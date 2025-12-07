U čemu uživa svaki znak Zodijaka? Lavovi vole trošiti, Ribe imaju seanse plakanja...

RIBE - Seansa plakanja: Vrlo su kreativne i hirovite i vole doživljavati nove stvari. Gravitiraju prema hobijima, interesima i prijateljstvima u kojima mogu biti svoje. I dok vole biti dio grupe, vrlo su osjetljive na osjećaje drugih i suptilne promjene u svijetu. Toliko da im je potrebno puno vremena za sebe da napune baterije. A da bi se stvarno osjećali osvježeno, važno je da se probiju kroz sve što ih deprimira. Zato nema većeg zadovoljstva od dobre stare seanse plakanja. Ovo su ljudi koji naprave tužnu playlistu koja ih dovede do suza, gledaju omiljeni tužni film mnogo puta i shvaćaju prostore i mjesta koja će izvući iz njih suze. Kao netko tko obično pliva dalje od životnih problema, vjerojatno im je vrijeme za dobar plač. Osjećaj je katarzičan, sjediti sa svojim emocijama i pustiti ih da vas za promjenu preplave. Plakanje im pomaže da se ponovno povežu sa svojim tijelom i obrade sve, tako da mogu zauvijek krenuti dalje - emocionalno i duhovno. | Foto: Fotolia