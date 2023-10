U 36. tjednu trudnoće otkrila rak dojke: Dali su joj 6 mjeseci života, no rak se ipak povukao

U travnju 2022. godine Lindsey Parr Gritton iz Georgije bila je trudna 36 tjedana, očekujući svoje drugo dijete. U to je vrijeme otišla na pregled ginekologu, zabrinuta zbog kvržice na dojci. Tjedan dana kasnije saznala je da se radi o raku dojke u IV stadiju i čula poraznu vijest zbog koje budućnost njene obitelji više nikad neće biti ista. Liječnik joj je rekao da joj je ostalo tek šest mjeseci života, prenosi portal People.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o tome kako su prebrodile borbu s rakom dojke

Pokretanje videa ... Video: KanalRi

- Išla sam ginekologu uvjerena da je začepljen neki kanal ili da je to neka vrsta mastitisa, prisjeća se Lindsey. Liječnici isprva nisu posumnjali na rak, no ona je inzistirala da se obavi i ultrazvuk. Da nije bilo tako, danas možda ne bi bila živa, kaže.

- Doslovno sam spasila vlastiti život time što sam se zauzela za sebe i tražila da se obavi ultrazvuk dojke – kaže. Nekoliko dana kasnije na tom je pregledu čula da postoji velika sumnja na to da ima rak.

- Bila sam preplašena, bilo je to jako emotivno vrijeme za mene jer sam bila trudna i očekivala svoju drugu kćer, a prije nje sam imala spontani pobačaj. Radovala sam se svojoj bebici – priča.

Ubrzo nakon toga, Gritton je obavila i biopsiju kvržice i doznala da ima „stvarno agresivnu vrstu raka dojke“, iako u to vrijeme nisu znali je li se proširio.

- Znalo se da je to vrlo agresivan rak te da imam dva tumora i puno zahvaćenih limfnih čvorova ispod pazuha – priča. Dodaje kako su svi oko nje bili shrvani i nisu mogli vjerovati jer nema povijest raka dojke u obitelji ni s jedne strane – ni s majčine, ni s očeve. Bio je to šok.

Sljedeći tjedan kod Lindsey je induciran porod u 37. Tjednu, kako bi odmah mogla započeti s liječenjem.

- Odmah po iniciranju poroda sam počela puno krvariti. Izbacivala sam velike krvne ugruške krvi i liječnici su bili jako zabrinuti.

Stalno su stavljali ručnike ispod mene jer sam gubila toliko krvi i nisu znali hoće li morati učiniti hitan carski rez ili ne. Rekla sam da ne želim carski rez jer bi to odgodilo kemoterapiju jer bih se nakon te operacije morala oporavljati. Željela sam brz oporavak kako bih mogla što prije početi s kemoterapijom – priča majka. Srećom, liječnici su uspjeli izvući bebu, ali njezini su otkucaji srca padali.

- Ipak, nakon što sam rodila, krvarenje je nekim čudom prestalo. Bila sam na PET skeniranju odmah nakon poroda i rekli su mi da imam još šest mjeseci života – priča Lindsey. Rak se dotad već proširio i imala je više od desetak tumora na jetri.

Nakon toga je svaka tri tjedna dolazila u bolnicu na infuziju, gdje je morala sjediti tri sata kako bi dobila tri lijeka, uključujući lijekove za kemoterapiju i imunoterapiju. Bilo joj je jako teško ne samo izdržati te terapije, nego i biti odvojena od svojih kćeri.

- Srećom, imala sam puno pomoći. Moj suprug radi od kuće, pa je puno pomagao, a bili su tu i moji i njegovi roditelji – priča Lindsey. Kaže da je tijekom šest mjeseci koliko je trajalo liječenje bila sretna što i dalje može provoditi vrijeme sa svojom obitelji i osjećala je da još više uživa u svakom trenutku, uvjerena da joj ne preostaje puno vremena.

- Uživala sam u svakoj sekundi, pokušavajući upiti svaki trenutak koji smo zajedno. Napravila sam spomenar, pisala pisma svojoj djeci, napravila video, sve. Pokušavala sam učiniti sve što sam mogla da im nešto ostavim za uspomenu, priča.

No, negdje na pola njenog plana liječenja ponovo je napravila preglede koji su pokazali da se njeni tumori smanjuju.

- Bili smo svjesni toga da je to velika stvar. Jedino nismo znali koliko dugo će tretman djelovati. A onda, na kraju kemoterapije, nismo to očekivali, ali – sve je nestalo! Sken moga tijela pokazao je da da više nema tumora! Bili smo presretni, iako to nitko nije mogao vjerovati. Bilo je stvarno ludo i nadrealno – priča Lindsey. Nakon toga je obavila lumpektomiju, kako bi joj uklonili područje gdje je prvobitno bio tumor i izvadili veliki broj limfnih čvorova. To je poslano na patologiju da se vidi ima li preostalih stanica raka i pokazalo se da ih nema.

- Moj liječnik je još uvijek potpuno šokiran jer sam još u remisiji. Još uvijek dobivam imunoterapiju i nastavit ću s pretragama svakih šest mjeseci, no dogodilo se čudo – priča. Godinu i pol nakon prve dijagnoze, Lindsey Gritton kaže da se osjeća odlično, čak i bolje nego prije nego što joj se sve dogodilo.

Kaže da nastoji živjeti u trenutku, a ne u prošlosti te u zadnje vrijeme slavi važne događaje u njenoj obitelji: Svoj 30. rođendan i prvi rođendan kćeri Savannah.

- Nadrealno je, jer nisam mislila da ću biti ovdje. Stoga je svaki trenutak jednostavno nevjerojatan – priča majka te dodaje kako je zaključila da je važno da podijeli svoju priču s ljudima, zbog čega je objavila nekoliko video priloga na TikToku.

- Htjela sam podići svijest ljudi o raku dojke. Svi misle da se rak dojke javlja nakon 40. godine. Ne razmišljamo uopće o tome da se događa i u 20-ima, kaže ona. Ludo je, dodaje, jer je svoje prve video priloge napravila kad joj je postavljena dijagnoza. Prvi video je objavila na TikToku, u nadi da će njena djeca jednog dana to pogledati.

- Nisam mogla vjerovati da će imati toliku gledanost, to je jednostavno eksplodiralo – priča. Zahvaljujući tome uspjela se putem društvenih mreža povezati s drugim ljudima koji su dijelili slična iskustva.

- Zapravo imam dvije stvarno dobre prijateljice koje su imale istu vrstu raka i također su u remisiji. Povezale smo se i razgovaramo putem video chatova – priča.