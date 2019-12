U Budimpešti Novu dočekajte za 250 kn, u Fužine od 100 kn

Imamo još mjesta, no morate nazvati radnim danom između 7 i 15 sati kako biste rezervirali doček, rekli su nam u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

Doček s jednim noćenjem, večerom, doručkom, piknik ručkom i ulaznicom za nacionalni park po osobi stoji 1350 kuna. U ponudi je bilo i aranžmana s više noćenja, ali i samo doček uz večeru za 600 kuna.

I u Termama sveti Martin se još moglo rezervirati aranžman s noćenjem u apartmanu ili hotelu. U Hotelu Spa Golfer dvije noći za dvoje su od 4070 kuna. To su polupansion, doček s večerom u nekom od četiri restorana, kupanje u bazenu, wellness, fitness... To sve vrijedi i ako se spava u apartmanima Regina, no mora se ostati najmanje tri noći, pa boravak za četvero stoji od 6700 kuna.

I u hotelu Kaj u Mariji Bistrici imali su još nekoliko slobodnih soba. U novogodišnjem paketu za 2475 kuna po osobi su tri noćenja, a može se odabrati dolazak 29. ili 30. prosinca, pa ostati do 1. ili 2. siječnja. Samo večera za 550 kuna se više se nije mogla rezervirati. U Daruvarskim toplicama mjesta za večeru još ima, a popunjene su sobe. U restoranu Terasa stoji 280, a u hotelu Termal je 260 kuna po osobi. Večera je ista, no glazba različita. U Krapinskim toplicama kupanje i večera stoje 350 kuna, a bilo je još nešto mjesta.

Foto: Ekaterina Pokrovsky

U Zagrebu u hotelu Esplanade gala doček stoji 1450 kuna. Večera je u šest sljedova, a piće neograničeno. Dijete onih na dočeku u Esplanadi može biti u mini disku za 650 kuna.

- Novogodišnja putovanja sve su popularnija iako je tad najskuplje. Većinu aranžmana smo prodali, a uvijek ima onih koji i na Staru godinu traže slobodno mjesto. Još mjesta za doček u hotelima na obali te zrakoplovom za Kopenhagen i Berlin - rekli su u Atlasu.

Sve popularniji kod nas su i dočeci u podne, pa na njih voze autobusi. U Samobor iz Ivanca i Koprivnice stoji 100 kuna. Toliko je i u Fužine iz Krapine i Zaboka, iz Koprivnice stoji 140, a iz Čakovca 160 kuna.

Varaždin - utrka u ponoć

U novu godinu se može i utrčati jer Varaždin već 42. put organizira ponoćnu utrku. Trči se oko pet kilometara, startnina je 50 kuna i mora se prijaviti na internetu do petka, 27. prosinca.

Doček u podne u Fužinama, Samoboru...

U Fužinama već 20. put organiziraju doček Nove godine u podne, a iz nekih gradova organiziran je prijevoz. Podnevni dočeci su i u Samoboru, Mariji Bistrici, Puli, Kastvu, Opatiji, Baškim Oštarijama...

Bangkok na 10 dana zrakoplovom

Foto: Putoholičari

Polazak je 29. prosinca, no za Tajland treba viza. Stoji 35 €, a za 150 kn to obavi agencija. Zrakoplovna karta i pristojbe, let do Phuketa i natrag, transferi i sedam noćenja stoje 13.490 kn - Atlas i Chili Tours.

Pariz busom ili zrakoplovom

Od 2690 kn aranžman je busom s pet noćenja, a polazak 28. prosinca iz Zagreba. Zrakoplovom se ide 30. prosinca i s tri noćenja stoji od 2990 kn, agencija Put putujem.

Kopenhagen zrakoplovom

Foto: Dreamstime

4280 kuna stoje zrakoplovna karta i pristojbe, tri noćenja s doručkom i razgledavanje Kopenhagena autobusom. Doček je vani. Polazak je 29. prosinca, agencija Atlas.

Busom u Budimpeštu

Jednodnevni izlet autobusom iz Zagreba u Budimpeštu na doček na ulici na Ponudi dana bio je 260 kuna, a organizira ga agencija Best travel.

