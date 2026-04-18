'U Disneylandu kreiram haljine, a privatno nosim bijele košulje'

Monika Sablić (47) ove godine proslavila je 15 godina svog modnog brenda koji se odavno etablirao na domaćoj modnoj sceni. Otkrila je da dolazi iz uspješne splitske ugostiteljske obitelji, supruga je nogometaša koju je životni put odveo i u Kijev, a kao modna dizajnerica snimila je brojne kampanje s mnoštvom poznatih dama, od Nikoline Pišek, Ive Šarić, Iris Rajčić, Andree Ćupor... Monika je najavila i pisanje autobiografije u kojoj će otkriti sve o svojim usponima i padovima tijekom bogate modne karijere i dinamičnog života.