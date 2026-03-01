Obavijesti

PROLJEĆE KUCA NA VRATA

FOTO U centru Zagreba: Sunčan dan treba uvijek iskoristiti, pa makar prošetali i po asfaltu

Sunčana i topla nedjelja donijela je dašak proljeća u glavni grad te nakon duljeg razdoblja sivila i hladnijeg vremena izmamila brojne Zagrepčane na ulice
Zagreb: Sunčana nedjelja u centru grada
Centar grada već od prijepodnevnih sati bio je ispunjen šetačima. Mnogi su iskoristili priliku za kavu na osunčanim terasama, dok su drugi prošetali užim gradskim ulicama, uživajući u toplini koja je najavila skori dolazak proljeća. Obitelji s djecom, parovi i grupe prijatelja ispunili su gradske parkove, a posebnu radost pokazali su i oni najmlađi, koji su napokon mogli bez zimskih jakni trčati i igrati se na otvorenom. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
