U agresivnoj i toksičnoj vezi: Jedino što pomaže je - odlazak

U kliničkom radu s parovima ponekad se susretnem sa situacijom da je jedan partner zaglibio u stalnoj ljutnji ili čak mržnji prema drugome. Kad se supružnik ili bivši supružnik tako ponaša, nerijetko će u sve uvući i djecu pokušavajući ih udaljiti te navesti da mrze drugog roditelja, pojašnjava za Psychology Today terapeutkinja dr. Susan Heitler.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ističe kako takvo stanje šteti svima u obitelji, a slično je i na društvenoj razini kad netko iskazuje netrpeljivost prema nekoj grupi - katolicima, Židovima, Crncima, homoseksualcima... Terapeutkinja pojašnjava kako reagiramo u takvim situacijama i kako se možemo postaviti prema svemu.

Foto: Fotolia

1. Čekamo da prođe

Kad je riječ o bračnim odnosima, nerealistično je uvjerenje da će neprijateljski partner popustiti. To najčešće vodi do druge velike greške, a to je izbjegavanje rane intervencije.

2. Pritajimo se

Šutnja nije zlato, bez obzira je li riječ o šutnji žrtve ili promatrača. Upravo suprotno, šutnja će izazvati nastavka agresije.

3. Težimo postati bolji ljudi

Rad na sebi je sjajan projekt, ali kad je riječ o zaustavljanju nečije mržnje ili nasilja, potpuno je neučinkovit.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

4. Sakrijemo se

Odustajanjem od toga da ostanete takvi kakvi jeste, a to činite svaki put kad izgovorite ili napravite nešto iz straha da ne uzrujate ljutitog partnera bez obzira što mislili o svemu, vodi u depresiju.

5. Uzvratimo

Uvjerenje da je napad najbolja obrana može se pokazati prilično opasnim, osobito kad se branite od kontinuiranih uvreda i napada.

6. Usmjerimo se na nešto drugo

Ako se što manje bavite agresivnim partnerom, a usmjerite se na djecu, kuću ili posao, to može umanjiti štetu. No dugoročno neće donijeti nikakvo rješenje.

7. Otiđite

Uvijek se možete okrenuti i otići, pa i kad je riječ o braku.

8. Potražite pomoć

Obratite se prijateljima, članovima obitelji ili stručnjacima mentalnog zdravlja. Tuđa pomoć može vas osnažiti.

Foto: Dreamstime

Što pobjeđuje ljutnju?

Kad su ljutnja i mržnja intenzivne, izlazak iz takvog odnosa može omogućiti osjećaj sigurnosti. Istovremeno, kad se treća strana umiješa u situaciju, to najčešće daje najbolje rezultate. Policija, vlada ili sud mogu pomoći kod zločina iz mržnje ili obiteljskog nasilja. U braku izlazak iz prostorije ili napuštanje bračne zajednicu mogu pomoći kod napada ljutnje, no opet, dok se ne umiješa treća strana poput terapeuta, policije ili suda, često nema nikakvog rezultata.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: