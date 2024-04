U braku s ovisnikom o seksu: 'Trpjela sam bol, stručnjakinja mi je objasnila da me siluje'

Došavši kući s posla, suprug me dočekao u kuhinji zagrljajem, prije nego što me odveo u našu spavaću sobu. Eto, seksali smo se po drugi put tog dana... i po tko zna koji put tog tjedna. S obzirom na to da smo u tom trenutku bili u braku 30 godina, možda mislite da smo i dalje imali tu prvu strast, koja obično prođe u prvih par godina, navodi Britanka Marie Williams.

No, njezin suprug Michael bio je ovisnik o seksu.

- Daleko od toga da je seks bio uzbudljiv, ispunjavajući ili laskav, njegova nezasitna glad za intimnošću ostavila me u fizičkoj boli i uništila moje samopoštovanje - i na kraju naš brak. Tek sada, dvije godine nakon što sam konačno skupila hrabrosti ostaviti Michaela, osjećam se sposobnom govoriti o svom iskustvu, iako pod drugim imenom kako bih zaštitila naše troje odrasle djece - napisala je, prenosi The Daily Mail.

Toliko dugo se osjećala usamljeno, pogrešno misleći da nešto nije u redu s njom, jer nije shvaćala Michaelov entuzijazam te nije bila toliko zainteresirana kao on. Shvatila je konačno priče slavnih ljudi koji su ovisni o seksu, iako mnogi misle da je to samo izmišljotina i izgovor za varanje partnera.

- Mnoge slavne osobe progovorile su o vlastitoj ovisnosti o seksu, a mnogi ljudi pretpostavljaju da je ta etiketa samo zgodan izgovor za čestu nevjeru ili nepromišljeno ponašanje. Ali mogu vam reći da je to stanje ozbiljno i nije za smijanje - veli.

Relate, kompanija koja pruža podršku vezama u Ujedinjenom Kraljevstvu, definira ovisnost o seksu kao svako seksualno ponašanje koje se čini 'izvan kontrole' i kompulzivno.

Michael bi želio seks više puta dnevno i ignorirao bi njezine molbe da je iscrpljena, govoreći joj da zna da uživa u tome.

- Nisam se usudila povjeriti prijateljicama, ali kad sam potražila pomoć savjetnice, rekla je da me opetovano siluje i prisiljava. Koliko god to bilo šokantno čuti, ipak radi djece nisam naglo htjela zatražiti razvod, jer sve to sam prošla sa svojim roditeljima te sam izdržala još puna dva desetljeća - istaknula je.

Kad je prvi put srela Michaela u baru u Guildfordu 1989., ona je imala 23, a on 27 godina, mislila je da je introvertiran i sramežljiv.

- Bio je zgodan, s upečatljivim plavim očima, razgovarali smo o praznicima i našim poslovima, on kao računalni programer, a ja kao posrednica u osiguranju. Susreli smo se u seoskom pubu sljedeći tjedan na večeri i piću. Naša je veza bila toliko jaka da smo te noći završili u krevetu, što je za mene bilo potpuno neuobičajeno. Od tada je seks bio konstantan - svaki put kad bismo se vidjeli, a ponekad i više puta dnevno ili noću - prisjeća se.

Bila je sretna, u roku godine dana zaručili su se, a nakon 4 godine vjenčali.

- U međuvremenu je bilo nekoliko upozorenja koje sam ignorirala jer sam ga voljela. Bilo je to kada je njegov prijedlog da koristimo seks igračke i ja glumim medicinsku sestru prerastao u zahtjev da me gleda dok se seksam s drugim muškarcem. Ja sam to odmah odbila, a on je umjesto toga inzistirao da snimimo naš snošaj i mene kako vršim spolni čin na njemu - prisjeća se.

Unatoč tome što se osjećala duboko nelagodno, prihvatila je mnoge od ovih prijedloga jer nije željela riskirati da ga izgubi.

- No nažalost, što sam ja više sudjelovala, to je on više želio. Zaobišao bi poljupce, odmah bi se bacio na posao. Iako bi mi često davao komplimente, bio je i vješt u kritiziranju, prekoravajući me ako bih kuhala krumpire za večeru dva dana u komadu ili napravila umak za tjesteninu s, kako je smatrao, previše rajčica. Plakala sam često, govoreći si da je to samo emocija dana - prisjetila se.

Brak sigurno nije umanjio njegovu proždrljivu želju za seksom. Nije mogla ustati sa sofe ili napuniti perilicu posuđa nakon večere, a da je on ne pipa po grudima ili miluje intimne dijelove.

- Sve je to bila nepozvana, nepoželjna pozornost. Želio bi seks ujutro, onda opet čim bih ušla na vrata nakon posla, ili bi nasrnuo na mene kad sam bila dotjerana za večernji sastanak s prijateljima, a zatim me čekao kad bih stigla kući. Što je još gore, ubrzo nakon što smo se vjenčali, probudila sam se u ranim satima i zatekla ga u sebi. Odgurnula sam ga, zgrožena. Ipak, činilo se da nije svjestan zašto sam uzrujana; bio je mrzovoljan i obramben, i to se ponavljalo do kraja braka. Živjela sam u strahu da ću zaspati jer nikad nisam znala što će mi se dogoditi - prisjeća se.

Tehnički, naravno, to je bilo silovanje, jer to što je spavala značilo je da nije bilo sporazumno, ali ona u to nije htjela vjerovati.

- Dobili smo troje djece u roku od pet godina. Pred njim sam namjerno pitala babicu kad mogu ponovo imati odnos, a ona je rekla da parovi čekaju dok žena ne ode na pregled nakon poroda kada je beba stara oko šest tjedana. No muž je naveo kako postoje drugi način intimnosti, bez penetracije - ispričala je.

Čak i kad je bila bolesna, imala menstruaciju ili vidno iscrpljena na koljenima brinući se o troje djece, njegov seksualni apetit bio je neumoljiv.

- Izgubila bih strpljenje i rekla: 'Zaboga, zar ne vidiš da sam potpuno iscrpljena i sve što želim je maženje?' Njegov bi odgovor uvijek bio sljedeći: 'Znaš da me voliš i znaš da voliš seks. Ne razumiješ da mi to treba i da se ne mogu maziti, a da te ne želim pipkati' - izjavila je.

U to vrijeme nikad nije čula za ovisnost o seksu. Umjesto toga uvjerila je samu sebe da ne uspijeva kao žena jer nije shvaćala njegovo ponašanje.

- Sve više sam se osjećala kao komad mesa i često sam imala bolove na intimnim mjestima; zglobovi bi me boljeli od njegovog inzistiranja da me postavlja u različite položaje. Kad je naš najmlađi bio u jaslicama, bila sam u ranim 30-ima, osjećala sam se nesposobnom više nositi s tim. Tada sam se povjerila savjetnici. Njezin stav da sam opetovano silovana i prisiljena učinio me obamrlim. Kako je netko koga sam voljela, i tko je navodno volio mene, mogao učiniti tako nešto? - istaknula je.

Međutim, nakon mnogo razmišljanja, i dalje je ostala s njime.

- Razvod mojih roditelja ostavio je u meni osjećaj duboke nesigurnosti i ranjivosti, nisam to željela našoj djeci. I unatoč svemu, i dalje sam ga voljela. Bio bi ćudljiv i težak sa mnom ako bih odbila seks, ali je također znao biti drag, ljubazan i viteški. Uvijek mi je otvarao vrata i nosio vrećice, kuhao obroke i bio praktičan tata. Tijekom mojih šest mjeseci savjetovanja, večerala sam s malom grupom prijatelja i, nakon nekoliko čaša šampanjca, rekla im da Michael cijelo vrijeme želi seks. Prije nego što sam imala priliku elaborirati, susrela sam se s komentarima: 'Oh, sretnice' i 'Voljela bih da moj muž tako osjeća prema meni'. Tako da sam mislila da je to u redu - sjeća se.

Umjesto toga, prestala se truditi oko svog izgleda u nadi da će to odvratiti Michaela. Danima nije prala kosu, nosila bi široku robu i bezlične trenirke.

- Ipak, Michaelova potreba za seksom i dalje je ostala nesmanjenom, čak i kad je zašao u kasne 50-e. Godine 2019. doživjela sam slom izazvan strahom za zdravlje te sam otpuštena s posla na šest mjeseci. Michael je pokazao kratkotrajnu zabrinutost i suosjećanje, ali neizbježno me pokušao uvjeriti da ću se zbog seksa osjećati bolje - izjavila je.

Htjela je vrištati, no ipak nije mogla reći Michaelu kako je bila ogorčena, a tijelo joj je bilo umorno te je bila psihički strgana.

- Sve sam češće odbijala seks - ali bih onda platila cijenu kad bih se probudila kako me on pipa tijekom noći. Bez mog znanja, moja mlađa sestra je dugo gajila sumnje da nešto nije u redu. Vidjevši me na tako niskim granama, rekla je: 'Nešto nije u redu s tvojim brakom.' Ona i dvije moje najbliže prijateljice otkrile su da Michael prati više od 1000 žena na društvenim mrežama, vjerojatno kako bi zadovoljio svoje potrebe. Bio je to potpuni šok - sjeća se.

Foto: 123RF

Nikada nije razmišljala o tome da bi njemu ovakva aktivnost mogla biti potrebna i izvan braka. Jednom je poželjela da jednostavno ode i nađe nekog drugog i ostavi ga, ali bila je to prolazna misao.

- Shrvana, sve sam ispričala sestri. Bila je divna, potaknula me da razmislim o traženju profesionalne podrške. Napokon sam se suočila s Michaelom, rekavši mu da sam na točki pucanja zbog njegovog potpunog nedostatka poštovanja prema mom tijelu i mojim osjećajima. Rekao mi je da sam ja ta koja ima problem jer ne razumijem da je seks osnovna ljudska potreba. Pristao je na pet bračnih savjetovališta. Kad je terapeut rekao da je Michael ovisnik o seksu, nije ustuknuo niti je to zanijekao. Ali poslije mi je rekao da je njegovo ponašanje savršeno normalno - sjeća se.

Tijekom jednog od savjetovanja bunio se da bi bio 'zadovoljan seksom jednom tjedno', no ona je prozvala njegovu laž te naglasila kako on ne govori istinu.

- Savjetovanje mi je dalo snagu da se preselim u drugu sobu. Onda sam se jednog proljetnog jutra 2022. probudila i zatekla ga u krevetu sa mnom i puknula sam. Pitala sam ga što dovraga radi, a on je odgovorio: 'Sinoć sam shvatio da si me željela', što je bila potpuna laž. Raskinula sam brak taj tren - sjeća se.

- Dvoje naše djece već je otišlo od kuće, a najmlađe nije bilo pa sam otišla kod sestre. Čim sam ih okupila, rekla sam djeci da se rastajemo. Ne želim da se prema mojim dvjema kćerima tako ponaša bilo koji muškarac ili da moj sin misli da je u redu učiniti ono što je njegov otac učinio meni. Bili su shrvani i u šoku. Nitko ne želi razmišljati o seksualnim životima svojih roditelja i to je bila još jedna razina s kojom su se stvarno borili, iako su također bili zahvalni što sam bila tako iskrena s njima - objasnila je.

Michael i ona održavali su kratak kontakt godinu dana koliko je bilo potrebno da prodaju i kupe nešto svoje te finiširaju razvod. Sada ne razgovaraju, što joj je olakšanje.

- Tijekom protekle dvije godine potrošila sam tisuće eura na više od 100 savjetovanja kako bih se pokušala pomiriti s traumom. Također sam podvrgnuta hipnozi koja mi je pomogla reprogramirati mozak tako da mogu izgubiti strah od toga da zaspim navečer. Najljepše riječi koje sam dobila od jednog od svojih terapeuta bile su da to nije moja krivnja i da nisam manjkava kao žena, što sam uvijek mislila. Objasnila je da s ovisnikom o seksu, što god da sam napravio, nikad ne bi bilo dovoljno - izjavila je.

Također je otišla na pregled u kliniku za seksualno zdravlje jer nije imala pojma je li se Michael prepustio svojoj ovisnosti o seksu s drugim ženama ili čak s prostitutkama.

- Često je gledao druge žene, mislim da mu se i žena njegova prijatelja svidjela - sjeća se.

Srećom, otkrila je da je zdrava.

- Moja sestra i prijatelji pružili su mi nevjerojatnu podršku. Što se tiče spojeva, to nije nešto o čemu za sada mogu razmišljati. Ne znam hoću li ikada više poželjeti seks. Umjesto toga, žudim za maženjem, poljupcima, da me drže, da se osjećam voljeno i sigurno. Nešto što se nikada nije dogodilo tijekom mog braka. Sada konačno mogu bez suza pričati o tome što sam proživjela. A dijeljenje moje priče dalo mi je obnovljeni osjećaj svrhe. Uživam u životu, moje je tijelo konačno moje - zaključila je Marie Williams.