Kada sam upoznala Waya na jednoj dobrotvornoj akciji bila sam pred razvodom. Iako su nam se pogledi susreli, on je bio s drugom ženom na spoju. Iako je krenuo za mnom, ja sam se odmakla i počela razgovarati s drugim ljudima. Nedugo nakon, zatekla sam se kako se smijem dok pričam s njim. Wayo me pozvao da im se pridružim na večeri, ali ja sam, naravno, odbila. Međutim, kasnije me obavijestio da je prekinuo s onom ženom zbog mene. Prema njegovim riječima, čitav je život čekao da se zaljubi - počela je svoju priču Susanna.

U njihovoj vezi sve je krenulo kako treba i to je malo brinulo Susanne. I ispostavilo se da s razlogom brinula.

- Ubrzo se naša romansa pretvorila u tornado. Ujutro nakon našeg prvog Valentinova otkrili smo vrlo neugodno iznenađenje. Moj bivši ne samo da je provalio u Wayov auto i ukrao sve u njemu, već mu je u auto ostavio i sirove škampe. Osjećala sam se užasno. Rekla sam Wayu da razumijem ako želi pobjeći. Međutim, on me sljedeće Valentinovo zaprosio. Godinu dana nakon smo se i vjenčali. Ali, za razliku od većine bračnih parova, nikada nismo uselili zajedno. Nismo htjeli pratiti 'nametnute' društvene norme. Odlučili smo stvoriti naše životno putovanje, umjesto da slijedimo bilo koji određeni scenarij - ispričala je Susanna.

Njezin suprug živi četiri sata vožnje od nje, ali ona kaže kako dobro funkcioniraju.

- Trenutno smo oboje tamo gdje moramo biti kako bismo napredovali u svojoj karijeri. Nikad zapravo nismo razgovarali o tome, ali ono što je počelo kao početna neugodnost, sada se pretvorilo u naš način života. Razgovaramo svaki dan, a vidimo se uglavnom dva puta mjesečno. Većini je naš brak upitan i to razumijemo. Mnogi naši prijatelji nisu vjerovali da ćemo izdržati više od šest mjeseci, ali evo, mi smo još uvijek zajedno. Ne bi li brak trebali definirati oni koji su u njemu? Uvjete treba odrediti 'mi', a ne 'tradicija' - dodala je.

Suzanna priznaje da ima dana kada se pitaju je li njihov brak dovoljno dobar, ali uvijek zaključe kako na ovaj način najbolje funkcioniraju.

- Ovakav odnos nam omogućuje da budemo svoji i da se međusobno podržavamo bez pritiska da pokušamo biti ili živjeti na način koji jednostavno nije naš - rekla je i dodala da postoji šansa da jednog dana žive zajedno, piše HuffPost.