FOTO U centru Zagreba: Sunčan dan treba uvijek iskoristiti, pa makar prošetali i po asfaltu

Sunčana i topla nedjelja donijela je dašak proljeća u glavni grad te nakon duljeg razdoblja sivila i hladnijeg vremena izmamila brojne Zagrepčane na ulice
Centar grada već od prijepodnevnih sati bio je ispunjen šetačima. Mnogi su iskoristili priliku za kavu na osunčanim terasama, dok su drugi prošetali užim gradskim ulicama, uživajući u toplini koja je najavila skori dolazak proljeća. Obitelji s djecom, parovi i grupe prijatelja ispunili su gradske parkove, a posebnu radost pokazali su i oni najmlađi, koji su napokon mogli bez zimskih jakni trčati i igrati se na otvorenom.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
|
Foto: Marko Seper/PIXSELL
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Posebno su u središtu pažnje bili i četveronožni ljubimci, koji su sa svojim vlasnicima ispunili parkove i šetališta. Razigrani psi, veseli susreti i opuštena atmosfera dodatno su pridonijeli osjećaju zajedništva i optimizma koji se mogao osjetiti na svakom koraku.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ako je suditi prema današnjoj slici grada, proljetna atmosfera već je zakucala na vrata Zagreba, a građani su je dočekali raširenih ruku.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
