Ove sezone Hrvatska je naručila 650.000 doza cjepiva, a prva pošiljka od 260.000 doza već je stigla. Cijepljenje započinje u studenom, a osim kod liječnika obiteljske medicine, ljudi se mogu cijepiti i ljekarnama. Oni koji nemaju pravo na besplatno cjepivo mogu ga kupiti po cijeni od 96 kuna. Posljednjih godina odaziv i procijepljenost su bili veći, no lani nismo imali niti jedan slučaj gripe. Stručnjaci kažu kako je to rezultat pojačane higijene i epidemioloških mjera zbog COVID-a, no mnogi ističu kako ove godine takav scenarij nije vjerojatan.