U četvrtak uz 24sata očekuje vas bogati prilog o dijabetesu!

Foto: Canva

Inspirativne priče Gorana Kočiša, Ane Zrakić i Davora Poljičanina pokazuju da se snovi unatoč dijabetesu mogu ostvariti. Ne propustite poseban prilog uz 24sata u četvrtak

Život s dijabetesom nije ograničenje - to je priča o upornosti, snazi i svakodnevnim pobjedama. U četvrtak uz svoj primjerak 24sata ne propustite poseban bogati prilog na 24 stranice posvećen Svjetskom danu šećerne bolesti, ispunjen nadahnućem, znanjem i istinskim ljudskim pričama koje dokazuju da dijabetes ne određuje tko smo - već koliko smo spremni živjeti punim plućima.

Spas za dijabetičare: Inzulin će se uzimati samo jednom tjedno 00:57
Spas za dijabetičare: Inzulin će se uzimati samo jednom tjedno | Video: 24sata/pixsell

Upoznajte Gorana Kočiša, chefa koji je Zagrebu priskrbio Michelinovu zvjezdicu, koji svakodnevno dokazuje da vrhunska gastronomija i dijabetes mogu ići ruku pod ruku. Otkriva nam kako pažljivim planiranjem i ljubavlju prema kulinarstvu stvara nezaboravne okuse, a istodobno brine o svom zdravlju. Njegova priča pokazuje da strast uvijek nalazi način.

Zavirite u svijet studentice Ane Zrakić, mlade žene koja unatoč svakodnevnim izazovima ne dopušta da joj dijagnoza diktira snove. Njezina energija, vedrina i upornost inspiracija su svima koji se ponekad pitaju mogu li uspjeti unatoč preprekama.

Svoje iskustvo dijeli i veslač Davor Poljičanin, sportaš koji pokazuje da disciplina i tijelo u pokretu mogu biti najbolji saveznici u borbi protiv dijabetesa. Njegov primjer ruši predrasude i motivira - jer s pravim pristupom i podrškom granice ne postoje.

Foto: DREAMSTIME

U prilogu otkrijte i stručne savjete liječnika, nutricionista i psihologa o tome kako prepoznati, kontrolirati i živjeti sa šećernom bolešću. Donosimo najnovije podatke o prevenciji, ali i praktične vodiče o prehrani, tjelovježbi i mentalnom zdravlju - sve što vam može pomoći da brinete o sebi ili voljenima na najbolji način. Ovaj poseban broj 24sata donosi dozu inspiracije, razumijevanja i zajedništva - jer svaka je priča važna, a svaka pobjeda vrijedna dijeljenja. 

