TOPLI KRAJ GODINE

FOTO Ovo je Božić u Australiji!

Pošto je kod njih u ovo doba godine ljeto, Australci su navikli na kupanje pred kraj godine. Mnogi su iskoristili sunčan dan za uživanciju u oceanskim valovima
Plaža St Kilda u Melbourneu jedno je od najpopularnijih blagdanskih odredišta za one koji traže sunce, more i opuštenu atmosferu. Mnogi Božić provode u kupaćim kostimima, sa šeširima Djeda Božićnjaka na glavi, igraju improvizirani kriket na pijesku ili jednostavno uživaju u ljetnom ugođaju. | Foto: Ye Myo Khant
