Gay par iz Zagreba: Već nakon tjedan dana znali smo - to je to

„I to je to, on je muškarac mog života“, pomislio je Marin već nakon tjedan dana veze s Damirom. Upravo su te riječi „I to je to“ dali ugravirati na prstenje koje su razmijenili na vjenčanju, točno na desetu godišnjicu veze. Njihova priča započinje nalik svim ljubavnim pričama, osim što su obojica istog spola.

– Još sam od djetinjstva znao da sam drugačiji, a eksperimentirao sam sve do 27. godine života. Imao sam djevojaka, ali i momaka. No konačno sam u 27. godini odlučio presjeći i priznao sebi i drugima da sam homoseksualac - objašnjava nam Marin (46) iz Zagreba, magistar sestrinstva. Živio je s mamom i sestrom odrastajući uz tradicionalističke nazore.

– Takvi su i moji. Uvijek te svi pitaju kako ti se zove cura, kad ćeš se oženiti, a bilo je teško priznati sebi i drugima da me cure uopće ne zanimaju. Imao sam djevojke jer se to od mene očekivalo, ali ništa više od toga. Kao i Marin, tek sam na faksu shvatio da je vrijeme da se prestanem lagati. Moj prvi susret s dečkom zbio se u to vrijeme. On mi je prišao i poljubili smo se, ali to je bila prava eksplozija emocija. Znate ono o leptirićima i svemu. Nije bilo seksa, samo taj poljubac, ali dovoljno da mi se okrene cijeli svijet, nadovezuje se Damir (42).

Njih dvojica upoznali su se tijekom izlaska sa zajedničkim društvom i odmah osjetili privlačnost. Počeli su se intenzivno družiti i hodati.

– Već smo neko vrijeme bili zajedno, on je dolazio k meni i ja k njemu. Točno se sjećam, bila je nedjelja. Kuhao sam ručak i neobavezno pričao s mamom o Damiru. Ona je tad rekla da često pričam o njemu i puno ga spominjem. Sjeo sam pred nju i rekao joj: Da mama, ja sam gay i on je moj dečko. Na prvu joj nije bilo drago te me između ostaloga pitala da gdje je pogriješila u odgoju, no rekao sam joj da to nema veze s odgojem, da sam to jednostavno ja. Damira je već upoznala jer je često dolazio tako da je znala o kome pričam. No na kraju je sve prihvatila - ispričao nam je Marin.

Dapače, ubrzo nakon toga Marin je organizirao adaptaciju stana, pa je s mamom i sestrom otišao živjeti kod Damira. Privremeno, dok radovi ne završe. Mama i sestra su se vratile u svoj stan nakon adaptacije, no Marin je ostao s dečkom. Damirovi roditelji bili su puno otvoreniji po tom pitanju.

– Bio sam s mamom u gradu na kavi i neobavezno smo razgovarali o svemu. I tad me pitala koliko smo dugo Marin i ja zajedno. Šokirao sam se pitanjem, nisam ga očekivao, no bilo mi je drago da je to prihvatila tako. Rekao sam joj da smo zajedno šest godina. Ona se nasmijala i dodala: Mislila sam da ste tri - uz široki osmijeh nam priča Damir.

Žive u središtu Zagreba, a život im se ni po čemu ne razlikuje od života drugih parova. Damir je magistar ekonomije i radi u javnoj ustanovi tako da su obojica tijekom tjedna na poslu. Ostatak vremena provode zajedno planirajući putovanja.

– O registraciji partnerstva smo razgovarali i ranije, ali bilo je to neobavezno i na način da ćemo to jednog dana učiniti ako postane dostupno u Hrvatskoj. Dapače, bili smo uzvanici na vjenčanju naših dvojice prijatelja i tad smo rekli da ćemo se definitivno vjenčati. Nekako je to nakon toliko godina veze bio prirodni tijek. Uglavnom išli smo na putovanje u London te odatle produžili na Vis - prepričava nam Marin, a Damir se uz smijeh nadovezuje kako ga je tog dana silom htio odvući na najudaljeniju plažu koju je mogao pronaći.

A onda je kleknuo pred mene i pitao me hoću li se oženiti s njim. Bilo je nezaboravno i puno emocija. Naravno, pristao sam, kaže Damir. Po povratku u Zagreb već su obznanili svim prijateljima i rodbini da će se vjenčati, a svi su ih obasuli čestitkama.

– Marinova mama me dirnula do suza. Naime, na dan vjenčanja ona je okitila i uredila stan na način kako to rade u njezinom kraju kad je svadba i po tome sam znao da me potpuno prihvatila kao partnera njezinog sina i novog člana obitelji. Moji su bili ponosni i svima su rekli da se dečko i ja ženimo. Ma bilo je predivno - prepričava on.

Marin kaže kako su željeli napraviti maleno vjenčanje u Gradskoj vijećnici na kojem bi prisustvovali samo najuži članovi obitelji i kumovi, a zabavu za prijatelje planirali su organizirati sljedećeg dana.

– Međutim, naši prijatelji su rekli da to ne dolazi u obzir. Dapače, čak su me nazvale i kolegice iz firme s pitanjem mogu li svjedočiti našoj ljubavi kao uzvanice, pa su bili i moji kolege ondje. To je bilo prepuno emocija, klecala su nam koljena, lupala srca - kaže Marin. Damir se nasmijao shvativši da će tad prvi put u javnosti poljubiti Marina.

– Mi nismo tip para koji iskazuje osjećaje u javnosti, tako da se nikad nismo poljubili pred roditeljima ili kolegama. A onda mi je u jednom trenutku sinulo da će matičarka reći: Možete se poljubiti, i postao sam jako nervozan. No sve je prošlo bez problema, rekao je priznavši da je odahnuo kad je i taj trenutak prošao. Naravno da su slavili i sljedećeg dana, a odmah sa zabave otišli su na medeni mjesec na Tajland i u Dubai. Po povratku, život se vratio u normalu.

– Nama je nekako vjenčanje bilo logičan slijed u vezi, no iznenadili smo se shvativši koliko smo time postali dio povijesti u Hrvatskoj i koliko je to drugima bilo važno. Tako mi je, primjerice, kolega s kojim se nisam osobito družio, po povratku s medenog mjeseca prišao i čestitao mi, rekao je Marin ističući kako je registracija bila i važna zbog prava koja su time dobili kao registrirani par.

– To znači da sam ja mogao dobiti bolovanje za njegu partnera kad je bio bolestan, da sam ga mogao posjećivati u bolnici. Nitko nam nikad nije pravio probleme zbog toga. Imali smo samo jednu neugodnu situaciju u zgradi. Stanarka koja je adaptirala stan odbila je očistiti stubište za sobom, a kako Damir predstavnik stanara, zamolio ju je u više navrata da to učini - tvrdi Marin.

Damir nastavlja kako joj je poslao mail uključivši i ostale stanare u komunikaciju, no ta je stanarka drsko odvratila da „pederluk treba liječiti da je to nenormalno“ i slično.

– Ostali stanari su tad organizirali sastanak na koji su nas pozvali i rekli nam da smo mi njihovi i da ne daju na nas, a ovakvu neprimjerenu komunikaciju neće tolerirati. Izašli smo sa suzama u očima, svjesni da nas je zajednica prihvatila u potpunosti, kazao je Damir ističući kako ni njemu ni Marinu ne smeta riječ „peder“.

– Ja sam homoseksualac, a peder je karakterna osobina. Nikad nismo isticali svoju seksualnu orijentaciju i držimo je u našoj privatnosti, no smatramo da je u ovom društvu nužno istaknuti da postoje različiti ljudi, da nismo svi isti. Recimo, ne bih se nikad usudio Marina poljubiti u javnosti ne zato što imam problem sa svojim osjećajima, nego zato što sam svjestan da bi mi nešto moglo doletjeti u glavu ili bih morao trpjeti ponižavanje i uvrede, a to mi se ne sluša, kaže otvoreno Damir.

Marin se prisjeća još nekih sitnih neugodnosti i dobacivanja koje su doživjeli, ali prešli su preko svega.

– Zapravo, jako smo zahvalni gospođi Željki Markić i njezinom pokretu, jer do njezine pojave na javnoj sceni homoseksualci su bili zatvorena zajednica o kojoj se nije pričalo niti smo mogli sanjati o mogućnosti da ostvarimo prava koja danas imamo. Zahvaljujući njoj, došli smo u fokus javnosti i uspjeli se izboriti za ono što imamo, ustvrdili su. Kažu kako se ne vide kao roditelji jer misle da imaju previše godina. Da smo mlađi deset godina i u punoj snazi kada dijete uđe u adolescentsku dob vjerojatno bismo pokušali ostvariti roditeljstvo. Imamo puno prijatelja, različitih seksualnih orijentacija i vjerskih uvjerenja. Svi do zadnjeg nam često govore i ističu kako smo mi primjer kako bi veza trebala funkcionirati, ponosan je Marin.

Kažu kako su obojica rakovi po horoskopu pa su valjda zato nekad i tvrdoglavi, ali sve razmirice rješavaju razgovorom i uvažavanjem druge strane.

– Među nama nema tajni ni tabu tema i otvoreno razgovaramo o svemu. Mislim da je to tajna uspjeha naše, ali i svake druge veze, zaključio je Damir.

