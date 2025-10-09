Obavijesti

U knjižnicama u Zagrebu i Rijeci besplatno posudite sjemenje: 'Donirajte i vi nama svoje'

U knjižnicama u Zagrebu i Rijeci besplatno posudite sjemenje: 'Donirajte i vi nama svoje'
Knjižnice sjemena zamišljene su kao mjesto za besplatnu razmjenu, očuvanje sorti i okupljanje zajednice u prostorima nekoć namijenjenima za čitanje

Ideja o pokretanju projekta Knjižnice sjemena rodila se tijekom 2024. godine, kad su predstavnici naših knjižnica posjetili Sloveniju, gdje je taj projekt već prilično razvijen. U suradnji s njima došli smo do aplikacije koja je temelj sustava, no trebalo je malo vremena da se stvari pripreme i sjeme ideje koje je tad posijano u našoj je knjižnici niknulo u lipnju ove godine, malo kasnije nego što su to učinili kolege u Rijeci. No sad već imamo vrlo čvrstu biljčicu, za koju vjerujem da ubuduće može samo rasti, na našu veliku radost, a vjerujem i na radost naših korisnika, kaže Ivana Jirsak, knjižničarka u Knjižnici Kustošija, koja je najmanji ogranak područne Knjižnice "Vladimir Nazor" i zasad jedina knjižnica u Zagrebu koja ima knjižnicu sjemenja. 

