U knjižnicama u Zagrebu i Rijeci besplatno posudite sjemenje: 'Donirajte i vi nama svoje'

Ideja o pokretanju projekta Knjižnice sjemena rodila se tijekom 2024. godine, kad su predstavnici naših knjižnica posjetili Sloveniju, gdje je taj projekt već prilično razvijen. U suradnji s njima došli smo do aplikacije koja je temelj sustava, no trebalo je malo vremena da se stvari pripreme i sjeme ideje koje je tad posijano u našoj je knjižnici niknulo u lipnju ove godine, malo kasnije nego što su to učinili kolege u Rijeci. No sad već imamo vrlo čvrstu biljčicu, za koju vjerujem da ubuduće može samo rasti, na našu veliku radost, a vjerujem i na radost naših korisnika, kaže Ivana Jirsak, knjižničarka u Knjižnici Kustošija, koja je najmanji ogranak područne Knjižnice "Vladimir Nazor" i zasad jedina knjižnica u Zagrebu koja ima knjižnicu sjemenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+