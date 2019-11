Zašto je ponekad dobro otići na putovanje bez ikoga, posve sam

Društveni mediji neprestano nam nude tuđa iskustva i razmišljanja, pa je upravo zbog toga ponekad važno isključiti se i doživjeti svijet iz vlastite perspektive, piše Insider.

Iako se putovanje bez društva nekome može činiti zastrašujućim, osobito onima koji se smatraju društvenima, mnogo je onih koji su samostalnih odmor proglasili najsretnijim trenucima u životu koje su proveli samo u vlastitom društvu. Svakako postoji posebna ljepota u putovanju koje dijelimo s prijateljima, no ako se želite stvarno odmoriti i raditi na osobnom rastu, postoje razlozi zbog kojih je solo avantura točno ono što trebate.

Imate više slobode

Poznato je da svako putovanje s prijateljima uključuje najmanje sat ili dva svađe oko toga gdje ćete ići i što raditi sljedeće. Stvari koje vas zanimaju ne moraju nužno zanimati i vaše suputnike. I obrnuto, ono što zanima njih, ne mora zanimati vas. Svatko ima čitavu listu stvari koje bi htio raditi. No ako putujete bez društva, možete biti sebični koliko želite. Budite se kad želite, jedete kad želite, posjećujete mjesta koja vi želite i imate slobodu izbora.

Izaći ćete iz zone komfora

Ako se s nekim izgubite u velikom gradu, ili pogriješite u ophođenju sa strancima, nema veze jer društvo stvara sigurno okruženje u situaciji koja bi vas možda izbezumila. No ako ste bez društva, to će vas prisiliti da skupite hrabrost i riješite problem sami. Tko ste kad nestanu sve sigurnosne mreže? Kakva je vaša interakcija sa svijetom koji vas okružuje? Iako je zastrašujuće izaći iz zone komfora, to vas može osnažiti kad shvatite da možete preživjeti i bez drugih.

Lakše je stati i napraviti pauzu

Putovanja s prijateljima ponekad mogu biti bazirana na pritisku da morate stići vidjeti i posjetiti u rekordnom roku sve što ste zacrtali. Pritom se iz vida gubi ono najvažnije kod svakog odmora - relaksacija. Ako nemate suputnika, uvijek možete provesti čitav dan vani, no nitko vas neće koriti i ako ostane čitav dan u krevetu i naručujete poslugu u sobu.

Otkrit ćete tko ste zapravo

I možda ono najvažnije, ako putujete bez suputnika, to će vam pomoći da shvatite tko ste zapravo. Posjećujući samostalno muzeje, restorane i lokalne znamenitosti drugačije ćete proživjeti ta iskustva i imat ćete vremena za introspekciju. Iako možda toga niste svjesni, vjerojatno vam treba kvalitetno vrijeme bez društva. Ako tražite prostor za sebe kako biste razmislili o onome što stvarno želite u životu, ili samo trebate malo odmora, samostalno putovanje u kojem se možete posvetiti sebi i svojim mislima može učiniti čuda za vas. Pokušajte jedanput i uskoro biste mogli kupovati samo jednu kartu češće nego što očekujete.

