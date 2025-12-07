U čemu uživa svaki znak Zodijaka? Lavovi vole trošiti, Ribe imaju seanse plakanja...

Svi mi imamo nešto u čemu uživamo, a to nismo spremni javno priznati. Od trash glazbe, bjesomučnog skrolanja po mobitelu do pražnjenja desertnih stolova i sladunjavih filmova. Pogledajte u čemu potajno uživa svaki horoskopski znak
Uobičajeno je imati hobi ili naviku koju biste radije sakrili. Ali to ne znači da biste se toga trebali sramiti. Zapravo, vaš 'guilty pleasure' može vampomoći da naučite kako se osloboditi stresa i stvoriti trenutke radosti u svom danu. Evo koja prljava mala tajna najviše privlači svaki od horoskopskih znakova.
OVAN - Maratonsko gledanje reality TV-a: Nemaju puno krivih užitaka, a to je zato što se ne osjećaju krivima što uživaju. Imaju strast i životni žar koji je neusporediv. Kada usmjere pogled na nešto što žele, nema toga što ih može zadržati. Zapravo, s ponosom će to reći svima koji pitaju. Za Ovnove koji ne vole gledati sport, reality TV je savršena alternativa. Akcija i preokreti nikad ne prestaju, a imaju priliku gledati ljude kako postaju iskreni sa svojim emocijama. Iako svaki Ovan nije stereotipna usijana glava, vole gledati svađu iz sigurnosti svog doma.
BIK - Luksuzna kuhinja: Kao znak kojim vlada Venera, ljubitelji su svega što ih razmazi. Život se svodi na uživanje u malim stvarima kad god je to moguće, a Bik je vrlo izbirljiv u pogledu onoga čime se razmeće. Imaju vrlo jaka mišljenja o tome na što troše svoje vrijeme, energiju i novac - i trebalo bi nešto zaista izvanredno da ih natjera da promijene mišljenje. Bik možda ima reputaciju praktičnog i prizemljenog zemljanog znaka, ali neće štedjeti novac kada je u pitanju objedovanje vani. Svatko tko je išao na brunch ili odmor s Bikom zna da budžeti rastu u nebo kada je u pitanju uživanje u finijim stvarima - posebno kada su s ljudima koje vole.
BLIZANCI - Skrolanje po društvenim mrežama: Blizanci su brzomisleći i šarmantni društveni leptir zodijaka. Vladani Merkurom, planetom komunikacije i umrežavanja, uvijek traže nove načine povezivanja s ljudima. I nisu samo nove društvene situacije ono u što se bezglavo upuštaju - ako im se nešto čini izazovnim ili pobudi interes, prvi će pitati kako započeti. Mozak im radi velikom brzinom cijeli dan, pa je za njih najbolje krivo zadovoljstvo bezumno skrolanje društvenim mrežama. Blizanci vole biti povezani, zauzeti i stimulirani, idealno što brže i učinkovitije pa digitalni detoks nije na vidiku. Društvene platforme izvrsne su za praćenje onoga vijesti, ali su i zabavne za promatranje ljudi i učenje novih stvari.
RAK - Donošenje svježeg cvijeća kući: Rak je slatka i sentimentalna 'mama prijateljica' u bilo kojoj skupini. Kao vodeni znak, lako im je uskladiti se s osjećajima ljudi oko sebe. Također osjećaju puno ponosa i radosti što su uzemljujuća prisutnost koja pomaže uljepšati prostore. Ali unatoč nagradama, to je vrlo emocionalno i fizički iscrpljujući proces. Zato im je uživanje u krivim zadovoljstvima važnije nego što misle. Budući da se njihov jezik ljubavi za druge usredotočuje na male činove ljubavi, trebali bi isto učiniti i za sebe. Stoga, sljedeći put kada izađete u trgovinu i uzmete omiljene grickalice svih ostalih, usput si priuštite omiljeni sladoled i malo cvijeća. Rak također ima koristi od punjenja vlastite energije, a kupnja buketa jarkog, šarenog cvijeća za dom savršen je način za podizanje raspoloženja. Ako niste ljubitelj cvijeća, možda biste se voljeli počastiti drugim sitnicama, kolekcionarskim predmetima ili nostalgičnim knjigama i filmovima.
LAV - Trošenje novca na aktivnosti: Neki bi mogli pretpostaviti da im je 'guilty pleasure' snimanje selfija ili šminkanje pred ogledalom satima. Ali ono što ne znaju jest da vole provoditi vrijeme s drugim ljudima. Lavom vlada sunce i ne može si pomoći a da ne traži mjesta u svijetu gdje može zablistati. A najsjajnije zrači kada provodi vrijeme s prijateljima, obitelji ili bilo kim tko dijeli njiovu ljubav prema životu. Lav voli planirati vikende ispunjene spojevima na kavi, odlascima u trgovački centar, filmovima s prijateljima... A ako postoji jedna stvar koje se ovaj vatreni znak boji više od praznog bankovnog računa, to je propuštanje dobrog vremena. Zato je njihovo skriveno zadovoljstvo trošenje malo više novca na zabavne aktivnosti nego što bi trebalo. Lavove kreditne kartice bi vrištale od agonije kad bi mogle, ali ako ih nitko ne zaustavi, Lavovi će trošiti kad god imaju priliku.
DJEVICA - Promatranje ljudi: Nazivaju ih perfekcionistom zodijaka, ali to je samo površine njihovog pravog identiteta. Vladani Merkurom, planetom komunikacije i promatranja, imaju tendenciju biti malo znatiželjni. Ne mogu si pomoći! Djevice su stručnjaci za čitanje između redaka i analiziranje informacija. A budući da vole imati opušteniji pristup druženju, postali su jako dobri u slušanju kada nitko drugi ne obraća pažnju. Zato je vaše tajno zadovoljstvo promatranje ljudi. Ovi analitični i osuđujući zemljani znakovi ne mogu a da se ne fasciniraju onim što i kako drugi rade. Poznati su po tome što izlaze na javna mjesta samo da bi se zadržali i promatrali prolaznike. To se može pojaviti i u obliku konzumiranja tračeva o slavnim osobama ili možda čak i opsesije sapunicama, gdje dramama nema kraja. Realno, to je gdje god možete pronaći svoju dozu za špijuniranje drugih (na potpuno bezopasan, zabavan način).
VAGA - Preuređenje vašeg prostora: Zračni znak kojim vlada Venera, nevjerojatno je dobar u stvaranju estetike. Imaju oko za dizajn ivole pratiti najnovije trendove kako bi im mogli dati vlastiti pečat. I dok ih većina ljudi poznaje po modernom stilu, imaju i prirodnu vještinu za uređenje interijera. 'Guilty pleasure' im je preuređenje doma i isprobavanje novih rasporeda, umjetnosti, stilova uređenja i još mnogo toga. Vage se usredotočuju na samoizražavanje, a budući da se taj osjećaj sebe stalno razvija i mijenja, način na koji vide ljepotu u svijetu mijenja se jednako brzo. Vage će pronaći bilo koji izgovor kako bi uklopile novi tepih, ogledalo ili umjetničko djelo u proračun. Ne brinu se toliko o tome imaju li njihovi novi ukrasi smisla, koliko da se uklapaju u njihovu vibru.
ŠKORPION - Čitanje ljubavnih romana: Ne vole da drugi znaju što rade, više vole pustiti ljude da nagađaju. Ali ispod površine te rezervirane aure krije se netko s doista sveobuhvatnom osobnošću. Škorpion je vrlo intuitivan prema osjećajima, istinama i slojevima drugih. Koliko god bi to željeli poreći kako bi sačuvali svoju hladnu, tajanstvenu vanjštinu, emotivni su i brižni. Skloni su postati opsjednuti kada pronađu nešto što vole - toliko da će se jako truditi sakriti svoju ljubav ili interese iz straha da će izgledati kao da je previše. Najbolje skriveno zadovoljstvo za njih je zato ono gdje se melodrama ne samo potiče, već je dio paketa. A jedan od načina na koji vole zadovoljiti ovu sentimentalnu i strastvenu stranu sebe je čitanje ljubavnih romana i promatranje dvoje ljudi kako prevladavaju životne izazove i zaljubljuju se.
STRIJELAC - Planiranje putovanja: Slobodni i neustrašivi, voli tražiti uzbuđenje gdje god mogu. Strijelcem vlada planet Jupiter, koji je sav u optimizmu, rastu i širenju, pa uvijek traže nove načine da se izazovu. Vole uzbuđenje nepoznavanja onog što slijedi - i slobodu koja dolazi sa spoznajom da sve mogu sami shvatiti. Stoga, kada im se život počne činiti pomalo dosadnim, vole tražiti novo područje za istraživanje. Poznati su kao lutalice zodijaka, a njihovo zadovoljstvo je pronaći to uzbuđenje gdje god ga mogu dobiti. Imati nešto čemu se mogu radovati dodatno uljepšava već pozitivan pogled na život. Zato je planiranje putovanja odličan bijeg prije bijega. Kada život nije tako uzbudljiv traže letove u 2 ujutro, čitaju članke o putovanjima, pregledavaju vlogove i sanjare o novom životu na drugoj strani svijeta.
JARAC - Rad iz kreveta: Njima vlada Saturn, planet karme, discipline i napornog rada - i često se naziva nadzornikom zodijaka. Ne vole stereotip radoholika, ali to ga ne čini manje istinitim. Čini se da im život uvijek testira granice, i nitko ne može pretpostaviti kako uspijevaju ustati iz kreveta ujutro. Istina je da, unatoč savršeno uglađenoj i dotjeranoj osobnosti, imaju lijenu stranu. Zato im je 'guilty peasure' raditi iz udobnosti vlastitog kreveta. Jarac je odgovoran, prizemljen i discipliniran vođa zodijaka, ali mnogo je ljepše obavljati sav taj naporan posao kada vam je stol jastuk, a radno odijelo pidžama.
VODENJAK - Igranje videoigara: Imaju vrlo inovativnu i intelektualnu vibru i uvijek razmišljaju o tome kako bi svijet mogao biti drugačiji. Vole koristiti svoje vještine rješavanja problema kako bi razbili sustave i obnovili ih nabolje. Pravila su stvorena da se krše, a Vodenjak je prvi koji teži jedinstvenoj progresivnoj perspektivi na život, društvo i budućnost. Naravno, ovako aktivnom umu potreban je i kreativni ispušni ventil, što videoigre čini savršenim krivim užitkom. Uživaju u istraživanju novih ideja i horizonata, a videoigre su odličan način da urone u daleki svijet. Ove zabavne avanture ne samo da im omogućuju bijeg od problema u stvarnom životu, već su i odličan način da održe svoje vještine oštrima. Brzo rješavanje problema i kreativne strategije su zadane postavke Vodenjaka. A igranje nudi širok raspon žanrova potrebnih za postizanje bilo kojeg raspoloženja, od akcije, horora, zagonetki, znanstvene fantastike, igranja uloga, pa čak i potpuno impresivnih virtualnih svjetova za istraživanje.
RIBE - Seansa plakanja: Vrlo su kreativne i hirovite i vole doživljavati nove stvari. Gravitiraju prema hobijima, interesima i prijateljstvima u kojima mogu biti svoje. I dok vole biti dio grupe, vrlo su osjetljive na osjećaje drugih i suptilne promjene u svijetu. Toliko da im je potrebno puno vremena za sebe da napune baterije. A da bi se stvarno osjećali osvježeno, važno je da se probiju kroz sve što ih deprimira. Zato nema većeg zadovoljstva od dobre stare seanse plakanja. Ovo su ljudi koji naprave tužnu playlistu koja ih dovede do suza, gledaju omiljeni tužni film mnogo puta i shvaćaju prostore i mjesta koja će izvući iz njih suze. Kao netko tko obično pliva dalje od životnih problema, vjerojatno im je vrijeme za dobar plač. Osjećaj je katarzičan, sjediti sa svojim emocijama i pustiti ih da vas za promjenu preplave. Plakanje im pomaže da se ponovno povežu sa svojim tijelom i obrade sve, tako da mogu zauvijek krenuti dalje - emocionalno i duhovno.
