U Brežicama posjetite pivovaru, popnite se na Vodotoranj, jedite domaće i pijte vrhunska vina

Na samo 40-ak kilometara od centra Zagreba, u neposrednoj blizini granice sa Slovenijom smjestile su se Brežice. Mali pitoreskni gradić sa 7000 stanovnika oduvijek je privlačio Hrvate. Nekad se u Brežicama šopingiralo, kupalo na termalnim rivijerama, da bi danas, kad suvremeni putnici traže inspiraciju za 'vikend bijeg' Brežice postale jedan od bisera Slovenije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Prodali sve | Video: KanalRi

Kako i ne bi nosio ovaj epitet kad u Brežicama možete doživjeti puno toga - pojesti nešto posebno na obiteljskom imanju koje njeguje filozofiju 'od zemlje do stola', zaviriti u dvorac s najvećom viteškom dvoranom u Sloveniji, uvjeriti se u moć vode promatrajući kako se Krka ulijeva u Savu prelazeći preko metalnog mosta Most čez Savo in Krko na kojem su snimljeni kadrovi filma Božji oklop iz 1987., s Jackiejem Chanom u glavnom ulozi. Tu je još mnogo zanimljivih priča koje pričaju ljubazni domaćini zaslužni zašto su Brežice unatrag nekoliko godina postale atraktivne turistima.

Za Brežice vam neće trebati Slovenska vinjeta, ako se preko granice zaputite preko graničnih prijelaza Mala Bregana ili Harmica.

Foto: Nikola Zoko

Što vidjeti u Brežicama?

Zvijezda strogog centra grada svakako je Posavski muzej Brežice koji na poseban način priča priču o povijesti ovog kraja. Ovaj se dvorac prvi put spominje 1241. godine, a izgleda isto kao što je izgledao u 16. stoljeću. Prolazeći po dvorcu vidjet ćete stalni postav koji priča priču o životu, a svi putevi u obilasku dovest će vas do Viteške dvorane. Uživajte u nevjerojatnim baroknim freskama po svim zidovima dvorane.

Voda i Vodotoranj

Voda je jedan od simbola Brežica. Spomenuli smo kako se na ovom mjestu Krka ulijeva u Savu, kako ovaj gradić obiluje termalnim izvorima vode na kojima su bazeni i terme, no zbog vode je otvoren još jedan zanimljiv muzej. Primijetit ćete ga već na samom ulasku u grad pitajući se koju priču nosi ružičasti toranj nedaleko muzeja. Istražite ga tako da između Posavskog muzeja prođete, po mišljenju mnogih, jednom od najljepših ulica u Brežicama u kojoj ćete pronaći i klupu za zaljubljene.

Foto: Nikola Zoko

Riječ je o nekadašnjoj obrtničkoj ulici, danas retro uličici koja vodi do Vodotornja Brežice, visokog čak 46 metara i sagrađenog 1914. godine. Kroz povijest je Vodotoranj imao svoju zanimljivu priču koja je pretvorena u postav muzeja preuređenog 2021. godine. Od tada pa sve do danas Vodotoranj je interaktivan muzej u čijem sadržaju uživaju i mali i veliki. Na ovom mjestu možete čuti sve o tome kako su nekad funkcionirali ovakvi objekti, kako su vodu ovog kraja koristili muškarci, a kako žene, a kad svladate sve katove ovog muzeja nagrada slijedi vidikovac na vrhu iz kojeg puca pogled na sve četiri strane svijeta. Budući da je u Brežicama voda za piće besplatna, ne prepustite se okrijepiti vodom i u vodotornju.

U podnožju Vodotornja čeka vas veliki izbor ručno rađenih torti, domaća limunada, ali i kutak u kojem možete kupiti mnogobrojne Slovenske proizvode s oznakom Brežice Selection. Riječ je o različitim vrstama proizvoda proizvedenih ručno isključivo od sirovina koje rastu na ovom podneblju. Vina, marmelade, medovi, pivo s jedne strane ali i jastučići s ljekovitim biljem (divno za opuštanje tijela), nakit, kozmetika, proizvodi od gline, metala. Ponuda je odlična, pa dok uživate u finim kolačima i kavi svakako pogledajte ponudu.

Foto: Nikola Zoko

Brežice su gastronomski bogate

U strogom centru grada zamirisat će vam Huda pizza. Vlasnik pizzerije je Tadej Levičar koji je u ovaj mali Slovenski gradić donio inovaciju kad je pizza u pitanju. Svih 12 različitih vrsta počinju od istog principa - tijesto je fermentirano i tanko, sastojci su lokalni, a okusi odlično sljubljeni.

Pizzerija se nalazi u maloj kući staroj 300 godina, koja je dugi niz godina dobro služila malim obrtnicima i umjetnicima. Sve što vidite u interijeru pizzerije u cijelosti je reciklirano i napravljeno od korištenih materijala. Oprema je skupljena na buvljacima, iz propalih objekata, starih gostionica od Budimpešte do Trsta, a jedini je izuzetak samo krušna peć, koju su po njihovim željama izradili u samom Napulju.

Foto: Nikola Zoko

U Brežicama ne propustite Turističku farmu Vimpolšek gdje u lokalnim proizvodima i specijalitetima možete uživati za stolom ured prirode. Klasičnog jelovnika nema, dovoljno je samo dati smjernice Matiji Vimpolšeku, chefu i velikom ljubitelju svog posla. Dok uživate u atmosferi uz jazz, na stol će dolaziti različiti sljedovi s namirnicama iz okolnog vrta. Zanimljivo je da Vimpolšeki gotovo 80 posto namirnica koje koriste u pripremi hrane sami proizvedu, ono što nemaju kupuju od susjeda, a daleko su poznati po Kršutu (pršutu napravljenom od svinje krškopoljca) koji ima i certifikat izvrsnosti Brežice Selection. Kako nema klasičnog menija, nema niti radnog vremena. Naime svi zaposleni na ovom imanju rade cijeli tjedan kombinirajući restoran i polje, pa prije nego li dođete na svakako rezervirajte svoje mjesto - čak i nedjeljom.

Brežice su kao grad odličan domaćin, a gostoprimstvo dodatno pojačavaju imanja koja se nalaze nedaleko strogog centra grada. Jedno takvo, desetak minuta vožnje automobilom udaljeno od centra je imanje Pri Martinovih. Nalazi se na adresi Globočice 8 u mjestu Krška vas. Imanje je u vlasništvu obitelji Tomše, priča posebna utoliko što se njeguje način seoskog života kao prije stotinu godina. Na imanju ćete tako hraniti životinje (obitelj se bavi uzgojem krava, bikova, konja, ovaca, kozlića i drugih životinja koje slobodno šeću po imanju), vidjeti kako funkcionira klasičan seoski način života, provozati se traktorom, a kad ogladnite, Milena će vam na stol staviti samo domaće. Tu se jede perad s tradicionalnim štruklima od heljde i sira, domaće povrće i klasična štrudla od jabuke za desert. Gazda domaćinstva, vitalan Franc poslužit će vas domaćim vinom, a dok vam dolazi desert na stol mlađa generacija Tomši zasvirat će harmoniku i gitaru. Na ovom imanju je potrebno najaviti dolazak, rezervirati stol, a mož4ete provesti i cijeli vikend.

U Brežicama se toče i vino i pivo

Prije nego li krenete od Brežica vinskom cestom prema okolnim selima, zastanite u Craft pivovari Reset. Osnovana je početkom pandemije, u veljači 2020.godine. Jedan od vlasnika, Samo Žabkar, povest će vas na jedinstvenu degustaciju. Kušati možete 11 vrsti piva koje se ovdje svakog dana kuhaju, a uz pivo se poslužuju i fini zalogaji.

Foto: Nikola Zoko

Posavje gdje su se smjestile Brežice je vinorodno područje o čemu pričaju jedinstveni vinski podrumi repnice u špiljama ukopanim u kvarcnom pijesku. Nekad su špilje bile spremište za repu, glavnu hranu za životinje, a kad je stoka počela jesti suvremeniju hranu, stari podrumi dobili su novu namjenu. U selima u okolici Brežica danas se u podrumima starim 200 godina čuva vino. Najpoznatija je Najger repnica u kojoj možete uživati u jedinstvenoj degustaciji vinskih sorti ovog kraja, zaviriti u podrum s arhivom, ali i uz čašu vina kušati domaće specijalitete. U jednoj od prostorija ove prekrasne vinarije vinoljupci su svjedoci čudu prirode i ljudskih ruku: prirodnoj freski na kojoj, uz malo mašte, možete vidjeti različite slike.