U karanteni s bivšim mužem, njegovim dečkom i partnerom

Moj partner Layne obično leži pored mene kad se u 7:45 ujutro oglasi alarm, no jutros je pored mene bio samo mali terijer Paco, koji spava s glavom na mojim prsima. Imo je grozan dah, priča Jeff Leavell, koji je za medije otvoreno progovorio o tome kako izgleda živjeti u otvorenoj vezi, u karanteni s partnerom, bivšim suprugom i njegovim dečkom, te još jednim cimerom gay orijentacije.

Puna kuća nalazi se u Koreatownu, u Hollywoodu. Jeff je pisac i on i njegov partner dogovorili su se da će neko vrijeme živjeti tako da su nekoliko dana zajedno, a onda svaki u svome domu. Kad nije tu, ujutro stiže poruka u kojoj mu kaže da ga voli, obično već u vrijeme kad Jeff pušta Paca u dvorište i mačkama napuni zdjelice, pa sebi pripremi kavu. Tada uzima diktafon i počinje diktirati, dok u gostinjskoj sobi ne začuje glasove.

- To je moj bivši suprug Alex i prijatelj Matias, koji je nedavno doselio u Los Angeles iz New Yorka. I oni su moji cimeri, zapravo dio moje obitelji - kaže taj 51-godišnjak, koji već neko vrijeme živi u otvorenoj vezi s partnerom.

- To znači da nam je dopušteno da se 'igramo' s drugim momcima, zajedno i odvojeno - kaže. Dodaje kako mu je u redu živjeti sa bivšim suprugom.

- Samo zato što stvari u našem braku nisu funkcionirale ne znači da ne možemo i ne želimo igrati veliku ulogu u životu onog drugog, kaže. Žive u maloj trosobnoj kući u Hollywoodu, s kućicom za goste u dvorištu, u kojoj živi njihov prijatelj Robert. Imaju i dvorište ispred kuće, kao i malo dvorište između njihove dvije kuće.

- Ponekad smo tu samo Alex, Matías i ja, ponekad je Layne s nama, a navraća i Alexov partner Dylan, koji živi u Silverlakeu sa svojim cimerom. To je moja obitelj s kojom dijelim karantenu za vrijeme pandemije korona virusa: Pet homoseksualaca, dvije mačke i pas - priča Leavell.

- Mi smo tri odvojena kućanstva koja se okupljaju tijekom ovog razdoblja. Imamo vrlo jasna pravila. Svi smo se složili slijediti smjernice oko socijalnog distanciranja. Nosimo maske za lice kad moramo izaći, često peremo ruke i ne bavimo se potencijalno opasnim aktivnostima s bilo kime izvan naše obitelji. Svjesni smo toga da tako ne bismo riskirali samo svoje zdravlje - kaže.

Dodaje kako ih je karantena prisilila da puno razgovaraju o tome kako vide zajednički život, a njegov partner i on puno su razgovarali i o pravilima otvorene veze, prenosi Business Insider.

- Odlučili smo da za vrijeme izolacije nećemo izlaziti s drugim partnerima. Dozvoljeno nam je čavrljanje, video chat, sastanci putem Zooma i razmjena fotografija koje želimo, ali fizički susreti s drugima ne. O tome ćemo razgovarati kad prođu mjere zaštite - kaže.

Dodaje kako je u otvorenom odnosu važno biti iskren te složiti se oko toga da oboje želite istražiti i druge seksualne partnere, no treba imati na umu da u nekim fazama odnosa trebate biti usredotočeni jedno na drugo te možda i pregovarati o novim pravilima u vezi.

- Netradicionalni odnosi zahtijevaju puno komunikacije. Ponekad se osjećam kao da je sve što radimo to da stalno razgovaramo, čak i puno više nego što sam to radio u tradicionalnijem, monogamnom odnosu, kaže. Dodaje kako je bilo važno da Layne izrazi svoje osjećaje oko činjenice da on još živi s bivšim, kao što i on mora biti iskren prema njemu.

- Zasad djeluje i svi smo dio jedne velike obitelji, kaže. No, u vrijeme izolacije stvari se lako poremete, pa ravnotežu pronalaze u zajedničkim obiteljskim trenucima, za večerom, dok gledaju filmove, ili se povuku u dvorište, kako bi jedni drugima omogućili malo privatnosti.

- Nije uvijek jednostavno. Ima puno stvari koje me mogu naljutiti: ako netko ostavi šešir na stolu, netko ostavi neoprano suđe, ili mi pojedu sve kolačiće. Stvari koje me u normalnim vremenima ne bi mučile sad me mogu natjerati da poželim vrisnuti i pravi je izazov naučiti se kontrolirati. Trudimo se biti strpljivi jedni prema drugima, ali nije uvijek lako - kaže.

Ključ za uspjeh je to da ljudi daju prostora jedno drugom, ističe Jeff. Naime, Alex ponekad noću treba boravak, jer se bavi umjetnošću. Ja trebam sobu u kojoj mogu vježbati jogu. Matias treba prostora za video igrice s prijateljima. Layne i ja uživamo u našem zajedničkom vremenu, ali otkrili smo i da nam je važno da imamo vrijeme za sebe.

- Zato dajemo jedni drugima prostora i mira u takvim trenucima, svjesni da je to za dobrobit domaćinstva, priča Jeff. Oko 8:30, svi izlaze iz svojih soba. Napravit ćemo kavu, jaja i slaninu i obično planiramo jedan zajednički izlet dnevno: vožnju biciklom, šetnju mirnim susjedstvom, ili vožnju kroz kanjone. Poslijepodne smo u teretani u prednjem dvorištu, a navečer zajedno gledamo filmove. Ja se volim povući i slušati glazbu ponekad - kaže Jeff.

Dodaje kako u svojoj LGBTQ obitelji - ljudima s kojima se inače često druži - govore o 'izabranoj obitelji', koju čine ljubavnici, prijatelji, ponekad i bivši ljubavnici i prijatelji, odnosno nisu vezani istim definicijama kao većina njihovih heteroseksualnih prijatelja.

- Za mene je oduvijek bio blagoslov to 'biti gay'. Moj prijatelj Laurent jednom mi je rekao da je živjeti 'čudno' zapravo najveći čin prkosa koji postoji. Biti gay jest radikalno, no voljeti onoga koga biramo a ne onoga koga bismo trebali, danas je radikalno - priča Jeff.

