FOTO Ovo je Božić u Australiji!

Pošto je kod njih u ovo doba godine ljeto, Australci su navikli na kupanje pred kraj godine. Mnogi su iskoristili sunčan dan za uživanciju u oceanskim valovima
Plaža St Kilda u Melbourneu jedno je od najpopularnijih blagdanskih odredišta za one koji traže sunce, more i opuštenu atmosferu. Mnogi Božić provode u kupaćim kostimima, sa šeširima Djeda Božićnjaka na glavi, igraju improvizirani kriket na pijesku ili jednostavno uživaju u ljetnom ugođaju.
| Foto: Ye Myo Khant
Foto: Ye Myo Khant
| Foto: Ye Myo Khant
Iako je vrijeme ovog Božića bilo hladnije i vjetrovitije nego što se očekuje, kupače to nije obeshrabrilo. More, ručnici i piknik-košare i dalje su obilježili dan, potvrđujući koliko je odlazak na plažu ukorijenjen u lokalnoj blagdanskoj rutini.
| Foto: Profimedia
St Kilda je inače živahno područje s brojnim kafićima, kultnim molom poznatim po promatranju pingvina i stalnom, gotovo festivalskom energijom.
