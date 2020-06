Tvrdi da većina vadi led krivo: U videu otkrila kako bi to trebalo

Snimka koju je objavila anonimna žena na Facebooku, o tome kako se jednostavno mogu izvući kockice leda iz vrećice, što je mnoge oduševilo, jer cijeli život muku muče s tim

<p>Videozapis koji je na TikToku objavila jedna žena, o tome kako uklanja led iz vrećica za ledene kocke, postao je viralan nakon što su ljudi uvidjeli jednostavan trik koji koristi. Umjesto da pažljivo vadi kockicu po kockicu leda iz vrećice, žena kao od šale uspijeva izvaditi sve kockice leda odjednom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zamrzavanje hrane je najstariji način konzerviranja</p><p>Video je u vrlo kratkom roku skupio šest milijuna pregleda, te 66.000 dijeljenja, više od 22.000 komentara i 9900 lajkova.</p><p>Da bi uklonila led, žena jednostavno ispruži vrećicu vodoravno i okomito, protrese i pusti da kockice padnu na dno vrećice, nakon čega može izvući točno onoliko kockica koliko joj treba. Mnogi su ostali zapanjeni otkrivanjem ove brze i jednostavne tehnike i pohvalili su Facebook stranicu na kojoj je video podijeljen. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izvaditi kockice iz vrećice s ledom</p><p>- O, moj Bože - ovo mi je najbolji poklon za Božić! Već godinama mi se prsti smrzavaju dok vadim te kockice - napisala je jedna žena u komentarima. </p><p>- Sjajno, da sam to barem znao prije! - komentirao je još jedan pratitelj, a bilo je i onih koji kažu da im je, dok su vadili kockicu po kockicu, pola leda znalo završiti na podu. </p><p>Bilo je i onih kojima to nije bila nova informacija, jer je uputa za vađenje kockica 'napisana na kutiji sa vrećicama za led', dok neki kažu da se ova metoda isplati samo ako mislite koristiti sve kockice odjednom, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/youve-been-using-ice-cube-21189119">Mirror.</a></p><p>- Složiti ih sve zajedno nema smisla ako ih ne planirate koristiti odmah. Naime, kad ih ponovo vratite u zamrzivač, zaledit će se jedna uz drugu zbog mraza koji se skuplja na površini. Vrećica ih zato i drži odvojene, objasnila je jedna korisnica. </p><p>Bez obzira na to, savjeta za to kako da si olakšamo neke svakodnevne situacije nikad dosta. </p>