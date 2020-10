U davna vremena djevojke su prizivale pravu ljubav svijećom

<p>Prvi magični rituali u kojima se koristi svjetlost svijeće bilježe se kod Egipćana, otprilike u 3. stoljeću prije Krista, kad su se one koristile da potaknu kreativne snove. Tada se to nazivalo “sanjanjem istine” – čovjek se povlačio u mračnu pećinu koja je imala jedini izlaz prema jugu i tu bi u potpunome mraku gledao u plamen svijeće. Zatim bi čekao da se u njemu ne prepozna božanstvo. Tada bi spavao i vjerovalo se da će mu Bog ili Božica u snu dati odgovore na pitanje ili problem za koji je tražio rješenja.</p><p>Danas bi se taj ritual mogao poistovjetiti s ritualom paljenja svijeće u prostoru u kojemu čovjek želi meditirati. Iako je prvenstveni cilj stvaranje posebne atmosfere, a kod nekih i čarolije, mnogi će i danas reći da je plamen svijeće ono što nam omogućava da se povežemo s nekim višim, unutarnjim znanjem i mudrošću.</p><h2>Svijećom su tražile ženika</h2><p>Djevojke su svojedobno provlačile isprepletene pribadače kroz vrh zapaljene svijeće, uz brojalicu kojom su prizivale da mladić kojega su odabrale nema mira dok se njegovo srce ne spoji s njihovim.</p><p>Tada bi čekale da svijeća gori do mjesta u koje su pribadače ubodene i ako bi ostale isprepletene, smatralo se da će njihov ljubavnik doći. Alternativa tom tumačenju bilo je ono da dvije pribadače označavaju dva mladića te da djevojka treba izabrati onoga čija je pribadača ostala na mjestu.</p><p>Kad svijeća dogori do mjesta na kojemu su pričvršćene, njegova je ljubav – postojanija. Rituali s pribadačama koristili su se i kad su se ljudi htjeli osloboditi nekih negativnih navika, razočaranja ili tuge. Pribadača se provlačila oko 2,5 centimetra u svijeću, uz brojalicu u kojoj ju se pozivalo da spali negativne navike ili tugu koja nas muči.</p><p>Tada je trebalo ostaviti svijeću da dogori do mjesta gdje je pribadača te pustiti da ona padne na tanjurić na kojemu se svijeća nalazi, nakon čega je na plamenu trebalo spaliti mali komadić crne vune. “Gori, tugo i nevoljo”, riječi su kojima možete “ispratiti” tugu, na primjer. Tada pribadačom treba zahvatiti mali komadić voska koji je pao na tanjurić i brzo ga spaliti da nestane.</p><p>Na kraju, na komadu čistoga papira ispišite svoje sljedeće korake u životu, oslobođeni od ružne navike ili tuge. U međuvremenu, pustite svijeću da dogori do kraja.</p>