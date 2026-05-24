Simon Plestenjak je poznati slovensko-brazilski fotograf koji se prije dvije godine vratio kući, turizmu u prabakinoj vili Josephini na Bledu. Živio je s plemenima Amazone i fotografirao ih, s njima lovio piranje, krokodile, učio domorodački jezik...
Slovenski fotograf: U Amazonu se zaljubio preko naših stripova i tamo je proveo 20 godina...
Na samo tri minute od Bledskog, rekli bi ovdje Blejskog jezera, sjedimo u dvorištu vile Josephine, jedne od prekrasnih ovdašnjih kuća, nastalih u vrijeme velikog turističkog razvoja Bleda. Ovaj je, jedini slovenski, otok bio mondeno ljetovalište Austro-Ugarske, između dva svjetska rata, pak, okupljalište elite Kraljevine Jugoslavije, dok se nakon Drugog svjetskog rata turizam ovdje dodatno širio. Na Bledu se danas, više nego ikad, čuju svi jezici svijeta. U Josephini nam je domaćin Simon Plestenjak, poznati slovensko-brazilski fotograf i fotoreporter, snimatelj, rođeni Slovenac, koji se profesionalno afirmirao u São Paulu, gdje je živio gotovo dvadeset godina. Prije dvije godine se vratio u Sloveniju i u vili Josephini, nazvanoj po prabaki Jozefini Hočevar, koja je u njoj vodila pansion, nastavio tamo gdje je ona stala prije 85 godina.
