajedno s nakupinama na tjemenu može čak voditi do gubitka kose.</p><h2>Kako prepoznati imate li tvrdu vodu?</h2><p>Možda ćete samo po ponašanju kose moći prepoznati činjenicu da se ispirete tvrdom vodom, ali ako to trebate provjeriti, možete testirati vodu. Napunite bocu vodom iz slavine do pola, a potom dodajte nekoliko kapi tekućeg sapuna i snažno protresite. Ako voda izgleda mutno i nema puno pjene, vjerojatno imate tvrdu vodu.</p><h2>Malo dodatne njege</h2><p>Samo zato što imate tvrdu vodu ne znači da ste osuđeni na lošu kosu, a pojedinci neće ni primijetiti razliku pri prebacivanju između različitih koncentracija minerala. No zato morate napraviti nekoliko dodatnih koraka pri njezi kose.</p><h2>Nabavite filter</h2><p>Ako primijetite da tvrda voda smeta vašoj kosi te možda vaše područje ima posebno visoku koncentraciju minerala ili već za početak imate suhu kosu, tada razmislite o kupnji omekšivača vode. Dostupno je puno dobrih opcija, a mnoge je jednostavno instalirati. </p><h2>Koristite šampon za temeljitije pranje</h2><p>Šamponi za temeljitije pranje pomažu jer uklanjaju zarobljene nakupine minerala na vlasima. Možete ga napraviti sami ili pronaći prirodne verzije. Samo pripazite na to koliko ih koristite, jer su vrlo jaki i mogu previše isušiti kosu. Naravno da to ne želimo, pa je preporuka koristiti ih najviše jedanput na tjedan.</p><h2>Dodajte malo više hidratacije</h2><p>Kada uspješno uklonite nakupine, u idealnom slučaju vaša će kosa moći upiti vodu i hranjive sastojke koji joj nedostaju. Možete joj pomoći obilnom uporabom hidratantnih prirodnih regeneratora i povremenim stavljanjem maske.</p>