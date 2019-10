U Butanu stanovnici žive bez duhana i plastičnih vrećica

Od 2005. godine u Butanu su zakonom zabranili posjedovanje, uzgoj i uporabu duhana. Zakon dopušta tek uvoz minimalnih količina za osobne potrebe. Još 1999. godine zabranili su korištenje plastičnih vrećica, a prema ustavu te zemlje najmanje 60 posto države mora ostati pod šumama, odnosno nema krčenja.

Trenutačno je u toj državi 70 posto šumskih područja. Dodatno, nude besplatno zdravstvo i besplatno školstvo za državljane te zemlje.

Uspostavili su koncept - Indeks ukupne sreće nacije - što ne znači da mjere koliko se tko smije, nego se radi o holističkom pristupu razvoju koji jednaku težinu daje osobnom razvoju, koliko i jačanju ekonomije.

- Naša demokracija u Butanu je jedinstvena u svijetu u smislu da svi jako držimo do naših temeljnih nacionalnih vrijednosti. Ne stavljamo osobni interes ispred nacionalnog. Kad govorimo o našem Indeksu sreće, ne govorimo o 'hi, hi, ha, ha' sreći nego o zadovoljstvu i kontrolom nad umom i željama u svom životu. Nemoj biti ljubomoran na druge, budi sretan s onim što imaš, budi suosjećajan i izgradi društvo u kojem su svi sretni kada mogu dijeliti - je koncept kojim se pokušavamo voditi. Tako svaki zakon mora zadovoljiti Indeks sreće ili ga nećemo donijeti - objasnio je premijer Butana, dr. Lotay Tshering.

Indeks sreće mjere svakih pet godina po devet točaka: psihološko zadovoljstvo, zdravlje, obrazovanje, dobra vlada, ekologija, korištenje vremena, vitalnost zajednice, kultura i životni standard.

