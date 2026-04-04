BORISOVE RANUNKULE PLUS+

Tajna perzijske krasotice iz bajke u Dioklecijanovom gradu

Piše Tina Jokić,
24sata Split: Boris Tičinović, vodeći hrvatski pa i svjetski uzgajivač ranunkula | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dok Split prodaje zemlju betonizaciji, Boris Tičinović na Orišcu već desetljećima uzgaja ranunkule - cvijet koji prkosi ruži i u vazi traje do 20 dana

Dok mnogi vlasnici atraktivnih parcela u Splitu popuštaju pred privlačnim ponudama građevinskih lobija, jedan čovjek svoju zemlju čuva i svake godine oplemenjuje nasadima cvijeća koje bi rijetki znali imenovati. Riječ je o ranunkulama koje bi mnogi po izgledu zamijenili s božurima, a Boris Tičinović u najvećem postotku posvećen je uzgajanju upravo te vrste cvijeća. Njegov otac Marin i stric Ivica ranunkule su prvi donijeli na tržište bivše Jugoslavije prije gotovo 40 godina, točnije 1987. godine, i to iz Francuske. Bili su pioniri uzgoja te vrste cvijeća, ali i svojevrsni vizionari. No staklenik na Orišcu ima još više godina. Sagrađen je 1980. godine. Povrće se uzgajalo do početka 1960-ih, dok se cvijeće uzgajalo na otvorenom, i to pretežno karanfili, potom irisi, gerberi, tulipani i ruže.

